Marcos Novaro: "Las encuestas muestran que la gente del conurbano confía en Rodríguez Larreta"

El sociólogo y analista político sostuvo que en el Gobierno nacional "están muy desesperados por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires"

El sociólogo y analista político Marcos Novaro opinó sobre las tensiones desatadas contra la Ciudad de Buenos Aires y Rodríguez Larreta, y sostuvo que en el Gobierno "están muy desesperados por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Uno ve las encuestas en el conurbano y la gente confía más en Larreta".

"Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país", afirmó este fin de semana el presidente Alberto Fernández a orillas del Río Parana. Su comentario contra la Ciudad de Buenos Aires, llega al mismo tiempo que otras polémicas acusaciones dichas por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Poco después, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a las declaraciones del presidente sobre la ciudad de Buenos Aires :"No me quiero enganchar en discusiones que no sean constructivas, pero si en la Capital nos ha ido bien, yo creo que lo que tenemos que buscar es nivelar para arriba".

Cómo le dan las encuestas a Rodríguez Larreta en el conurbano

Según opinó Navaro al respecto: "La radicalización política se entiende, puede tener una lógica. La sumatoria de chantadas no se entiende. Es una cuestión de estos dirigentes que echan manos a cualquier cosa y tiene predicción al delirio".

"La lógica en argentina es muy primitiva, como los ricos nos saquearon ahora saqueemos a los ricos", opinó este lunes en declaraciones radiales.

Cómo le dan las encuestas a Rodríguez Larreta en el conurbano

"Las cosas están saliendo realmente mal en varios planos y están asustados. El miedo es un incentivo a hacer cosas muy peligrosas", consideró el politólogo.

En ese sentido, Novaro resaltó que "hay una raíz en la mentalidad de Alberto que no hay que pasar de largo. Él es un nestorista, él tiene ese patrón de pensamiento. Néstor no fue menos agresivo que Cristina, fue el que inventó la línea de la polarización".

"No veo que haya que asombrase demasiado. La situación lo están empujando a tener estos comentarios", consideró.

Para Novaro, en el Gobierno "están muy desesperados por lo que está pasando en el conurbano. Uno ve las encuestas en el conurbano y la gente confía más en Larreta. Han dejado de confiar en Alberto, nunca confiaron en Kicillof y empiezan a confiar en Larreta".

"Es muy peligroso para ellos encarar un año electoral. No tienen candidato para competir en esa noción de moderados", concluyó.

Coronavirus en Argentina

Otras 203 personas murieron y 9.309 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 8.660 los fallecidos y a 417.735 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 2.273 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,7% en el país y del 68,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De todos los casos positivos, 1.197 (0,3%) son importados, 95.857 (22,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 255.688 (61,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

En cuanto a la geografía de los casos, es la siguiente: 5.141 en la Provincia de Buenos Aires, 1.387 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Catamarca, 75 en Chaco, 79 en Chubut, 388 en Córdoba, -6 en Corrientes, 167 en Entre Ríos, 1 en Formosa, 327 en Jujuy, 4|204 en La Pampa, 171 en La Rioja, 281 en Mendoza, 104 en Neuquén, 126 en Río Negro, 159 en Salta, 2 en San Juan 2, 62 en San Luis, 37 en Santa Cruz, 475 en Santa Fe, 40 en Santiago del Estero, 38 en Tierra del Fuego y 250 en Tucumán. Las provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia.

En el reporte matutino se registraron 41 muertes: 20 hombres, 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Salta; y 19 mujeres; 12 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Mendoza; 2 residentes en la provincia de Neuquén; y 1 residente en la provincia de Santa Fe.

Ya se han hecho 1.257.902 tests en todo el país

En el informe vespertino se sumaron 162 nuevas muertes: 89 hombres, 55 residentes en la provincia de Buenos Aires; 18 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Entre Ríos; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 2 residentes en la provincia de Salta; 6 residentes en la provincia de Santa Fe; 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego; 1 residente en la provincia de Tucumán; y 70 mujeres; 40 residentes en la provincia de Buenos Aires; 21 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Entre Ríos; 1 residente en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Salta; 3 residentes en la provincia de Santa Fe; y 1 residente en Santiago del Estero.

Ya se han hecho 1.257.902 tests en todo el país. En la jornada de ayer se realizaron 15.637, lo cual permite decir que en Argentina se realizan 27.721 tests cada millón de habitantes. Es importante destacar que algunos de ellos se realizaron en el Instituto Malbrán, mientras que el resto se hicieron en la red de 338 laboratorios descentralizados en todo el país. Esos testeos permitieron descartar hasta el momento más de 693.151 por análisis clínico, epidemiológico y laboratorial.

El porcentaje de positividad es otro de los indicadores clave para entender la situación del coronavirus en Argentina y, sobre todo, en las zonas donde el virus tiene mayor circulación. De acuerdo a los datos del informe, el porcentaje de positividad es de 37,11%. Es importante tener en cuenta que esta variable ha crecido mucho en los últimos días y meses y lo seguirá haciendo hasta que se llegue al pico de la presencia de Covid-19 en Argentina.