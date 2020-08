Diego Brancatelli cruzó a quienes participaron del 17A: "Son un asco"

El periodista Diego Brancatelli manifestó, a través de Twitter, sus duras críticas destinadas a quienes participaron este lunes del banderazo 17A

"Son un asco", sentenció el periodista acerca de los manifestantes.

"Son irracionales, violentos, irresponsables, imprudentes, agresivos, maleducados, ridículos, incoherentes, golpistas, odiadores. Todos juntos en una marcha. Son un ASCO", apuntó Brancatelli por Twitter contra quienes se manifestaron este lunes.

Diego Brancatelli: "Son un asco"

Asimismo, Brancatelli apuntó desde su red social directamente contra Cambiemos. "Juega con su doble comando. Un grupito se acerca al Gobierno con el discurso de "No grieta", pero no repudian la marcha. La otra gran parte convoca a manifestarse para pudrirla y usan esa marcha para desgastar", criticó el periodista, quien además ironizó sobre la participación en la marcha del actor Luis Brandoni y el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante la presidencia de Mauricio Macri, Hernán Lombardi.

Tal como lo había anticipado, Brandoni cumplió en la marcha con los protocolos del distanciamiento social y para ello utilizó, al igual que Lombardi, flotadores de gomaespuma, conocidos como "flota-flota", para mantenerse separado de los participantes que lo acompañaban.

"Toda una postal. Brandoni y Lombardi protestan agarrándose de un puñado de "flota flota". No es para menos. Cambiemos nos hundió", disparó Brancatelli contra el bloque opositor.

Días atrás el periodista ya se había mostrado en desacuerdo con reclamar durante la cuarentena.

"Esta reforma judicial va a llevar mucho tiempo y no sabemos cuál va ser el resultado final, por lo tanto, me parece aventurada la marcha. Ahora, si Macri pidiera un dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI) por decreto, sin consultarlo con el Congreso, y eso nos endeudaría, yo marcharía. Aunque aún así dudaría si es o no acertado hacerlo durante la pandemia", señaló el panelista.

Sin embargo, ahora Brancatelli recrudeció sus críticas contra la oposición que se manifestó en contra del Gobierno y cruzó a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich por citar a San Martín en la convocatoria de la protesta. "Citás a San Martín y en tu gobierno lo cambiaron por una Taruca. Sos impresentable", juzgó el periodista también por Twitter.

Multitudinario "banderazo" contra el Gobierno

Miles de manifestantes ganaron este lunes las calles de distintos puntos del país para protestar en contra de la reforma judicial que impulsa el Gobierno y en reclamo de una mayor flexibilización de la cuarentena, entre otros puntos.

El abanico de reclamos que llevó a miles de argentinos a romper el aislamiento obligatorio se concentró en el rechazo a la corrupción de dirigentes y ex funcionarios kirchneristas, repudio a la "impunidad", y en contra la inseguridad.

En la ciudad de Buenos Aires, el epicentro fue el tradicional Obelisco, con una larga caravana de vehículos cubriendo por completo la avenida 9 de Julio y haciendo sonar las bocinas, en general enarbolando banderas argentinas.

Banderazo en la 9 de Julio.

Marchas de protesta se registraron también desde primera hora de la tarde en diferentes barrios porteños, con nutridas concentraciones de vecinos en puntos como la esquina de avenida Cabildo y Juramento o en Rivadavia y Acoyte, y frente a la quinta presidencial de Olivos.

En ciudades como Rosario, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Salta y Mar del Plata, entre otras, también hubo marchas de protesta contra el Gobierno.

Protesta frente a la Quinta de Olivos

En Buenos Aires también se reunió una cantidad importante de personas frente a la Quinta Residencial de Olivos, y en la esquina de Juncal y Uruguay en el barrio porteño de recoleta, donde reside la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien caracterizaron como "chorra" y exigieron que "vaya presa".

En el Obelisco, donde colocaron un muñeco inflable gigante de Cristina Kirchner con un traje a rayas, en un principio hubo un acatamiento general de la distancia social que exigen los protocolos, pero a medida que se fue aglutinando más gente la situación se fue de control y en muchos sectores se vio a gente amontonada, sin distancia social.

Cristina Kirchner, blanco de consignas en el banderazo.

Con una frase de San Martín y una imagen de una marcha callejera, el PRO convocó desde temprano en redes sociales a concurrir al espacio público, incumpliendo con la cuarentena que dispuso el Gobierno nacional y también el porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

De hecho, Patricia Bullrich llegó en auto al centro porteño cuando comenzaba el banderazo, y se bajó del vehículo para grabar un video dirigido al presidente Alberto Fernández.

"Vengo a decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él. Pero sí existe para un montón de gente que la está pasando mal y que está sin trabajar", señaló.

Por otra parte, la ex ministra de Seguridad dijo que "no se puede hacer una Justicia a la medida de la impunidad".

El actor Luis Brandoni, otro de los convocantes del "17A" llegó al centro acompañado por el ex secretario de Medios macrista Hernán Lombardi.

"Comprenda presidente que hay un pueblo reclamando", expresó el artista, en tanto que el ex funcionario de Cambiemos pidió que no avance la reforma judicial.

