El Gobierno reconoce que hay "discusiones" entre Economía y el Banco Central por el cepo al dólar

En plena fiebre verde, la vicejefa de Gabinete afirmó que en la economía argentina actualmente existe "un problema estructural de falta de dólares"

El Gobierno reconoció este sábado que hay "discusiones" internas respecto del cepo cambiario en medio de un "problema estructural de falta" de dólares.

Así lo indicó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien consideró que en la Argentina "hace rato que funciona la economía como bimonetaria".

"Las peleas entre Economía y Banco Central no son tales, lo que hay son discusiones", sostuvo la funcionaria nacional, quien señaló: "Discutimos lo mismo que discute el resto de la profesión. Hay una problema estructural de falta de dólares".

Todesca Bocco advirtió que "no tener moneda es una pérdida muy fuerte de soberanía respecto de la política pública". De ese modo, la economista subrayó que se debe "desarrollar el mercado en pesos".

"Necesitamos que esos ahorros vuelvan en la forma de crédito productivo. Los necesitamos adentro de la economía y es un objetivo de mediano y largo plazo", agregó.

Todesca Bocco aclaró, según NA, que el cepo cambiario puesto en marcha en el país "no es una solución maravillosa" y evaluó: "No es sólo la regulación cambiaria y el cepo, sino la tasa de interés real positiva". En ese sentido, puntualizó: "No podemos convocar a la gente a perder sus ahorros".

Un fin de semana caliente

No es la primera vez que se hace referencia a los "desencuentros" entre funcionarios respecto del tema dólar.

A mediados de agosto, el mercado fue testigo de cómo, en cuestión de horas, el Gobierno había quedado expuesto y reveló ciertos problemas en su estrategia de comunicación cuando debieron salir a desmentir al propio Presidente.

¿Qué sucedió? Durante un sábado al mediodía, el presidente Alberto Fernández sacudió al mercado: afirmó que el Gobierno tiene en estudio la posibilidad de restringir la compra de 200 dólares por mes, conocido como "dólar ahorro". Y esto generó un gran revuela entre expertos de la City.

"La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas", dijo el Presidente en declaraciones radiales, en referencia a la adquisición de ese cupo de dólar al valor oficial fijado por el Banco Central, sobre el que se aplica el 30% del impuesto "PAIS" ("Para una Argentina Inclusiva y Solidaria").

Según el primer mandatario, "no son sumas tan importantes, pero son un problema, 200, más 200, más 200; los pequeños ahorristas que compran 200 dólares son un problema".

Al se consultado sobre la posibilidad de restringir esa compra, el mandatario no dejó dudas: "Lo vamos a ver, lo estamos estudiando".

Ademas, fue más allá al asegurar que "mucha gente que recibe el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) lo convierte en dólares, no para especular sino para que no se deteriore el ingreso".

Además, el discurso de este sábado parecía estar perfectamente alineado, cuando Bocco decidió intervenir y decir que que en lo que respecta al mercado cambiario, el país "va a necesitar regulaciones por un tiempo".

Para la funcionaria, "Argentina va a necesitar regulaciones tanto de la cuenta capital como del mercado cambiario por un tiempo. Cuánto, no lo sabemos, pero no va ser ni hoy ni mañana que liberemos el mercado cambiario".

También, profundizó el mensaje cuando apeló a la clásica fórmula de reclamar las divisas para la producción, como hizo el kirchnerismo durante su anterior gobierno.

"Esos dólares los necesitamos para producir. Las empresas tienen que comprar insumos para poder producir y necesitamos darle dólares y en algunos casos para que las empresas paguen deudas y también para girar utilidades", enfatizó la funcionaria.

"Lo que no podemos hacer -remarcó Todesca Bocco- es gastar los dólares en ahorro que van a parar al colchón y, con mucha suerte, a una cuenta en el banco".

En este sentido, afirmó que "las regulaciones son una condición de posibilidad para estabilizar la macroeconomia y poder darle valor a la producción en términos de créditos. Hacer girar todo el ahorro de los argentinos hacia el sistema productivo".

"Yo sé que el cepo es visto como un castigo, pero es una condición de posibilidad para la estabilidad", añadió.

Luego salieron a negarlo

Tras estas declaraciones que no pasaron desapercibidas para ahorristas ni para la City, en cuestión de horas, desde el Gobierno decidieron salir a calmar las aguas, en un choque de posturas que dejó muy expuesto al Gobierno.

En ese sentido, desde la cartera económica aclararon en horas de la tarde que "continúa la operatoria de dólar ahorro vigente. No hay cambios. Los interesados en tales adquisiciones podrán continuar haciéndolo".

"No sólo que no se piensa en restricciones, sino que se aguarda que, luego de las operaciones de pasivos que se realizarán durante este mes –canjes ley Nueva York; deuda en dólares ley argentina; subasta de deuda en la que podrán integrarse con pesos compras de hasta u$s500 millones (aprobado por ley prórroga del Presupuesto)- se estabilizará el frente cambiario", confiaron.

Tras ratificar que "va a haber, entonces, menos presión sobre el frente cambiario", reafirmaron que "no hay ninguna medida en estudio, por lo tanto, que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro".