El Banco Central sube las tasas de los plazos fijos: ¿convendrá ahora poner pesos para pelearle a la inflación?

El Banco Central avanzó con esta medida, en un contexto en el que la tasa de interés en pesos se erosionaba por la disparada del dólar y la inflación

El Banco Central decidió subir las tasas de los plazos fijos un punto. En el caso de las colocaciones de personas humanas menores al millón de pesos, que hoy pagan 33%, desde mañana empezarán a ofrecer 34% para 30 días.

En consecuencia, el rendimiento mensual de los plazos fijos será de 2,8%, es decir, idéntico al último dato de inflación, que se conoció ayer.

Para los plazos fijos que superen el millón de pesos, en tanto, la remuneración mínima a 30 días pasará a ser 32% desde el 30% que remuneraban hasta hoy.

Así, las tasas efectivas anuales (que implican la reinversión del capital y los intereses durante 12 meses) quedan en 39,84% para los minoristas y 37,14% para el resto de los depositantes.

El Banco Central avanzó con esta medida, en un contexto en el que la tasa de interés en pesos se erosiona. Pero muchos ahorristas, que no pueden acceder al dólar oficial, terminan optando por los plazos fijos de todos modos.

De hecho, en septiembre los argentinos volvieron a confiar en los plazos fijos. Aun cuando no hubo suba de tasas, el stock de depósitos volvió a crecer el mes pasado. En parte, esto se explica por el estricto cepo cambiario, que mantiene "presos" a los pesos.

De acuerdo a los números publicados por el Banco Central (BCRA), el mes pasado los depósitos a plazo fijo tuvieron una suba promedio de $122.100 millones, es decir, un 6%. En términos interanuales, en tanto, el stock promedio de plazos fijos avanzó 81,5%.

"Están dadas las condiciones para que veamos un aumento, al menos paulatino, de los depósitos en plazo fijo", sostuvo el economista de Epyca Consultores, Eric Paniagua.

Y agregó: "En un contexto como el actual, donde el acceso a las divisas está tan controlado, muchos inversores encuentran una liquidez extra en pesos que no se corresponde con una mayor oferta de alternativas. En la medida que otras opciones para colocar pesos no se hagan presentes en el mercado local, seguramente veremos que estos stocks aumentan".

En la misma línea se manifestó Julia Segoviano, economista de LCG: "El aumento de los plazos fijos, con semejante brecha y expectativas de devaluación, se da básicamente por el endurecimiento del cepo, que no deja muchas alternativas y los pesos quedan cautivos en el sistema financiero", afirmó.

"Los plazos fijos, a la tasa actual, no lucen atractivos", decía Segoviano antes de anunciarse este incremento. "Pero con el cepo no hace falta subir mucho la tasa para que se demanden plazos fijos porque, precisamente, se disocia el rendimiento de las expectativas de devaluación. Sin subir tanto la tasa, hay aumento del stock porque esos pesos no se pueden ir al dólar. Aunque, igualmente, la brecha actual muestra que los pesos, por algún lado, se escapan", agregó.

Pese a la suba de la tasa que ofrecen los plazos fijos, no se prevé una rentabilidad positiva

Plazo fijo vs inflación, ¿conviene?

Más allá de este punto de incremento, los expertos no esperan que los plazos fijos le ganen a la inflación.

Es que una tasa del 34% anual eqivale a un rendimiento del 2,8% mensual.

"Con toda la suerte, podría empatarle a la inflación del mes. Pero lo más probable es que el ahorriste que apueste por este instrumento, termine perdiendo", anticipa un experto apenas se conoció la noticia.

De hecho, un reporte de Ecolatina señaló que prevén que la suba de precios "entre en la zona del 3%-4% mensual en los últimos meses del año, generando que la inflación termine el 2020 en torno al 36%".

Es decir, una tasa de variación mensual del íncide de precios que sobrepasará holgadamente a la rentabilidad que ofrecerán ahora las colocaciones a plazo.

De hecho, luego de que a comienzos de agosto entrara en vigencia la tasa mínima del 33% que regía hasta hoy y que generaba un retorno del 2,75% mensual, los ahorristas que apostaron por este instrumento en septiembre, terminaron perdiendo. Por muy poco, pero perdieron frente a la inflación que fue de 2,8%.

En ese sentido, Paniagua destacó que muchas personas utilizan esta herramienta de inversión por su sencillez, más que por su rendimiento. Algo similar a lo que ocurre con la compra de dólares billetes. "Aunque el plazo fijo no representa una gran oportunidad ni un gran rendimiento hoy día, muchas personas se vuelcan a él por su simplicidad y su rápida constitución", sintetizó.

El dólar blue no para de marcar récords, presionando a la inflación

"Se acumularon tantas inconsistencias, hay tanta desconfianza y son tan altas las expectativas de devaluación, que lo que hoy pueda traccionar la tasa es poco. Tampoco la subirían muchísimo y, haciendo un alza menor, no van a generar atractivo para los activos en pesos. No veo que hoy la tasa pueda desarmar el problema cambiario que tenemos", sostuvo Segoviano.

Recomendación de experto: huir de inversiones en pesos

En una columna para iProfesional, Mariano Otálora, experto en finanzas, advirtió que "en principio, nadie debería en pesos en estas circunstancias", incluyendo los plazos fijos tradicionales.

"En los casos de familias que necesiten generar una renta en pesos mensual, están obligadas en caer en la renta fija en pesos porque las tasas que ofrecen los escasos productos en dólares son muy bajas. Acá no tenemos que caer en la trampa: para invertir en pesos, hay que hacerlo con inteligencia. Buscar un mix, no enamorarse de las tasas ni de la renta", indicó.

"Salvo necesidad de obtener una renta, no invertiría en renta en pesos a mediano y largo plazo", agregó, para luego remarcar que "la única opción que elegiría sería la opción dólar linked (pero prefiero la cobertura con futuros) y en caso de producirse un salto en el tipo de cambio oficial, luego me posicionaría una parte de la cartera en indexados a la inflación".

"La carrera dólar, tasa de interés e inflación, por ahora la viene ganando el dólar. En el algún momento las variables inflación y dólar jugarán un partido aparte, pero por ahora no es el momento. Hay dos caminos, pareciera que la devaluación es inminente, pero no sabemos cómo ni cuándo. Mientras más se amplié la brecha, más inminente será la devaluación", advirtió Otálora.