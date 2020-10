Argentinos no confían en el peso, ¿hay tiempo para revertir esta crisis?: el veredicto de Artana

Para el economista jefe de FIEL, el problema central, al revés de lo que dice el Gobierno, "no es que no hay dólares" en la economía

El economista jefe de FIEL, Daniel Artana, afirmó que las medidas anunciadas por el Gobierno "no resuelven" la "crisis de confianza en el peso, sino que tratan de generar un poco más de oferta de dólares".

"El problema central, al revés de lo que dice el Gobierno, no es que no hay dólares: hay un superávit entre exportaciones e importaciones de más de mil millones de dólares por mes promedio en lo que va del año. Después hay compra de dólares de provincias para pagar deudas y por dólar ahorro. El problema viene de la crisis de confianza en el peso, no es que falten dólares. Hay un montón de pesos que la gente considera que no son una buena reserva de valor", sostuvo el especialista.

Al analizar la decisión del Gobierno de bajar temporalmente las retenciones al campo, Artana afirmó: "En una brecha cambiaria como la actual es un regalito para el que pensaba exportar. El principal disuasivo por el cual la gente no liquida exportaciones es la brecha cambiaria y éso no se va a resolver".

Asimismo, el economista jefe de FIEL indicó que "desde una parte del Gobierno, el Instituto Patria y la gente más cercana a (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), no paran de generarle complicaciones adicionales a la situación económica", ante lo cual subrayó que "ahí está la crisis de confianza potenciada".

El economista, en diálogo con Román Lejtman, también advirtió que "hay un lío político" en el Gobierno, lo que complica la toma de decisiones y la confianza de los inversores y la población.

Alerta por el dólar blue

Tras los anuncios de las nuevas medidas del Gobierno y de la flotación "volátil" del Banco Central, las distintas cotizaciones del dólar reaccionaron este viernes con importantes subas.

En este marco de tensión, el dólar blue trepó 3 pesos hasta los $150 y marcó así un nuevo récord.

También se aceleró el "dólar ahorro", que superó los $136, cuando el jueves había cerrado alrededor de los $133.

¿Por qué se produjo la disparada? El viernes por la mañana, la autoridad monetaria que conduce Miguel Ángel Pesce salió al mercado a ofrecer dólar mayorista a 76,95 pesos, unos setenta centavos (0,9%) por arriba del precio del jueves, en el marco de su nueva estrategia de devaluaciones "sorpresivas" y eso impactó en todos los sectores.

Pesce avisó una devaluación del tipo de cambio oficial y subieron los dólares paralelos

Dólar blue: qué precio anticipan los expertos

La tendencia al alza del blue hace a muchos preguntarse cómo evolucionará la cotización informal, que ahora parece embalada por el impacto del súper cepo y la nueva política del BCRA.

El primero que hace unos días pateó el tablero y se animó a tirar un pronóstico públicamente fue Diego Giacomini, que afirmó que en Argentina el dólar "no tiene techo" y que el paralelo alcanzará los 200 pesos "mucho más rápido de lo que la gente piensa".

Su justificativo fue que "hay muchos pesos encerrados en forma artificial" en el sistema bancario, y que cuando salgan de allí irán hacia el dólar y, por ende, su precio ascenderá.

Por el lado de Roberto Geretto, economista del banco mayorista CMF), sus estimaciones son más moderadas y prevé que el blue seguirá a la inflación proyectada hasta fin de año, "cerraría el 2020 en niveles de $162", resume a iProfesional.

Incluso, afirma que si se llegan a normalizar las variables monetarias y fiscales dentro de un programa macroeconómico que brinde confianza, "el blue debería perder contra la inflación en el mediano plazo, ya que el precio actual equivale a un tipo de cambio real más alto que, inclusive, el máximo del 2002".

En tanto, Salvador Di Stefano, analista vinculado al sector agropecuario, ve al blue más cerca de $180 para fin de año. "Creo que vamos a una brecha de 100% o más", dice a iProfesional, tal como ocurrió en el peor momento del cepo durante el kirchnerismo.

Asimismo, el economista Agustín Etchebarne, no se anima a arriesgar un valor en lo inmediato, pero "sí me animo a decir que el blue superará tranquilamente los 200 pesos el año próximo". Esto, según su opinión, aceleraría también la inflación, que la proyecta en 60% para 2021.