Clave: ¿cuánto tardará la Argentina en volver a tener una inflación mensual que empiece con "1"?

Entre las pocas certezas que tiene la economía pandémica es que la inflación que empieza con un "1" -como en julio, que fue de 1,9%- demorará tiempo en volver. Se desconoce cuánto. En los próximos meses, la inflación será más elevada. La gran pregunta, en todo caso, refiere a si el índice volverá a empezar con "2" (como el 2,2% de junio), o ya más bien con "3". Y la sospecha es si en algún momento comenzará con "4".

Lo más probable es que a la salida de la extensa cuarentena se le acople un movimiento en los precios. Es lo esperable en un país con una grave dinámica inflacionaria, como ocurre en la Argentina.

Es lo que viene sucediendo en este mes de agosto. A las programadas alzas en los precios de los alimentos, tras el descongelamiento de las listas de Precios Cuidados y Precios Máximos, ambas reguladas por Comercio Interior, ya hubo aumentos en los distintos cortes de carnes -de entre 5% y 10%, producto del incremento en el kilo de la media res que llega a las carnicerías, y también en subas en harinas y yerbas.

Los precios de los alimentos no paran de subir

También hubo movimientos en algunos insumos de la construcción -como aluminio, cerámicas y acero-, lo mismo que en el cartón.

Incluso para septiembre ya hay aumentos programados de productos y servicios que en los últimos meses estuvieron congelados.

Lo más notorio viene por el lado de las facturas de TV por cable, telefonía y el servicio de internet, donde las empresas ya advirtieron que habrá alzas de entre 10% y 15%.

Y está pendiente lo que pueda ocurrir con el litro de nafta, luego de que el propio Alberto Fernández hablará de un "problema" con YPF, que requeriría de un alza en los surtidores que aún no fue definido pero que se espera sea de entre 5% y 7%.

Para este mes de agosto, la consultora de Orlando Ferreres proyecta una inflación del 2,6%. En tanto, en la consultora Econviews prevén una inflación en torno a 2,8% y 3%. Para Analytica, el número de agosto también rondará el 3%.

Los riesgos se intensifican hacia los próximos meses

El economista Pablo Goldin, director de la consultora MacroView, lo explica así, en diálogo con iProfesional:

"Este Gobierno apuntaba a volver -a partir de 2021- a la inflación del 25% anual que en su época tenía Cristina Kirchner. La pandemia cambió todo. No podremos salvarnos de tener una inflación mensual del 4%. Incluso del 5% por mes. Por lo que decía: creo que no podremos esquivar una devaluación y que los precios que ahora están adormecidos o congelados se muevan. Yo no puedo descartar que la piña sea peor. Ni que la Argentina entre en un nuevo régimen inflacionario, donde la inflación no pueda bajar del 4% o 5% mensual para siempre. La crisis es tremenda. Y a diferencia del resto de los países, nosotros no podemos financiarnos baratísimo", plantea.

Para archivar los fantasmas, el Gobierno propondrá algunos lineamientos básicos. Punto uno, en las próximas semanas enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto para el próximo año, en donde se fijarán las proyecciones elementales para la economía. Ahí se sabrá, por caso, qué piensa Economía sobre la trayectoria fiscal en la era postpandemia.

También hubo movimientos en algunos insumos de la construcción

Lo propio hará el Banco Central respecto de su plan monetario. Todos, elementos decisivos para tener una mayor perspectiva de la marcha de la economía futura. Incluida la inflación, claro.

