¿A qué precio llegará el dólar blue tras el récord de hoy?: las preocupantes proyecciones de los expertos

Este jueves la divisa extraoficial volvió a dispararse mientras los dólares bursátiles no paran de trepar. Qué previsiones manejan los analistas

El dólar blue otra vez acapara las miradas de los argentinos. Y no es para menos: el precio del extraoficial sigue al rojo vivo y este jueves saltó 4 pesos para marcar un nuevo récord de $171.

A la par, las cotizaciones bursátiles tocaron máximos históricos, con el "contado con liquidación" cerca de los $168 y el MEP en $155.

Estos números dicen que los particulares y las empresas están volcándose hacia el dólar rápidamente, a pesar del "súper cepo" implantado por el Gobierno desde el 16 de septiembre.

¿Por qué? ¿Cuál será el techo del dólar blue en el futuro inmediato?

"Los comerciantes con dinero en la mano, en el marco de un escenario financiero de alta desconfianza, con altas regulaciones para adquirir dólares de manera oficial, con restricciones y días de espera, volcaron el efectivo al resguardo de valor más cercano, si no hay mercadería vamos a guardar dólares billetes. Esto potenció la suba del dólar blue", explica el economista Salvador Di Stefano, consultor de relevancia en el ámbito agroexportador.

"La brecha entre el dólar blue y el dólar que rige el Mercado Único y Libre de Cambios –mayorista– llegó al 120%, y nada puede impedir que siga a la suba, por la simple razón que los agentes económicos no encuentran un lugar donde proteger sus ahorros", sentencia Di Stefano.

Dólar blue: ¿cuánto puede llegar a valer?

La pregunta del millón es cuál será la cotización del dólar blue en las próximas semanas.

Para Di Stefano, el dólar blue podría quebrar la barrera de los $200 en poco más de dos meses.

"Aposté que el dólar blue no llegaba a $200 para fin de año. A este ritmo creo que tengo que buscar un seguro de apuestas", reconoció.

El mismo número aparece en las proyecciones de la consultora Economía & Regiones, del economista Diego Giacomini.

La cotización del dólar "de mercado" se ubicará "rápidamente" en un nivel con un piso de $200 y seguirá subiendo debido a que "un Banco Central cada vez más quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación", sostiene en un informe publicado esta semana.

"El balance del BCRA muestra que la tendencia alcista del dólar no sólo proseguirá, sino que se empinará significativamente", señaló E&R tras una semana en la que la cotización del paralelo o "blue" subió ininterrumpidamente todos los días y llevó la brecha con la cotización oficial a más del 100% por primera vez en 31 años.

Al respecto, E&R proyectó que "el dólar de mercado (en referencia al que no está sujeto a restricciones oficiales) empezará con ‘2’ más rápido de lo que la gente cree".

Para la consultora, la cotización del dólar "no tiene techo" en tanto el Banco Central no cuente con las reservas necesarias para sostenerla. En consecuencia, la entidad dirigida por Giacomini pronosticó que "en 2021, la cotización del dólar de mercado empezará con ‘3’, luego con ‘4’, posteriormente con ‘5’ y vaya a saber hasta dónde llega. No tiene techo", sentenció.

En esta línea, Miguel Boggiano fue de los economistas que desde hace semanas viene advirtiendo que el blue podría perforar el techo de los $200. "Todo va a depender de cómo sigue la emisión monetaria y muy difícil hoy conseguir dólares", señaló el experto a iProfesional, quien arriesgó como posible un valor cercano a los $200 para diciembre.

Coincidencia de pronósticos: el dólar seguirá subiendo.

Asoma la devaluación oficial

En medio de la tensión cambiaria, la idea de una devaluación y consecuente aceleración del ritmo inflacionario comienza a surgir con más frecuencia entre los expertos.

"Vamos a una crisis severa: no sólo el dólar va a seguir subiendo, porque no tiene techo, sino que de la mano de la devaluación -falta la devaluación del dólar oficial, que va a venir en algún momento- va a venir la aceleración de la inflación y con eso un aumento de la pobreza", advirtió el economista José Luis Espert.

"Cuando ves que el mercado no reacciona positivamente a ninguna de las medidas que el Gobierno tomó, es porque perdió la confianza. Y eso es muy complicado, porque no se ve un horizonte, qué podría hacer el Gobierno para detener la expectativa que hay de devaluación futura", evaluó Christian Buteler, analista del mercado financiero.

Se refería a la idea que parece haberse instalado en el mercado de que el dólar, inexorablemente, mañana estará más caro que hoy. Esa "expectativa inflacionaria" al parecer ya está arraigada no sólo en el mercado, sino en toda la sociedad.

Según el informe de E&R, del economista Giacomini, la actual evolución en la brecha cambiaria constituirá una "presión" para que "la política cambiaria oficial sea modificada", principalmente porque "el Banco Central no tiene dólares" para mantenerla.

Según este análisis, hoy las opciones con las que cuenta la autoridad monetaria "no son muchas", y se limitan a un REPO (operaciones con títulos), el swap de China o, en última instancia, la utilización de los encajes de las entidades financieras o bien la inmovilización de los depósitos en dólares en cajas de ahorro, lo que para E&R implicaría "avanzar sobre la propiedad privada".

"Si nada de todo esto sucede, no hay otra alternativa que modificar la actual política cambiaria, ya que no hay con qué sostener el tipo de cambio", finalizó E&R, aunque lamentando que si se adopta ese criterio "será una medida tomada a los ponchazos y a las apuradas".

El peso se desdibuja: ahorristas y empresas buscan dólares a cualquier precio.

Pronóstico de desbande

El economista Salvador Di Stefano advierte que la crisis cambiaria no llega sola. Al contrario, sostiene que hay un serio parate en la economía real que podría provocar una alza súbita de los precios.

"El desabastecimiento en los meses sucesivos podría ser más dañino para la economía que la suba del dólar blue. Con escasez de mercadería y sin miras de destrabar la cadena de suministros, los precios se pueden espiralizar a la suba, como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá", indica.

"La desconfianza en el gobierno crece, hay desabastecimiento, el impacto del impuesto a las ganancias para el que venda y no consiga mercadería para reponer. Vamos a un colapso en diciembre", advierte Di Stefano.

Para el consultor, se conjugan los ingredientes para una crisis explosiva que se desataría de manera dramática en los próximos meses.

"El PBI de Argentina va caer entre el 12% y 13% dependiendo de la consultora que consultes, en Brasil caería menos del 5%. Claramente Argentina no trabajó con una mirada integral la pandemia, solo infectólogos que destrozaron la economía. Si a esto le sumamos los fanáticos de la intervención y la falta de dólares, el resultado es un cóctel explosivo para fin de año. Recesión, más faltante de mercadería y dólar blue a la suba nos llevan a un escenario de alta incertidumbre", alerta.