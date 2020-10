Alerta máxima por el precio del dólar blue: cuál será el nuevo piso, según conocido economista

Un informe de la consultora Economía & Regiones anticipa que el valor de la divisa en el mercado extraoficial evolucionará "rápidamente"

Este miércoles el dólar blue subió un peso y así volvió a colocarse en su precio récord de $167, muy por encima del valor del "dólar ahorro" oficial. Y a pesar de que la divisa extraoficial tiene un precio alto, analistas anticipan que muy pronto podría ubicarse en un escalón mucho más elevado.

La cotización del dólar "de mercado" se ubicará "rápidamente" en un nivel con un piso de $200 y seguirá subiendo debido a que "un Banco Central cada vez más quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación", sostuvo la consultora Economía & Regiones, dirigida por el economista Diego Giacomini.

"El balance del BCRA muestra que la tendencia alcista del dólar no sólo proseguirá, sino que se empinará significativamente", señaló E&R tras una semana en la que la cotización del paralelo o "blue" subió ininterrumpidamente todos los días y llevó la brecha con la cotización oficial a más del 100% por primera vez en 31 años.

Al respecto, E&R proyectó que "el dólar de mercado (en referencia al que no está sujeto a restricciones oficiales) empezará con ‘2’ más rápido de lo que la gente cree".

Tomando el cierre del mercado paralelo del martes ($166), para que la cotización llegue a los $200 tendría que aumentar un 20,48%, menos que el 27,69% que subió desde el anuncio de las restricciones cambiarias el 15 de septiembre.

El economista Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones.

Un dólar blue sin techo

Pero para la consultora, la cotización del dólar "no tiene techo" en tanto el Banco Central no cuente con las reservas necesarias para sostenerla. En consecuencia, la entidad dirigida por Giacomini pronosticó que "en 2021, la cotización del dólar de mercado empezará con ‘3’, luego con ‘4’, posteriormente con ‘5’ y vaya a saber hasta dónde llega. No tiene techo", sentenció.

Pese a lo preocupante del pronóstico, E&R sostuvo que sus predicciones no representan "nada nuevo bajo el sol": "Simplemente estamos diciendo que seguirá sucediendo lo que viene aconteciendo, pero cada vez en forma más intensa, que también es lo que viene teniendo lugar hace dos años".

En ese sentido, advirtió que la cotización del dólar "cada vez salta más seguido y más fuerte y los momentos de ‘calma’ no solo son más breves, sino que empiezan a desaparecer, empinándose la trayectoria del tipo de cambio y la brecha; y ambas se empinarán más".

Esa evolución en la paridad y la brecha constituirá una "presión" para que "la política cambiaria oficial sea modificada", principalmente porque "el Banco Central no tiene dólares" para mantenerla.

El Banco Central sigue perdiendo dólares de las reservas.

Reservas en baja

Al respecto, las reservas internacionales tuvieron el martes un cierre provisorio de u$s40.838 millones, con una caída de u$s541 millones en octubre, u$s1.657 millones desde el inicio de las últimas restricciones cambiarias, u$s3.943 millones en 2020 y u$s2.947 millones desde la asunción presidencial de Alberto Fernández.

Para la gente de Giacomini, las opciones con las que cuenta la autoridad monetaria "no son muchas", y se limitan a un REPO (operaciones con títulos), el swap de China o, en última instancia, la utilización de los encajes de las entidades financieras o bien la inmovilización de los depósitos en dólares en cajas de ahorro, lo que para E&R implicaría "avanzar sobre la propiedad privada".

"Si nada de todo esto sucede, no hay otra alternativa que modificar la actual política cambiaria, ya que no hay con qué sostener el tipo de cambio", finalizó E&R, aunque lamentando que si se adopta ese criterio "será una medida tomada a los ponchazos y a las apuradas".