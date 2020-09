Al Banco Central se le agotan los dólares: las dos alternativas que tiene, según Vasconcelos

Para el economista del IERAL, "el actual esquema cambiario no es sustentable", en un contexto en el que sigue en alza la demanda de dólar ahorro

Cada mes que pasa, aumenta la demanda de dólares. En julio, fueron 3,9 millones de personas las que se llevaron 753 millones de dólares, y en agosto se calcula que unos cinco millones de ahorristas particulares se llevaron 1.000 millones de dólares, en su mayoría de las reservas del Banco Central. A este ritmo, en septiembre se estima que la demanda podría superar los 1.200 millones.

En este contexto, el vicepresidente e investigador del IERAL de Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, consideró que el nivel de reservas de libre disponibilidad en la actualidad es "muy bajo".

En este contexto, el experto aseguró que al Gobierno le quedarían dos alternativas para "hacerse de reservas que serían de libre disponibilidad":

Podría "eventualmente vender oro ".

". O "ejecutar una parte del ‘swap’ con China"

Los riesgos de usar oro o swap

"En las reservas hay que incluir el ‘swap’ chino y el oro", insistió. Sin embargo, advirtió que "el Gobierno se da cuenta de que si hay una noticia por la cual se recurrió al crédito de China o a vender oro, va a generar alguna sensación de inquietud".

De ese modo, Vasconcelos ejemplificó: "Es como que se están usando las joyas de la abuela dentro de las reservas del Central".

"Esas medidas o alguna de ellas se van a tener que ejecutar, pero no sería bueno que se tomara como una medida aislada. Debería anunciarse en el contexto de unas reformas al funcionamiento del esquema cambiario actual", evaluó, según NA.

En ese sentido, advirtió que el Gobierno "no va a poder liberar el acceso al dólar".

Argumentó que, para la administración de Alberto Fernández, es "fundamental que haya una especie de ‘corralito’ para los pesos, de forma tal que sean abundantes y el financiamiento del déficit fiscal no cueste tanto en termino de tasa de interés".

"Una de las características de los cepos es que los pesos tienen menos opciones que en un mercado normal", afirmó.

El economista remarcó que "no va a haber en ningún escenario una liberación completa para el acceso a dólares porque si hubiera, esa liberación empezaría una pulseada entre la tasa de interés y el precio del dólar".

"Y en esa pulseada, la tasa de interés subiría más de lo que al Gobierno le gusta", manifestó.

Cuentas inquietantes

Tal como publicara este sábado iProfesional, hay una marcada preocupación entre los expertos de la City sobre las reservas del BCRA.

Para Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora EcoGo, las reservas netas del Banco Central son 6.252 millones de dólares. Según las estimaciones realizadas por la consultora que dirige la economista, se llega a esa cifra luego de restarle a las reservas totales unos 11.584 millones de dólares que corresponden a los encajes por los depósitos, sumados a los 19.010 millones de dólares que corresponden al swap con China.

Luego, hay que restarle también los préstamos del Banco de Basilea que son unos 3.516 millones de dólares y también los pases con Sedesa (que suman 1.650 millones de dólares), unos 227 millones de dólares remanentes y alrededor de 400 millones de dólares de Repo Billetes. Así, lo que restan son 6.252 millones de dólares, que corresponden a las reservas "netas".

Una de las dudas del mercado pasa por saber si, en caso de necesidad, se activará el swap con China

En el cálculo elaborado por la consultora EcoGo no se descuentan ni el oro que está en las reservas del Banco Central -y suma 3.912 millones de dólares- ni los Derechos Especiales de Giro (DEGs, como una moneda del FMI) que suman 449 millones de dólares. Si los descontaran, las reservas líquidas del Central apenas si sumarían 1.891 millones de dólares.

"No tenemos reservas suficientes para perder 1.200 millones de dólares por mes si la velocidad de la demanda de dólares se acelera", aseguró Marina Dal Poggeto tras explicar su decisión de tomar como base de cálculo "las reservas netas, porque son las reservas propias del Banco Central". A lo sumo, esas reservas netas durarían cinco meses a este ritmo de demanda de dólares.

Para Jorge Neyro, de la consultora ACM, si la demanda de dólares sigue creciendo "no llegaremos a cuatro meses con este nivel de reservas". Y añadió: "Estamos realmente complicados, porque o entran más dólares -algo que en esta época del año no ocurre porque no hay una fuerte liquidación de exportaciones- o se frena la demanda, algo que el Gobierno no parece estar dispuesto a hacer".

Las cuentas de la consultora ACM señalan que las reservas netas hoy suman 8.826 millones de dólares, pero las "reservas netas líquidas" (es decir, cuando se les descuenta el oro y los DEGs) son de apenas 2.677 millones. Por eso, Neyro asegura que a este ritmo no alcanzan ni para abastecer la demanda de los próximos tres meses.

Más optimista se mostró Gustavo Neffa, analista de Research for Traders, quien consideró que "las reservas de libre disponibilidad no sólo deben incluir el otro sino también los depósitos de los organismos internacionales". Así, para él las reservas propias y de libre disponibilidad del Banco Central suman 10.761 millones, en base a datos del 10 de agosto pasado.

"En realidad, cuánto durarán las reservas depende del flujo de dólares que ingrese, no es algo estático", señaló Neffa. Y aclaró que "hay que tener en cuenta un elemento importante: la deuda en dólares ya fue renegociada y el Gobierno no tiene grandes vencimientos en dólares en los próximos meses, con lo cual la verdadera demanda viene por el lado del dólar ahorro".

En ese sentido, el analista de Research For Traders, consideró que desde el Gobierno "algo van a tener que hacer, porque cada día son más los que quieren sacarle 200 dólares baratos al Banco Central y la pérdida de reservas es realmente importante, aunque aún no sabemos bien qué medida podrían tomar".