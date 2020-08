En medio de la tensión cambiaria, Guzmán quiere acelerar las negociaciones con el FMI

Con el proceso de canje de la deuda totalmente encaminado, a la espera de que en la primera semana de septiembre finalmente se concrete la emisión de los nuevos bonos, Martín Guzmán va a apurar la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Antes de fin de mes, el ministro tendrá un contacto virtual con Kristalina Georgieva, que en los hechos marcará el inicio de las conversaciones con el FMI, con el objetivo de llegar a un acuerdo que despeje totalmente el horizonte de los vencimientos de la deuda.

El ministro ya advirtió que esa negociación será ardua y llevará tiempo. Que el acuerdo buscado se lograría cerrar recién durante el primer trimestre de 2021.

La urgencia de Guzmán se relaciona con la necesidad de dar una señal de la normalización financiera de la Argentina, en medio de las tensiones en el mercado cambiario. El ministro le aconsejó a Alberto Fernández que no se clausure la posibilidad de que los pequeños ahorristas adquieran un máximo de u$s200 mensuales al precio oficial (más el impuesto PAIS), ya que un corte de esa chance redundaría en un salto de la cotización del dólar "paralelo".

La ejecutiva del FMI fue muy elogiosa del proceso de reestructuración de la deuda con los acreedores privados, pero en el Palacio de Hacienda descuentan que esa "buena onda" se pinchará cuando los técnicos del gobierno argentino y del FMI se sienten cara a cara a negociar la reconfiguración de los vencimientos que se vienen.

"Felicitaciones al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y al principal grupo acreedor de la Argentina por llegar a un acuerdo con la deuda del país. Es un paso muy importante. Deseo que haya una resolución exitosa para el interés de todas las partes", señaló Kristalina Georgieva desde su cuenta de Twitter minutos después de que trascendiera el preacuerdo entre Economía y los principales fondos de inversión acreedores de la Argentina.

Congratulations to President @alferdez, Minister @Martin_M_Guzman and Argentina’s main creditor groups on reaching an agreement in principle on the country’s debt. A very significant step. Look forward to a successful conclusion in the interest of all. pic.twitter.com/XKaiaQEHZD — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) August 4, 2020