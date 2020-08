Por qué aun con dólar pisado y tarifas frenadas, la inflación no bajará

La consultora Ecolatina, a través de en un informe que se dio a conocer este fin de semana, destaca la importancia de las medidas gubernamentales para enfrentar los efectos económicos de la pandemia

Aun estimando que el tipo de cambio puede sostenerse con cierta estabilidad en lo que resta del año, es posible que se acentúe el "carácter regresivo de la inflación", considerando el impacto que tendrá el alza de precios en los hogares con menores ingresos en este contexto de crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

Esto será así, aun dimensionando la importancia de las medidas gubernamentales que se implementaron desde marzo para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, indicó un nuevo informe de la consultora Ecolatina.

En este sentido, será clave para los meses venideros observar la situación de los segmentos más postergados, lo cual afectará el consumo y la posible reactivación que ocurra en el escenario pospandemia.

Con dólar pisado y tarifas frenadas, ¿la inflación bajará?

"El año pasado, el IPC Nacional trepó 53,6% y acumula casi 16% en los primeros siete meses de 2020. Sin embargo, la suba del índice contiene muchas heterogeneidades a su interior: por ejemplo, hay mucha dispersión según qué región se analice. Asimismo, la suba se modifica a lo largo de la pirámide de ingresos", indicó el documento que difundió este domingo la entidad, agregando que, "dicho llanamente, la inflación de los pobres no es la misma que la de la clase media, que también difiere de la población de mayor poder adquisitivo", señala el informe.

En este sentido, los especialistas precisaron que "los sectores de menores recursos se ven más afectados por la dinámica de los precios de alimentos y bebidas que el resto de la sociedad", poniendo en relieve que gran parte de sus ingresos está destinada a los consumos más básicos.

Por su parte, quienes poseen mayores recursos, orientan sus gastos a los rubros de artículos para el hogar, educación y esparcimiento.

Sobre la base de este análisis y los datos oficiales, Ecolatina señaló que en el período acumulado de enero a julio, el alza de precios se ubicó cerca de 17% para quienes tienen menores ingresos, mientras que este porcentaje disminuyó a 10% en los segmentos más pudientes.

Esta diferencia ocurrió, fundamentalmente, por "el aumento del precio de los alimentos por encima del nivel general de precios (18,7% vs 15,8%, respectivamente) y el mayor peso en el gasto total de este rubro en los hogares de menores ingresos".

En tanto, el informe hace énfasis en la "sofisticación del consumo" que se registró en los últimos años, con una importante demanda de bienes importados, "si bien la devaluación tuvo un impacto regresivo hacia el interior de la sociedad, ya que los sectores medios y altos pueden ahorrar, y mayormente lo hacen en divisas, protegiendo su riqueza de los saltos cambiarios, esta característica no se repitió hacia dentro del proceso inflacionario".

En este escenario de disparidad y desigualdad, Ecolatina destacó que "el Gobierno adoptó algunas medidas que podrían acentuar el carácter progresivo de la inflación", aunque precisó que "no está del todo claro que (éstas) sean sostenibles".

En ese sentido, se destacan ciertas restricciones para el uso de los dólares en el aparato productivo y de consumo, garantizando dólares oficiales para las cadenas alimentaria y de medicamentos. Lo mismo sucede con el "congelamiento" de las tarifas de los servicios públicos.

"Gracias a que se adoptaron estas medidas en los últimos meses la brecha de la inflación entre el decil 1 y el decil 10 no fue mayor a lo que efectivamente terminó siendo", indicó el informe y agregó: "Sin embargo, es importante remarcar que, pese a que las políticas atenuaron parte del carácter regresivo de la inflación, su costo económico no es posible de saltear".

"En consecuencia, habrá que ver qué parte del importante esfuerzo de gasto público que viene realizando el Estado Nacional se sostiene pasada la cuarentena -o, al menos, en qué magnitudes-", aseguraron los especialistas de la entidad.

"Como resultado, aun cuando el tipo de cambio no se mueva de manera abrupta o no haya un salto de las tarifas de servicios públicos en el corto plazo, no descartamos que el carácter regresivo de la inflación se acentúe en los próximos meses, impactando negativamente en la incipiente reactivación de la economía", se concluyó.