El plan "aguantar": cuántas personas podrían volver a comprar dólar ahorro antes de vaciar las reservas del Central

Con el nivel de reservas líquidas, y tan sólo para llegar a fin de año, tendrían que bajarle el cupo a 1,5 millones de ahorristas, según una consultora

Mientras que sigue el virtual feriado bancario en la Argentina, ante la imposibilidad aún de las entidades para vender dólares por las trabas burocráticas con el Banco Central y la Anses, algunos empiezan a calcular cuántos dólares de las reservas le quedan al Gobierno para administrar el nuevo cupo del cepo. O sea, manteniendo los u$s200 mensuales, cuántas personas podrán efectivamente comprar sin "desplumar" al Central.

Un informe de la consultora LCG dice que una simple cuenta nos muestra que las reservas líquidas (quitando el oro) solo dejan un saldo de u$s2.200 millones para ser vendido de aquí a fin de año. Es decir, que el endurecimiento del cepo puede "aguantar" si reduce la cantidad de personas a las que se vende dólares (los 200 mensuales) de los 4,4 millones de personas que se hacía mensualmente a 2,8 millones. O sea, se "dejaría afuera" a 1,6 millones de personas por mes tan sólo para "aguantar".

El BCRA tiene u$s2.200 millones en reservas "líquidas" para suministrar al mercado cambiario

¿Demorar lo inevitable?

"Esos elegidos se escogen con el criterio menos progresivo que se pueda obtener. Sólo los que no tuvieron premuras en términos financieros, sectores menos golpeados, podrían acceder a comprar dólares y venderlos en el paralelo obteniendo una ganancia o atesorándolo para venderlo en un futuro con una ganancia", dice LCG.

"Pero esto corre solo si el propósito es llegar a fin de año. Termina 2020, el BCRA estará sin reservas y con el cepo actual. No mejoró la situación, sólo demoró lo inevitable. Cuando las cantidades no alcanzan, el precio tiene que corregir", remarca. La consultora señala que se puede explorar la alternativa de conseguir más dólares financieros. Una es mediante la colocación de títulos del canje de la deuda en el mercado. Pero los títulos rinden cerca de 15% actualmente y no parece prudente generar más presión bajista sobre ese mercado a costa de poner en manos de acreedores privados más deuda (y cara).

El ministerio de Economía cree que pasada la "ansiedad" la brecha con los dólares paralelos va a aflojar

Opciones con costo alto

La opción B es activar el swap con China, pero pagar una tasa de interés superior al 5% para alimentar la dolarización no tiene sentido, según LCG. "Recordemos que u$s20.000 millones se consumen rápido, lección que no sabemos si se aprendió desde el blindaje hasta las últimas intervenciones de Federico Sturzenneger y Luis Caputo", recuarda. La firma, que fundó en su momento Martín Lousteau, resalta que "no se le puede pulsear al mercado inundado de pesos con un brazo escuálido de dólares".

"No se trata de abogar por una devaluación, sino de advertir que es mejor hacerla antes que luego sin reservas. Los costos son mucho más bajos", acotan.

Para ello, dice, no hace falta una gran demostración: hace 1 semana si el dólar se unificaba lo hacía en $130, y posiblemente la tendencia iba a ser bajista. "El valor al cual se unificaría hoy el mercado es más cercano a $150 y la tendencia no queda clara dado que a diferencia de la devaluación de Guido Sandleris, en esta economía hay pesos para alimentar una espiral sobre su precio. Demorar lo inevitable solo es evitar pagar costo presente, pero pagando una tasa de interés dado que el costo en el futuro es más elevado", advierte.

En las últimos horas, otra vez funcionarios del Gobierno salieron a bajar las presiones. "Son medidas de transición, no son características permanentes de la economía. No son medidas que nos pongan contentos, son para evitar que se transite un sendero que termine en mayor inestabilidad", explicó Martín Guzmán en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Y en la misma línea, durante una entrevista con Radio 10, Cecilia Todesca -la vicejefa de Gabinete- advirtió que "los temas del mercado de cambio en la Argentina son de orden estructural, tomamos medidas para proteger las reservas antes de que sea demasiado tarde. Hoy tenemos un saldo positivo de la balanza comercial. Pero tenemos el canal financiero que tiene que ver con que ahorramos en dólares. Es una demanda permanente que es muy difícil de abastecer", reconoció la funcionaria.