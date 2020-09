A qué precio se disparará el dólar blue en el corto plazo, según el economista Diego Giacomini

El economista aseguró que la restricción al dólar "es un desastre con todas las letras" y que el Gobierno "va a responder con más cepo"

En medio de un feriado cambiario virtual, porque los bancos comerciales no venden dólares para adecuarse a la nueva normativa, el mercado del dólar "blue" comenzó a operar con un previsible salto.

Los precios comenzaron entre 145 y 150 pesos para la venta. Esto significó una suba de entre 15 y 20 pesos en un día para hacerse de billetes verdes en medio de una batería de restricciones totales para el acceso a las divisas en la Argentina. Pero al mediodía ya había un recorte y las puntas estaban en $135 para la compra y $142 para la venta.

En este contexto, el economista Diego Giacomini aseguró que el dólar "no tiene techo" en la Argentina.

Acto seguido, el experto proyectó que el paralelo alcanzará los 200 pesos "mucho más rápido de lo que la gente piensa". Pero, acto seguido, aclaró que ahí no se frenará, sino que "va a pasar" esa cifra e "iniciar un viaje".

"Estemos preparados para que el dólar suba, empiece con dos rápido y siga subiendo. El dólar no tiene techo y esto depende de la cuarentena bancaria, hay muchos pesos encerrados en forma artificial en el sistema bancario. Cuando esos empiecen a salir se va a empezar a alimentar la dinámica de que el dólar va a subir fuerte y, detrás de esa suba fuerte del dólar, va a subir fuerte la inflación", advirtió Giacomini en declaraciones a LN+.

El economista agregó que la restricción "es un desastre con todas las letras", que el Gobierno "va a responder con más cepo" y comentó: "Cuanto más fuerte sea, más desequilibrio cambiario y monetario. Va a haber más suba del dólar, más suba de la inflación y, en la economía real, menos producción, más destrucción de empleo, peores salarios, más desempleo, más pobreza y más indigencia en la película de largo plazo".

Giacomini pronosticó más inflación y más presión cambiaria

"Para adelante, hay que esperar mucho más dolar y más inflación de lo que tuvimos hasta ahora. Cuando miremos de punta a punta toda la película 2020-2023, va a haber más suba del dólar, más inflación acumulada, más caída del PBI, más destrucción del empleo, más pobreza que la que tuvo Mauricio Macri entre 2016 y 2019", pronosticó.

En las cuevas sacan cuentas

Las nuevas medidas del Gobierno, pulverizando el dólar ahorro y sumando restricciones que ni siquiera Cristina Kirchner y Guillermo Moreno se animaron a colocar en su momento, harán que el único dólar libre en la Argentina tenga una reacción explosiva.

Tal como consignó iProfesional, en las cuevas calculan que el blue podría dispararse hasta los $160 en el corto plazo.

Los mismos cueveros advierten que "el blue no tiene techo" luego de las restricciones que sumó el BCRA, la AFIP y la CNV en una conferencia de prensa improvisada que no se transmitió ni por televisión ni por canales institucionales.

De esta manera, el dólar "ahorro" (oficial más el 30% del impuesto País) que cerró en torno a $102 se irá a $137 luego de sumarle el 35% de Ganancias que aplicará el Gobierno ahora. De esta manera, el "dólar ahorro" arrancará siendo más caro que el blue. Por eso, en las "cuevas" creen que el valor del billete en la calle irá subiendo para compensar ese incremento. Si el mercado paralelo tuviera que equilibrarse subiendo en la misma magnitud (el 35% de Ganancias), el precio de equilibrio del "blue" sería $176.

Pesce, el titular del BCRA , dijo que los compran dólares en el blue son "delincuentes"

Ataque verbal al mercado libre

En el Gobierno, aunque no lo digan, saben que estas medidas que rozan la prohibición total de acceder a los dólares, sólo disparará los precios en los mercados paralelos. Miguel Angel Pesce, en la conferencia de prensa que la entidad decidió no transmitir al público (sólo hubo periodistas invitados), fue más allá y -a lo Alejandro Vanoli cuando estuvo en el BCRA y pedía que no hablará del "blue" porque era como hablar de precio de la cocaína- trató de "delincuentes" a los compradores de dólares. "En el blue, que es ilegal y donde acuden toda clase de delincuentes, no sabemos qué puede pasar", dijo Pesce durante la conferencia "fantasma" que realizó.

La dinámica del billete en el único circuito donde se puede comprar y vender sin la "mano del Estado" presente, dependerá de la oferta y la demanda. Muchos de los que compraban sus u$s200 mensuales los vendían en el blue para que los pesos les rindieran más. Ahora, con el precio más caro y los controles (el BCRA dijo que investigará junto a la AFIP a las cuentas) se resentirá la oferta. Esto, a pesar de que no haya mucha demanda, hará que el precio salte por los aires.