A qué precio podría llegar el dólar blue en el corto plazo, según advierte un experto

La disparada en la cotización del dólar blue genera incertidumbre y alarma entre los argentinos. ¿Seguirá subiendo? La respuesta de un reconocido consultor

Esta semana todas las miradas estuvieron concentradas en la cotización del dólar blue, que este viernes marcó un récord de $167. En medio de una tensión que no para, la pregunta que desvela a muchos es ¿cuál será el techo de la divisa informal?

Según Salvador Di Stefano, economista y consultor muy escuchado en el ámbito agropecuario argentino, a este ritmo, el dólar blue podría quebrar la barrera de los $200 en poco menos de tres meses.

"Aposté que el dólar blue no llegaba a $200 para fin de año", reconoció, pero luego agregó: "A este ritmo creo que tengo que buscar un seguro de apuestas".

"Si el gobierno no observa que tiene que realizar un cambio de ideas, esta debacle se irá profundizando", subrayó.

Di Stafano pronostica que la brecha entre el blue y el dólar oficial se extenderá y llegará al 120% "en breve", algo que va contra las intenciones del Gobierno y que provocaría todavía una mayor volatilidad.

"El Gobierno está inmovilizado, no realiza cambios en su gabinete y no tiene un buen diagnóstico de lo que sucede en el territorio. La oposición dentro del gobierno, el universo K, está más preocupado por Venezuela que por lo que sucede en el sector industrial y comercial. Los legisladores trabajan en el impuesto a la riqueza aportando el granito de arena necesario para fundir al que no está fundido. El poder judicial manifiesta su discordia con el resto de los poderes del Estado", dijo.

Argentina, ante "un cóctel explosivo"

"La desconfianza en el gobierno crece, hay desabastecimiento, el impacto del impuesto a las ganancias para el que venda y no consiga mercadería para reponer. Vamos a un colapso en diciembre", advierte Di Stefano.

Para el consultor, se conjugan los ingredientes para una crisis explosiva que se desataría de manera dramática en los próximos meses.

"El PBI de Argentina va caer entre el 12% y 13% dependiendo de la consultora que consultes, en Brasil caería menos del 5%. Claramente Argentina no trabajó con una mirada integral la pandemia, solo infectólogos que destrozaron la economía. Si a esto le sumamos los fanáticos de la intervención y la falta de dólares, el resultado es un cóctel explosivo para fin de año. Recesión, más faltante de mercadería y dólar blue a la suba nos llevan a un escenario de alta incertidumbre", alerta.

"Vamos al colapso monetario y cambiario, que está a la vuelta de la esquina", enfatiza.

¿Cómo debe actuar el Gobierno?

Di Stefano sostiene que "si el gobierno no observa que tiene que realizar un cambio de ideas, esta debacle se irá profundizando".

En este sentido, relativiza el efecto que pueda tener un cambio de figuras en el gabinete económico de Alberto Fernández, algo que se ha rumoreado en los últimos días.

"No necesitamos un cambio de sillas, necesitamos un cambio de ideas", dice, pero afirma: "Mi impresión es que muchos de los que están o pretenden estar, no pueden estar".

Por otra parte, Di Stefano afirma que los empresarios "están muy disgustados". Y explica que el impuesto a la riqueza afecta a las empresas nacionales, no es aplicable a inversores del exterior.

"El empresario que hace un año atrás invirtió, hoy tiene que pagar un 4% de impuesto a la riqueza, porque impacta a los bienes productivos y no productivos de cualquier persona. El impuesto es una aberración jurídica, gran negocio para los estudios contables y jurídicos que van a litigar, pérdida de tiempo, recursos, energía y talentos en resolver una problemática inventada por la clase política, cuando deberíamos aplicar todos estos talentos a crecer y generar empleo", se lamenta.