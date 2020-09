¿Hay peligro real de que explote el blue?: este es el veredicto de un conocido economista

iProfesional dialogó con Walter Morales, de la consultora Wise, quien analizó las perspectivas para el dólar y la solidez del sistema bancario

El economista Walter Morales, de la consultora Wise, estimó que la cotización del dólar blue a $180 se acerca a valores de la híper de 1989, por lo que no es razonable y va a quedarse en el corto en $140.

Además, Morales consideró que los empresarios que tienen personal suspendido van a tener que pagar el salario completo en poco tiempo, y van a tener que salir a vender dólares para hacerlo, lo que va a achicar la brecha.

El siguiente es un resumen del diálogo con iProfesional:

-¿Qué va a pasar en el mercado del dólar después del súper cepo?

-Respecto del dólar oficial no creo que haya devaluación. Nos vamos a despertar en un día no muy lejano con un número de reservas del Banco Central mucho más alto. Por un lado, por el feroz freno a las importaciones y a los giros al exterior. Pero también porque el Gobierno puede hacer uso del swap con China, que son u$s19.000 millones. Y el BCRA tiene u$s7000 millones en bonos nacionales con los que puede hacer MEP inverso. Significaría emisión de pesos, pero la puede neutralizar con Leliq y terminar balanceado. No descarto que haga los mismo la ANSeS con sus bonos. Así el Gobierno puede pasar de activos que no son líquidos a reservas líquidas.

-¿Y en el mercado paralelo?

-Con el dólar paralelo va a haber mucho ruido y van a estar muy volátiles, porque las trabas hacen pensar a la gente que la devaluación puede estar cerca. Todo el mundo busca dólares MEP y también blue, no hay que olvidar que la economía argentina tiene 35% de informalidad. Pero lo que a mí realmente me preocupa es el contado con liquidación porque son dólares que salen del país y que no van a volver.

-¿Qué cotización puede esperarse?

-Cuando la economía engrane, la Argentina va a necesitar pesos. Hoy los trabajadores cobran 25% menos de salario. Si la cobranza no acompaña, parte de los pesos saldrá de la tendencia de dólares, y la brecha será menos al menos de manera temporal. No mañana, pero en el corto plazo, la brecha se achica. El mercado habla de un dólar paralelo a $170 o $180. El dólar de 1989, cuando había hiperinflación, traído a hoy sería de $194. Como no estamos ni cerca de una hiper, lo valores no son razonables. Cuando el dólar paralelo llegue a eso valores, van a aparecer vendedores y va a bajar a $140. Pero hoy se impone la volatilidad y una subida a valores irreales. Si el Gobierno logra encadenar noticias positivas en la economía, baja y se estabiliza. Hoy hay una gran desconfianza en el futuro.

-¿Se va a acabar el puré con las nuevas restricciones?

-El puré se achica porque la gente que está en negro o tiene pérdidas no tendrá qué descargar el recargo de 35% de Impuesto a las Ganancias y tendrá un tipo de cambio casi igual que el paralelo. Para el resto, si pagó $80 de tarjeta en dólares, le queda un cupo de sólo u$s120 mensuales.

-¿Qué se puede esperar en el volumen y el precio en el dólar Bolsa y el contado con liquidación?

En el caso del dólar MEP por parte de personas físicas, es una incógnita por todas las trabas que está poniendo la CNV. Hay un gris en la normativa. Está prohibido comprar dólares ahorro por el cupo de u$s200 durante 90 días antes de hacer dólar MEP. Pero ahora, si pagué Amazon o Spotify con tarjeta, ¿se toma como que compré dólares ahorro o no? Los individuos en general hacen dólar MEP para dejar los dólares en cuentas bancarias o sacarlos a cajas de seguridad. En cambio, el contado con liquidación seguirá lo mismo, por la gran cantidad de empresas que se van y se tienen que llevar los dólares. Es la única vía que tienen. Puede estar limitado por el parking, pero no va a dejar de funcionar.

-¿Hay peligro de una corrida bancaria?

-No veo riesgo de corrida, los bancos están solidos, tiene pesos, tienen más depósitos que créditos y el resto son Leliqs con las que podrían al mercado de pases y conseguir todos los pesos que necesiten. Si la gente va a en rebaño a retirar dólares, no hay peligro en el sistema. Si va en manada, no habrá sistema que aguante.

-¿Cómo quedan los bonos argentinos post canje por el cepo?

-A priori se perjudican porque sube el riesgo país, pero a largo plazo, no, porque no hay activos en los que invertir. No se pueden comprar dólares, que es el activo financiero que busca el argentino por antonomasia, la tasa de los plazos fijos es negativa, sólo quedan bonos y acciones. Por eso las Letes tiene siempre sobreoferta, aun ahora. Los títulos públicos hoy están dando 42% anual y la inflación estimada para los próximos 12 meses es de 35%. Esa es la expectativa y, en la medida en que el mercado la vea, va a salir a comprar bonos.

"Con cepo, las divisas no entran, se van. Nadie va a traer dinero si no se lo puede llevar", dice el experto

-¿En Gobierno pierde o gana en su pelea por conseguir divisas?

-Con cepo, las divisas no entran, se van. Nadie va a traer dinero si no se lo puede llevar. El Gobierno está pagando por haber insuflado pesos en cuenta corriente de agentes económicos que no lo necesitaban porque tenían acceso a líneas de crédito o dinero en cuenta corriente que utilizaron para comprar dólares. Era lógico, ya que se paró la economía y no podían inyectarlo en el negocio. El Banco Central tiene u$s4.000 millones que se le van como agua entre los dedos. Acá el problema es que sobran pesos, no que faltan dólares. El Gobierno paga el costo de ese exceso de pesos. Si los bancos descuentan cheques a 12%, 15% o 18%, me están dando financiamiento para comprar dólares. Y si el BCRA quiere sacar pesos pero igual mantener tasas bajas, a tener que recurrir al swap con China, que es fácil y barato: 7% de tasa de interés, frente a 11% o 13% de la reestructuración de la deuda.