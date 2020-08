Inquietante advertencia de Melconian sobre el dólar: "No subestimemos el quilombo que tenemos"

El economista lanzó definiciones sobre la inflación, el tipo de cambio y la "epopeya desdolarizadora" que quiere llevar adelante el Gobierno

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian habló sobre el dólar y lanzó una inquietante advertencia al señalar que el país está "coqueteando con un saltito en la moneda".

También habló sobre el avance de la inflación, temas que siempre está en el centro del debate económico. Aseguró que la Argentina "no está ni en la esquina" de una hiperinflación, pero advirtió por el "quilombo que tenemos" en materia económica.

"He escuchado funcionarios del Gobierno decir que no hay inflación, un disparate total porque está completamente contenida. En la otra vereda, están los que dicen que nos vamos a la híper. No estamos ni en la esquina de la hiperinflación", sostuvo el economista.

Y añadió: "no asusten con la híper, porque hay que hacer mucho lío para llegar a eso, pero simultáneamente, no subestimen el quilombo que tenemos".

Melconian no teme una "híper inflación", pero admite un "quilombo" con los precios

"Epopeya desdolarizadora"

Por otra parte, hizo referencia a la que calificó de "epopeya desdolarizadora" del Gobierno, para lograr financiamiento del mercado local en pesos.

"Guarda con esta movida multiaspiracional, con énfasis sectorial, federal, pesificador, distributivo. ¿A quién le hablan? Es como si se pararan frente al espejo y se hablaran ellos mismos", advirtió, en declaraciones a un canal de noticias.

Para el ex funcionario macrista, "el vínculo de semejante emisión con la repercusión histórica a inflación o a dólar viene lento, más lento que otras veces; en mi pronóstico no es que no vaya a ocurrir, pero tiene que ver con que algunos estamos encerrados hace cinco meses".

En este marco, Melconian consideró que la Argentina "está coqueteando con un cambio de régimen inflacionario y con un saltito en la moneda. En los últimos cinco meses con el control de cambio más severo de la historia, vendió dólar en cuatro: está clarito que ahí hay un problema y que no lo resuelve la policía".

"Hay una subestimación de los temas macroeconómicos en la Argentina, de la libertad de elegir moneda por parte de la sociedad", concluyó.

Desdolarización: para Melconian, Guzmán le habla al espejo.

Pronósticos del dólar

En base a los interrogantes que nacen por cómo el Gobierno logrará contrarrestar la baja en la actividad, contener los precios que se encuentran congelados y revertir la gran emisión de pesos que puede afectar al tipo de cambio, los analistas trazaron pronósticos para los próximos meses.

Según el consenso de los economistas encuestados por FocusEconomics, en base a la opinión de 40 economistas, bancos y consultoras, el tipo de cambio cotizará para fin de año a $87,12.

Es decir que, de cumplirse, en todo el 2020, la depreciación estimada para el peso sería de 45,4%, casi 2 puntos porcentuales menos de lo que se esperaba implícitamente en el relevamiento anterior.

Por el lado de los pronósticos individuales, el precio más alto para el tipo de cambio para diciembre vuelve a ser liderado este mes por el Citigroup Global Mkts, con $102, la misma cifra que en los dos relevamientos anteriores.

Le sigue nuevamente, y con la misma cifra que en julio, los analistas del banco HSBC, con un estimado de $100.

Un poco más lejos completa el podio la consultora Orlando Ferreres (OJF & Asociados), con una proyección de $94,04 para fin de año.

Nuevos pronósticos de economistas locales e internacionales para el precio del dólar para fin de año

En cuanto a las proyecciones más alentadoras, respecto a que se produzca una menor devaluación en el mercado, se destaca el Credit Suisse, que espera que el tipo de cambio se ubique en $79,49 para fin de año.

Para el economista Lorenzo Sigaut Gravina, Director de Ecolatina, el Gobierno podría decidir terminar el 2020 con un tipo de cambio oficial en torno a los $90 "para mejorar un poco la competitividad externa e intentar cerrar un poco la brecha, que hoy está en niveles muy tóxicos, con miras a las elecciones del año que viene", grafica a iProfesional.

Al respecto, Juan Luis Bour, Economista Jefe de FIEL, cuyos pronósticos en el FocusEconomics son de $88 para diciembre, resume: "Los datos muestran una perspectiva de aceleración de inflación que se acompaña parcialmente con el dólar. Las causas son el déficit, la emisión asociada y la necesidad de desfreezar algunas cosas. El ´Capitán Hielo´ se fue de rosca".

Por el lado de Econviews, con estimaciones de $89 para fin de año, su Economista Senior, Mariela Díaz Romero, indica a iProfesional que: "Bajamos la estimación del precio de dólar porque vemos menos nominalidad por haber bajado previsión de inflación de 50% a 40% para este año, porque se está pisando todo lo que se puede mediante precios congelados, una depreciación lo más chica posible del tipo de cambio y regulación de tarifas de servicios públicos".

Y completa: "Aun así, el precio de $89 implica una aceleración en el crawling peg (devaluación lenta) desde hoy hasta fin de año, más que nada por la dinámica de intervención cambiaria, ya que todos los días el Banco Central debe intervenir en el mercado vendiendo divisas. Como resultado, también vemos que la inflación acelera en el segundo semestre".

