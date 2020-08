Larreta quiere habilitar deportes individuales en la Ciudad, ¿qué pasará con el autoservicio en bares y restaurantes?

Se avanzaría en la apertura de comercios en los barrios de Once, Retiro, Flores y Constitución, que quedaron postergados en la fase anterior

El presidente Alberto Fernández se reunió el lunes en la Residencia de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para "analizar la situación epidemiológica" de la Ciudad, a días de que se deba definir la próxima etapa de la cuarentena a partir del 17 de agosto.

Fuentes oficiales precisaron a Noticias Argentinas que el encuentro se extendió durante "poco más de 30 minutos", ambos mandatarios "analizaron los datos epidemiológicos" pero "no" hubo ninguna definición.

"Repasaron la evolución de datos de la cuarentena. Vuelven a verse antes del viernes para actualizar y definir en conjunto con (el gobernador bonaerense Axel) Kicillof los próximos pasos", resaltaron fuentes del Gobierno porteño.

Durante el encuentro, el Presidente y el jefe de Gobierno porteño comenzaron delinear la próxima etapa del aislamiento social, donde evaluaron la posibilidad de realizar nuevas aperturas en la Ciudad, tales como "restaurantes, bares y deportes individuales".

Según indicaron las mismas fuentes a NA el jefe de Estado se reuniría el próximo jueves en Olivos con Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para "definir si es posible realizar nuevas aperturas" a partir del próximo 17 de agosto.

En marco, desde el gobierno bonaerense afirmaron que "hay preocupación por el aumento de casos", pero aclararon que van a "seguir analizando los datos hasta el día de la reunión con el Presidente, que posiblemente será el jueves".

"Es complejo pensar en la vuelta atrás, en todo caso hay que ver con qué mecanismos. Si siguen aumentando los casos, el sistema se satura", resaltaron a Noticias Argentinas.

Por último, afirmaron que "hay que reforzar los controles", pero aclararon que "en muchos casos depende directamente de los municipios no del Gobierno bonaerense".

"Es un trabajo que hay que hacer en conjunto, pero muchas veces adentro de los distritos depende del control municipal", concluyeron.

¿Vuelven los deportes?

En la próxima fase de la cuarentena volverían los deportes individuales a la Ciudad, como golf, remo y tenis

El pedido de Rodríguez Larreta al Presidente fue avanzar en una nueva fase a partir del 17 de agosto en la que se puedan habilitar los deportes individuales en la Ciudad.

Su plan, según informó Télam, contempla tanto a deportistas profesionales (federados) como a amateurs, e incluye a instituciones y sedes deportivas "sin áreas comunes", como pueden ser los vestuarios.

Así, entre las disciplinas a poner en marcha que propuso la Ciudad se encuentran el golf, tenis y remo, entre otras, dijeron los portavoces.

Nuevas actividades

En esta nueva etapa volverían a habilitar locales de Constitución, Flores y Once

Fuentes del Gobierno porteño señalaron a Télam que "no va a haber muchos cambios en la próxima etapa" y apuntaron que, como la Ciudad comienza a "atravesar el famoso pico de casos, más allá de los deportes individuales y la apertura de comercios en las zonas de los barrios de Once, Retiro, Flores y Constitución, que quedaron postergados en la fase anterior, no habrá grandes modificaciones".

La administración porteña busca activar la segunda de las seis etapas que componen el plan de reapertura de actividades, que estaba previsto para comenzar el lunes 3 pero fue postergado debido al incremento de casos.

Esa etapa del esquema de flexibilizaciones, que es la que Rodríguez Larreta llevó al Presidente, contempla también la actividad del personal administrativo de museos y la asistencia a bibliotecas pero sin permanencia, además de que establece la prescindencia del número de DNI para la actividad física.

Otras de las actividades proyectadas por el distrito porteño para esta etapa, y que se encuentran en análisis, es la de las industrias no esenciales y los estacionamientos privados, entre otras.

Sin embargo, fuentes del Gobierno local evaluaron que con el nivel de la contagios, que se mantiene en un promedio de 1.100 diarios, "no se puede relajar" la cuarentena, por lo cual sólo se impulsa una parte muy acotada de las reaperturas proyectadas.

En rigor, la segunda fase de ese esquema contemplaba también una serie de medidas vinculadas al espacio público, como la posibilidad de habilitar los locales gastronómicos al aire libre, es decir, aquellos locales que cuenten con mesas y sillas en el exterior, pero esta alternativa fue descartada de plano.

En cambio, avanzó la habilitación de la práctica de los deportes individuales y también el permiso para que puedan reabrir los comercios situados en la zona de Once y la avenida Avellaneda, en el barrio Flores, que están cerrados desde el inicio del aislamiento obligatorio.

Para ello, el jueves se terminará de definir el esquema bajo el cual se dará la habilitación, que podría ser de acuerdo al CUIT de cada comerciante, lo que implica que aquellos que finalicen en número par podrán abrir los días pares, mientras que los terminados en número impar podrán funcionar los días impares.

