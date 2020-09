Cinco opciones para poner pesos y cuidar tus ahorros, recomendadas por Mariano Otálora

El experto en Finanzas repasó las opciones de inversión que más lo seducen para poner pesos y también aquellas de las que prefiere escapar

El especialista en Finanzas, Mariano Otálora, recomendó a los ahorristas continuar "comprando dólares" a través del mercado oficial "mientras se pueda o mientras te lo permitan".

Tal como informó iProfesional, en total, en el primer día del mes, un millón de personas lograron comprar el cupo de u$s200 mensuales que habilita el Banco Central. Representa un incremento del 25% respecto de lo ocurrido el primer día hábil de agosto. Un récord total.

En un contexto en el que el mercado habla cada vez más de posibles restricciones al cupo o de un salto de la moneda, el experto señaló además que "si me voy a cubrir en dólares, entonces lo hago en dólar billete, no en pesos", en relación a otras alternativas que ofrece el mercado en moneda local y que siguen la cotización de la divisa.

"El dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión. La historia reciente en la Argentina, nos demuestra que aunque el tipo de cambio estuviera competitivo, todo es posible y puede hasta producirse un overshooting del tipo de cambio", sostuvo Otálora, aunque aclaró que "hoy no están esas condiciones dadas".

"Y, a la hora de invertir, nos tenemos que cubrir del escenario en que suceda lo que no esperábamos que ocurriera. Bajar la brecha, no es tan fácil, pero tampoco imposible. Me preocupa más la brecha que el dólar oficial. Lo que tiene que bajar es la brecha y no subir el tipo de cambio oficial", agregó.

Cinco alternativas a las que apostar

1. Acciones

"A la larga, le ganarán la carrera al dólar, a la tasa de interés y a la inflación. Están baratas, pero hay que saber entrar y bancarse la volatilidad de corto plazo. El timing de ingresar, tomar ganancias, no es para cualquiera. Pero acciones locales, le sumo un poroto y también Brasil que está regalado", sostuvo Otálora.

2. Cedears

"Me gustan, me dolarizo y diversifico riesgos. Es la posibilidad de invertir fuera del riesgo argentino, con cobertura en dólar, y desde poco monto", afirmó.

En un contexto de crisis local y cepo cambiario, los cedears se convirtieron en un elemento obligado en prácticamente todas las carteras de inversión. Con pocas posibilidades de evitar el riesgo argentino, estos papeles ganaron relevancia.

Cabe destacar que este instrumento permite posicionarse en empresas de Estados Unidos y aprovechar la fuerte recuperación de la renta variable extranjera al mismo tiempo que se estaba cubierto de la variación en el tipo de cambio, ya que estos activos se arbitran mediante el contado con liquidación.

3. Oro y plata

"Por supuesto, siempre me gustó. Entendiendo que es para un porcentaje bajo de la cartera (no más del 10-15%). Es la opción de refugio ideal para estos momentos", afirmó Otálora.

4. Criptomonedas

"Me encantan. Las criptomonedas están mostrando una cierta correlación con el oro, pero claramente son mucho más volátiles", aclaró.

5. Invertir en el agro

Otálora recomendó invertir en un pool de siembra: "Espero que el precio de las commodities que comercializa la Argentina suban y además el sector se favorezca con alguna mejora vía tipo de cambio".

Alternativas que no lo seducen

Plazo fijo

"¿Para qué? No te cubre de nada. Aunque circunstancialmente puedas obtener una tasa real positiva de corto plazo, si no suben las tasas de interés por encima de la depreciación esperada, lo más probable es que se mueva por debajo del dólar libre", detalló.

Plazo fijo UVA

"Es interesante, te garantiza una tasa real positiva pero puede perder contra el dólar paralelo o contra el movimiento del tipo de cambio oficial. Sirve para diversificar un poco, pero nada más. De la misma manera que los bonos que ajustan por CER", aclaró.

Opciones Dólar linked

Otálora explicó que "invertís en pesos, y te paga la devaluación del tipo de cambio. A mí no me gusta esta opción, salvo para empresas (y no para todas). No las veo atractivas. Prefiero futuros del dólar o inversiones 'hard dólar' (por ejemplo, Obligaciones Negociables). Si me voy a cubrir en dólares, lo hago en dólar billete, no en pesos".

Fondos comunes

"Salvo los fondos que son en dólares billete (para capitales en dólares), o los fondos de acciones; pero de renta fija local no me seducen como resguardo de valor", aclaró.

El peso puede ser "el gran perdedor"

El riesgo que todo inversor debe cubrirse, es el de los políticos; que suelen tomar medidas por conveniencia personal (digamos electorales) y que muchas veces sus recomendaciones van en contra de lo que cualquier economista pueda sugerir. En Argentina, el criterio político y electoral siempre se superpone al de la realidad.

Dicho esto, no esperemos grandes cambios en la política económica, ni medidas audaces, el gobierno sabe que es el momento de estabilizar algunas variables y no sumarle más dramatismo al mercado, por este motivo nos podemos encontrar con medidas parche de corto plazo que profundizaran los problemas a mediano y largo paso, si esto ocurriese, el peso –como siempre-será el gran perdedor.