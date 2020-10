¿Cuánto caerán las ventas por el Día de la Madre, según relevamiento privado?

El trabajo señala que habrá muy pocas ventas de tecnología y de indumentaria o calzado de primeras marcas. Panorama en medio de la pandemia

Las ventas por el Día de la Madre reflejan una caída de 41,7% en volúmenes de facturación respecto del año pasado, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) a pocos días de la celebración.

El trabajo señaló que el ticket promedio del regalo de esta fecha será de $ 900, lo cual "demuestra que habrá muy pocas ventas de tecnología, donde el gasto mínimo promedio oscila los $10.200, y de indumentaria o calzado de primeras marcas, donde los precios mínimos parten de un promedio de $3.000".

Según los datos de Indecom, los medios de pago más utilizados para las compras son: tarjeta de crédito (42,7%), efectivo (23,2%), las tarjetas de débito (15,1%), la aplicación de MercadoPago (10,3%), otras billeteras virtuales (6,6%) y las transferencias bancarias (2,1%).

Ni el financiamiento impulsa las compras

El titular de Indecom, Miguel Calvete, señaló que "a pesar de que las tarjetas de crédito son el medio de pago más elegido, este año ni el financiamiento con Ahora 12, Ahora 18 o en 36 cuotas, con tasas del 15%, están motivando a la gente para apostar a compras más arriesgadas".

Agregó que "la falta o la reducción de ingresos durante la pandemia ha hecho que mucha gente haya colapsado sus tarjetas y que, a esta altura, ya no tengan margen de financiación".

Calvete sostuvo que "actualmente los productos de consumo masivo y el pago de tarifas y servicios se llevan la mayoría del ingreso disponible".

Por otra parte, observó que "la imposibilidad de reunirse el domingo también hace que muchos posterguen la compra de los regalos para cuando puedan encontrarse, reduciendo notablemente las ventas masivas que suelen concretarse para esta fecha".

A pesar de que casi el 60 % de los locales relevados (57,4%) hizo alguna promoción especial para la fecha, el relevamiento arrojó que los productos de industria nacional registran aumentos que llegan al 45,2%, y artículos importados de primeras marcas que valen hasta un 100% más caros que hace 12 meses.

El estudio se realizó sobre 224 comercios mayoristas y minoristas de los rubros típicos de la fecha, en Capital federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Mendoza, y en portales de ventas online.

Las medidas de restricción de la circulación son muy diferentes entre las distintas regiones del país, de acuerdo al estado en que se encuentra cada una en la lucha contra la pandemia de COVID-19, por lo que habrá quienes puedan celebrar tranquilos y en familia el Día de la Madre.

También es distinta la situación de los comercios en cada zona. En la Capital Federal, recientemente, se logró la aprobación para tener los shopping centers abiertos para el Día de la Madre, de manera que los comerciantes puedan aprovechar esa fecha tan importante en el calendario de ventas.

¿Comprar el regalo del Día de la Madre por Internet?

Comprar el regalo del Día de la Madre por Internet implica que la persona lo reciba o lo cambie sin salir de casa

Tenés varios motivos para recurrir al comercio electrónico a la hora de comprar el regalo para el Día de la Madre.

En principio, a diferencia de lo ocurrido a principio de la pandemia, cuando muchos comercios se lanzaron de urgencia a vender por Internet, sus redes de correo y logística están hoy mucho mejor organizadas y tienen menos fallas (aunque no son infalibles)

Durante la crisis sanitaria muchas personas recurrieron –incluso por primera vez en su vida- al comercio electrónico para hacer sus compras de manera segura, quedándose en su casa y no contribuyendo a la propagación del COVID-19.

Se volvió para muchos una opción más cómoda, rápida y también una alternativa para quienes no tienen tiempo en horario laboral de salir a recorrer los comercios buscando precios y promociones en medio de la etapa del ASPO.

Es decir, muchas personas que no pueden salir de compras de lunes a viernes y no residan en zonas en las que los comercios "no esenciales" abren los fines de semana, probablemente se vuelquen a comprar por Internet el regalo del Día de la Madre.

Además, quienes tienen lejos a su mamá en este próximo día de la Madre en muchos casos no podrán acercarse a compartir con ella esa fecha especial. Pero si pueden, al comprar online, asegurarse el envío del regalo para que llegue a destino y así poder homenajearla.

Asimismo, si se adquirió y envió el regalo del Día de la Madre mediante una marca que cuenta con política de devoluciones, la mamá que recibe el presente también podrá cambiarlo sin necesidad de moverse de su hogar.

Por último, hay que estar muy atento a las redes sociales de las marcas en las que se piensan adquirir los regalos del Día de la Madre, ya que en esos canales muchas empresas están haciendo ofertas especiales, promociones y descuentos específicos para sus sitios de e-commerce que vale la pena aprovechar.

Día de la Madre: consejos para comprar online

Estas son las precauciones que tenés que tomar para comprar el regalo del Día de la Madre por Internet

En diversas ocasiones la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, organismo dependiente de la Secretaría de Comercio de la Nación, difundió consejos destinados a los consumidores que se aprestan a comprar online.

Las siguientes son las recomendaciones que conviene seguir para evitar estafas o contratiempos al comprar online el regalo del Día de la Madre.

Antes de comprar

- Asegurarse que el sitio de la marca en la que compramos el regalo del Día de la Madre sea seguro. Para eso, chequear que las direcciones web deben comenzar con "https://" y no con "http://".

- Buscar los datos del vendedor y leer los términos y condiciones de la venta.

- El vendedor está obligado a respetar el precio que publica.

- La oferta o promoción debe ser clara y detallada. Si ofrecen un descuento, deben aclarar el precio anterior. En caso que la promoción incluya un 2x1, deben indicar el precio por unidad.

- Verificar las políticas de cambio y devoluciones de cada empresa para conocer todas las opciones en caso de no estar conforme con el producto.

- Si la oferta es por cantidades limitadas, deben informar cuántas unidades se encuentran disponibles.

- Si ofrecen financiación, debe estar aclarado el costo financiero total.

- Asegurarse que la empresa enví­e el comprobante de pago o la factura electrónica. Puede servir para reclamos posteriores.

Respecto del envío

-Antes de comprar, consultar los costos de envío. Si el vendedor fija un plazo de entrega, debe cumplirlo.

-Es importante analizar las opciones de enví­o disponibles y los tiempos de entrega antes de finalizar la compra porque, dependiendo el producto elegido y la zona de entrega, los tiempos pueden cambiar.

Garantía y devolución

Al igual que ocurre con las compras en tiendas físicas, las compras online de regalos del Día de la Madre tienen protegido su derecho a devolución.

Por ley, todos los productos nuevos tienen como mí­nimo una garantía de 6 meses. Si el producto falla y es necesario trasladarlo, los costos corren a cargo del vendedor.

Una vez recibido el producto, el comprador tiene 10 días para cancelar la operación sin motivo ni costo. Esto se llama Derecho al Arrepentimiento y a partir de del 5 de octubre pasado, las marcas deben tener un botón en su web, en una ubicación fácilmente visible, un botón para que el cliente pueda activar este arrepentimiento.

Además, los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor. Este beneficio se aplica sólo a compras virtuales, y por eso resulta también una ventaja para quienes tienen a sus madres en confinamiento, protegiéndose de COVID-19, que puedan realizar la devolución sin tener que salir a la calle.