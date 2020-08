Economía y reforma laboral: la propuesta de Roberto Lavagna

El exministro de Economía difundió un documento donde plantea ejes centrales de lo que él considera un plan económico con crecimiento e inclusión

El exministro de Economía, Roberto Lavagna, difundió el martes un documento de su autoría, como parte del espacio político, Consenso Federal, que años atrás lideró junto a Sergio Massa.

En el documento, llamado "Pilares de un programa de crecimiento con inclusión", plantea los ejes centrales de lo que él considera que debería ser el rumbo de la economía post pandemia, sobre todo en lo referente al empleo.

Lavagna postula la convivencia de dos modelos de trabajo, el actual y más tradicional, y otro que contemple las nuevas formas de la economía digital.

"La Economía argentina tiene por delante dos momentos diferentes: el del control total o parcial de la pandemia, el futuro de mediano plazo", inicia el documento.

Para este primer momento de "normalización y recuperación", el exministro plantea que la sola reapertura de actividades y el regreso al trabajo producirán en los meses subsiguientes un incremento del consumo y el empleo.

"Algunos hablarán de ‘rebote’, pero no es así. En economía no existe el ‘rebote’ automático; así lo demuestran los 10 años de estancamiento argentino, incluida la recesión de los últimos tres. Lejos de rebotar, caímos. ¿Cómo llamarían a eso, ‘rebote hacia abajo’?", se pregunta en el documento que dio a conocer a través de su perfil de Twitter.

"Si hay recuperación, es porque cambia una "circunstancia" (pandemia) y del cierre y parálisis se pasa a la reapertura", añadió.

El segundo momento

Luego de esa primera etapa de salida de la pandemia de Covid-19, viene una etapa distinta que de acuerdo a Lavagna requerirá de profundos cambios.

"El futuro es diferente. Necesita de políticas públicas, en especial de políticas económico-sociales explícitas que apunten al corazón del esquema de crecimiento", analizó.

Para el excandidato presidencial, habrá en esa instancia dos factores esenciales para poder desarrollar acciones que mejoren la economía argentina.

Uno de ellos será impulsar la creación del empleo privado. Vale la pena recordar que en los últimos meses se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo registrados, la mayoría en el ámbito de las empresas.

El segundo factor, de acuerdo al economista, será impulsar inversiones privadas a la par de las públicas dirigidas a infraestructura física y educativa.

Sobre esto último Lavagna consideró que es imposible de lograr sin bajar las cargas impositivas. "Estos instrumentos junto a la capacidad de compra gradualmente en aumento, tipo de cambio real que empuje a las exportaciones y proteja sin burocracia al mercado local; en definitiva con un sabio equilibrio entre la protección al trabajo y la necesaria competencia, son los pilares de un programa de crecimiento con inclusión", afirma.

Reforma laboral

Lavagna mencionó como ejemplo la Libreta de Trabajo que se utiliza en la Construcción

Para complementar esos dos factores será necesario generar nuevas condiciones para el empleo, que de acuerdo a Lavagna pasará a estar integrado por dos sistemas que correrán en paralelo.

Uno es el sistema actual, con empleos en relación de dependencia, registrado, y "con normas propias de la economía del bienestar de la II post guerra mundial"

"Este sistema debe ser respetado integralmente por el principio de los derechos adquiridos", escribió el exministro.

CREAR TRABAJO PRIVADO requiere de la convivencia de dos sistemas: el que HOY EMPLEA al 49,5 % de los asalariados, y debe ser respetado, yUNO NUEVO, en blanco, que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos, y permita emplear al otro 50%, hoy los "descartados" — Roberto Lavagna (@RLavagna) August 11, 2020

Pero también, asegura, habrá que generar un entorno para el nuevo sistema, que también será de empleo en blanco y requerirá de normas precisas.

Será necesario que ese nuevo sistema de empleo "responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos del siglo actual".

"Lo más importante es que permita que el otro 50%, el de los trabajadores que actualmente están desempleados, sub- empleados, pseudo empleados (parte importante de monotributistas), etc., puedan trabajar dignamente. Ellos son los ‘descartables’ de hoy, como lo ha dicho el Papa Francisco refiriéndose a quienes están sin empleo, con empleos en negro, changas, etc. y no tienen protección alguna", afirmó.

Para Lavagna, "no basta que el sistema actual proteja al 49,5%, los incluidos; hace falta también uno nuevo, que incluya a los que hoy sufren la exclusión absoluta".

El exministro puso como ejemplo de regulación para este último sector la Libreta de Trabajo que se utiliza en el sector de la Construcción y que supone aportes a un fondo de desempleo. "Luego se puede perfeccionar. Pero por aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay que actuar rápido. Ya llevan demasiados años excluidos", opinó el economista.

