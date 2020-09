Protesta del sector turístico: un pasaje al exterior tiene un recargo de 77% en impuestos especiales

"Estábamos en el suelo heridos y nos dieron el tiro de gracia", indicaron. Piden una salida a una actividad que está paralizada desde marzo de este año

Dueños y empleados de agencias de viaje se movilizaron en reclamo de una ayuda estatal, especialmente después de la implementación del nuevo cepo al dólar. "Esta medida del 35% nos está matando", reclaman.

Con protestas frente al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Banco Central, en Buenos Aires, y en otras importantes ciudades como Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, La Plata, Rosario y Ushuaia, los operadores turísticos, agentes locales y pymes familiares buscan una salida a una actividad que está paralizada desde marzo de este año.

A ese estancamiento se suma el anuncio de las nuevas medidas en relación con el dólar, que incluyen el pago de un 35 por ciento en concepto de anticipo del impuesto a las Ganancias -alcanza a todas las operaciones que ya tributaban el Impuesto País-. Todo eso golpeó una vez más a las agencias de viajes, que reclaman ayuda para no desaparecer.

"Pedimos la total apertura de nuestra actividad, siempre dentro de los protocolos. Queremos una previsibilidad teniendo una fecha de arranque. Esta medida del 35% nos está matando, estábamos en el suelo heridos de muerte y esta medida es el tiro de gracia", reclamó el dueño de una agencia de Mar del Plata, frente a las cámaras de TN.

"No entendemos las iniciativas"

Allí se podían ver banderas y pancartas como "Impuesto PAIS + pandemia + 35% = un sector devastado y sin futuro" y "No al 30 + 35". La consigna en la Feliz y en todo el país fue "Salvemos al turismo".

"La situación es caótica, el turismo está de luto, no entendemos las iniciativas del Gobierno que dice que le preocupa el turismo, pero saben que somos los últimos que vamos a trabajar", sostuvo Guillermo, dueño de una agencia en Córdoba.

Y remarcó que les pidieron "ayuda y contribución con todos los actores del turismo", y que trabajaron "con diputados y senadores para hacer una ley de sostenimiento" que finalmente se promulgó este domingo, pero advirtió que "se vetó lo más importante, que es la ayuda económica al sector".

"Hace siete meses que estamos a puertas cerradas. Nos dieron 50 mil pesos por agencia por todo este tiempo, es menos que si nos hubieran dado un IFE por mes", remarcó una mujer que es operadora turística.

Al menos 26.000 puestos en juego

La movilización fue convocada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), entidad que representa a las empresas de viajes y turismo del país.

"La situación es dramática, la Federación ha impulsado esta protesta porque no están solo en juego 26 mil puestos de trabajo sino también otros 800 mil que dependen del turismo en Argentina", señaló uno de sus representantes en La Plata.

Y añadió: "Venimos del Impuesto País, más el 35%, más todos los demás impuestos, tenemos una carga impositiva de casi el 100%. Nuestro negocio en este momento es inviable".

En cada una de las ciudades, los manifestantes entregaron un petitorio en reclamo de ayuda para el sector.

Durante la pandemia, algunos lograron recibir el ATP para abonar el 50% del salario de sus empleados, pero muchos otros no pudieron ya que son agencias unipersonales, sin trabajadores a cargo.

"ATP no recibimos porque no tengo empleados. Los créditos que nos ofrecieron a cuota 0 no los puedo recibir porque cobro una jubilación de 18 mil pesos y no me lo permiten. Sigo pagando todo, pero sin poder acceder. El último viaje que vendí fue en marzo", explicó una jubilada dueña de una agencia en Mar del Plata.

Los impuestos sumaron una nueva carga al sector y considera que habrá una merma en la actividad

Esperan la reglamentación de laley

En Córdoba la protesta se concretó en la zona céntrica, frente al Patio Olmos.

"Seis meses después de haber tenido que cerrar compulsivamente nuestras empresas, lamentablemente seguimos esperando que la ley de sostenimiento de la actividad turística entre en vigencia y sea reglamentada. Pese a nuestros reiterados reclamos por obtener una necesaria ley de emergencia del sector, esta nunca fue sancionada", indicaron.

"El golpe de gracia para terminar de devastar nuestra industria vino de la mano de la implementación de un nuevo recargo para los pasajes y servicios turísticos acumulativo a los ya existentes".

Al respecto, indicaron que "un pasaje internacional emitido en efectivo en pesos tiene un recargo de 77 por ciento de impuestos" especiales, a los que se debe sumar el resto de la carga tributaria habitual (impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales).

Las entidades detallan que al 30 por ciento del impuesto Pais, al que ya le sumaban el 7% del DNT (gravamen sobre pasajes al exterior ) y el 5% de la RG 3819 para los pagos en efectivo (percepción sobre Ganancias y Bienes Personales), ahora se añade el 35% de la RG 4815 (producto del supercepo).

Cómo sigue

En un comunicado conjunto, las entidades se preguntan cuál es el límite que podrán soportar las empresas de viajes y turismo.

"Todo lo que viene a partir de ahora es malo, es crisis y más crisis, es imposible validar que para comprar un pasaje haya que pagar 77% de recargo por impuestos, los números espantan, nuestra realidad y futuro también", expresaron.

En ese sentido, las organizaciones del sector detallaron una larga serie de pedidos, entre los que se destacan:

- Tratamiento diferencial a la actividad sobre la implementación de la RG 4815 (recarga por percepción a cuenta de Ganancias o Bienes Personales) para los servicios contratados por intermedio de las agencias de viaje de la Argentina, eximiendo a los productos comercializados por las mismas de la aplicación del gravamen implementado.

- Hasta que la actividad turística se reactive, se otorgue acceso al 100 por ciento del ATP a las empresas que se comprometan a no despedir personal sin causa justa.

- Entregar a las pymes, micropymes y empresas familiares con o sin personal a su cargo un fondo con características y montos similares al Aptur en forma mensual, hasta la normalización de la actividad.

- Que se libere a todas las empresas del sector del pago del impuesto al cheque por el término de un año.

- Que se elimine ambas cargas o al menos una de ellas que el Gobierno ha establecido sobre los servicios y pasajes al exterior en caso que la contratación se realice por intermedio de agencias de viaje (impuesto Pais o la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales).

- Líneas especiales de financiamiento a tasa cero, con amortización no menor a 36 meses y un plazo de gracia de entre 6 y 12 meses, a todas las empresas que siguen sin tener ingresos y deben seguir enfrentando gastos, costos y el sostenimiento en forma obligada las estructuras laborales.

- Que se implementen, a la mayor brevedad posible, todos los protocolos y normas de aperturas de fronteras y del tránsito intraprovincial, interprovincial e internacional, y se paute claramente el funcionamiento de la actividad turística en forma organizada y con criterios unificados para todos los destinos.