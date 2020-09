¿La solución es dolarizar la economía argentina?: qué opina el economista Juan Carlos de Pablo

El economista asegura no entender cómo siguen vendiendo los u$s200 para ahorro a 4 millones de argentinos "comprometiendo la mitad de superávit comercial"

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al endurecimiento del cepo en las últimas semanas y advirtió que aún no están dadas las condiciones para sacarlo.

"Es una estupidez pensar que, en las actuales condiciones, con este gobierno, sacás el cepo y la gente dice ´Ah, llegó la economía que tiene que ser, vamos a vender divisas´. No va a ocurrir. Moraleja: acá estamos todos juntos en la lucha por la vida todos los días, que ya nos lleva bastante energía, pero todos esperando un planteo de parte del Presidente porque estas definiciones van de arriba hacia abajo", afirmó en el programa "Comunidad de Negocios" de LN+.

También aseguró que desde hace semanas no entiende cómo, en este contexto, siguen vendiendo los u$s200 para ahorro a cuatro millones de argentinos "comprometiendo la mitad de superávit comercial".

"Yo vengo diciendo hace un buen número de semanas que no entiendo en este contexto por qué todavía sigue vendiendo 200 dólares a cuatro millones de argentinos, comprometiendo más de la mitad del superávit comercial. Entonces, parafraseando a Guillermo Calvo, y no me canso de repetirlo, los problemas de credibilidad están en el centro de la cuestión. Una misma medida económica da un resultado para un lado o para otro dependiendo de si te creen o no te creen", sentenció.

¿Pesos o dólares?: un mercado bimonetario

En cuanto al tema de pesificar de derecho o de hecho, como por ejemplo el mercado inmobiliario, indicó que "todas las ideas de cambiar de prepo la moneda en la cual hacemos las transacciones están condenadas al fracaso".

Y agregó: "Me peleo con mis amigos que quieren terminar con todos los problemas dolarizando y me peleo con ellos porque quieren lavarle la cabeza a los argentinos para que se nos vaya el dólar de la cabeza. Muchachos, ya tenemos bastante con los problema ¿Está mal? Hacé lo que quieras".

Argentina tiene un sistema bimonetario de hecho

"Ahora yo te digo una cosa: siempre hay un tipo de cambio. Suponte que quiero vender un inmueble y el tipo me quiere pagar en pesos ¿Cómo no? Pagame 300 mil trillones de pesos y santas pascuas y con eso voy a una cueva y compro dólares. Entonces hay una ficción acá de que si comprás en pesos comprás barato y si comprás en dólares, comprás caro", afirmó.

Para el especialista, "Argentina tiene un sistema bimonetario de hecho. Yo voy a la esquina compro un cortado y me dicen 150 pesos, le doy un dólar y me dicen gracias. Chau, ya está. No veo por qué nos tenemos que meter con ese problema".

Frente a la posibilidad de salir de este esquema bimonetario o no, el economista aseguró: "Para que querés salir de una cosa que funciona. Esto es lo que digo. Ocupémonos de los problemas que tenemos. No de los que no tenemos. Entonces, digo, ¿cuáles son los temas que tenemos?: todos los que implican luchar por la vida. Son mis héroes todos los ñatos que se levantan a la mañana y no saben cómo van a resolver darle de comer a su familia. Esos tipos tienen 32.000 problemas. El sistema bimonetario no es uno de ellos".

Argentinos, cada vez más pobres

"Argentina es un gran despelote", sentenció el economista

Para de Pablo, Argentina es cada vez más pobre "en parte por el funcionamiento de la economía, y en parte por consideraciones de distribución de ingresos".

Sin embargo, duda la forma en que se evalúa los cálculos de los índices: "Ahora déjame decir una barbaridad. Yo tengo graves dudas sobre cómo se calculan los índices de pobreza y esto es un tema metodológico que cualquier tipo que es experto lo sabe. Todos los cálculos de ingresos están basados en lo que el encuestado dice y hay grandes sospechas de subvaluación. No estoy diciendo que no hay pobres. Quiero decir cómo calculás ingresos, cómo computas las ayudas en alimentos, etc".

"Me da la impresión de que, a raíz de todos los líos que estamos teniendo pandemia, cuarentena, etcétera, probablemente el sector que está abajo zafó mejor que el que está inmediatamente arriba porque hay determinados planes de ayuda para los cuales tenés que estar en la peor situación para ser elegible y, cómo desde el punto de vista administrativo, Argentina es un gran despelote", advirtió el economista.

"Insisto: ya bastantes problemas tenemos con los problemas. Ahora la primera obligación que tengo como economista es hacer andar el sistema. Si el sistema no funciona, si está todo cerrado y vos pretendés resolver todos los problemas con subsidio, IFE y no sé qué más, estás sonado", concluyó.