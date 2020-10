Postpandemia: la "Biblia económica" que los empresarios proponen para combatir la crisis

Se trata de una agenda de temas o "principios" para cambiar el rumbo que son diametralmente opuestos a las medidas que viene tomando el Gobierno

A partir del crítico escenario que evidencia la economía argentina y de las pésimas perspectivas que se plantean para los próximos meses, los principales empresarios del país elaboraron un documento con argumentos considerados claves para cambiar las expectativas.

No es casual que este organismo, que agrupa a los principales hombres de negocios del país, emitiera este informe unos minutos antes de la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien dejó una serie de definiciones sobre la política del Gobierno para intentar mejorar las expectativas.

Las declaraciones del funcionario no fueron suficientes para mejorar el ánimo de los hombres de negocios, quienes se vieron frustrados en sus esperanzas de escuchar medidas diferentes a las que el Gobierno viene encarando y que hasta ahora no han logrado frenar la desconfianza generalizada a partir de la crisis económica que sufre la Argentina y que se potenció con las medidas sanitarias para combatir el Covid-19.

En las jornadas anteriores, los empresarios que participan del 56 Coloquio de IDEA fueron dejando rastros de su descontento con las medidas del Gobierno que no logran contener la escapada del dólar ni terminar con los problemas de tipo de cambio.

Argumentaron que el problema actual es "político" y que la solución parte por generar consenso en un plan económico diferente a la hoja de ruta del presidente Alberto Fernández y de su ministro de Economía.

Los empresarios presentaron un documento de siete puntos que apunta a la reactivación del país

La propuesta

En este marco, se presentó informe conteniendo una propuesta con la cual los miembros de IDEA consideran se puede revertir la situación e iniciar un sendero de crecimiento a largo plazo.

El paper se dio a conocer en la última jornada del 56 Coloquio de IDEA que culmina este viernes 16 de octubre y que se viene desarrollando de manera virtual.

La propuesta, una especie de "siete ventajas capitales" del empresariado, fue pensado por las autoridades de la entidad empresarial y el economista Santiago Bulat.

Hace referencia a siete principios que pueden frenar la destrucción de la economía que ya lleva 40 años con caídas constantes del PBI.

El informe fue visualizado a través de un corto pero contundente video donde se asegura que, desde el regreso de la democracia en 1983, el PBI per cápita del país se derrumbó 70% convirtiendo a la Argentina en el segundo país con la mayor cantidad de caídas a nivel mundial. O que, en 32 de 38 años se hayan obtenido resultados fiscales negativos y sufrido un gasto público ineficiente.

También se enumeran las permanentes fórmulas adoptadas por los diferentes gobiernos durante ese período que terminaron siempre en fracaso. Por ejemplo, falta de disciplina fiscal; que se combatan los síntomas y no la enfermedad; constantes cambios de las reglas de juego

"Tomamos medidas de corto plazo para problemas de largo plazo; lanzamos controles de precios ante suba de la inflación; cambiamos las regulaciones cambiarias por suba del dólar y hasta imponemos restricciones a las importaciones para frenar una corrida", sostuvo Bulat al presentar el informe.

También recordó que en los últimos 40 años se confiscaron tres veces los ahorros de los argentinos; se privatizaron y estatizaron las mismas empresas, generando pérdidas para toda la sociedad; y se pagan 166 impuestos distintos para financiar el elevado gasto público, logrando tener la segunda presión tributaria más alta del mundo.

"Es decir, tenemos menos pero pagamos más", señala el economista, a la vez que se pregunta "qué hubiese pasado si el país crecía como el resto de la región".

Está claro que sería otra Argentina, con más viviendas sociales; más inclusiva; con agua potable para todos; mejores rutas; más trenes; una mayor internacionalización y jubilaciones y asignaciones sociales mucho más justas, con u$s200.000 millones más de inversiones extranjeras.

También tendría salarios que no pierdan su valor, al igual que una moneda creíble; menos impuestos; más consumo; mas empleo formal; menos pobreza y hasta el dólar ya no sería una obsesión.

Sin embargo, la realidad es otra y la actual crisis ha sumido al país y a su sociedad en un escenario de desesperanza, desconfianza y falta de credibilidad sobre el futuro.

En el documento de IDEA se hace referencia a "tres paradojas" necesarias para iniciar un proceso de cambio: gastar menos para gastar más; plantear soluciones de largo plazo para resolver los problemas de corto plazo, y dejar de cambiar de manera constante las reglas de juego para generar confianza y modificar esas reglas cuando sea necesario.

Los empresarios consideran que es primordial volver a crear valor

Siete puntos estratégicos

Para los empresarios, si se aplican estos fundamentos se puede volver a crear valor. Siempre que también se tengan en cuenta lo que llaman, los siete principios para cambiar el rumbo:

1) Sostener la seguridad jurídica

2) Reducir el gasto público

3) Bajar la inflación a un dígito

4) Menores impuestos

5) Mayores exportaciones

6) Mejorar la competitividad

7) Promover el empleo privado

Esta especie de "biblia" empresaria intenta lograr un punto de inflexión para "dar vuelta la historia" y terminar con las sucesivas crisis autogeneradas del país, que destruyen riqueza, y pensando en el país que se quiere construir.

Para los empresarios de IDEA, los siete puntos estratégicos permitirían ganar eficiencia y solvencia, cumplir con todas las demandas de la sociedad y quitarle presión al sector privado.

Pero si se mantienen las restricciones a las importaciones, se seguirán pagando los productos más caros en la Argentina que en el exterior. Si se insiste con el cepo cambiario, el peso continuará destruyendo su valor. Si perduran los controles de precios, la inflación seguirá siendo una de las más altas de mundo. Si se sancionan impuestos por única vez que se mantienen en el tiempo, la presión fiscal desalentará todavía más las inversiones.

"Si no pensamos bases sólidas de largo plazo volveremos a caer en soluciones ineficientes y cortoplacistas" advierte Bulat.

Como vocero del establishment, el economista dice comprender la necesidad de modificar las normas para adaptarse al cambiante mundo. Pero anticipa que si no se genera confianza para hacerlo, será difícil tomar esa decisión. "Sin confianza no hay ahorro, sin ahorro no hay inversiones y sin inversiones tampoco habrá crecimiento de largo plazo y no se recuperará la confianza", determina.

Con respecto a seguridad jurídica, aclara que se pide respetar la propiedad privada; enaltecer las instituciones públicas para que no terminen subrogadas a las opciones partidarias de turno.

Con relación al segundo punto de la agenda, racionalizar el gasto público, se pide lograrlo para alcanzar un superávit sostenible, que genere mejores condiciones de vida, que termine con los privilegios y las ineficiencias y que permita un sistema de previsión y asistencia sostenibles y que pueda gastar más cuando se lo demande, como en el caso de esta pandemia. Pero no como política permanente.

Con relación a bajar la inflación a un dígito, un tema que ya no se debate en el mundo, el objetivo es equilibrar precios y darle valor a la moneda local.

En tanto se pide reducir la carga tributaria teniendo en cuenta que el aumento del gasto obligó a incrementar la presión fiscal, con 166 tributos que impiden la llegada de inversiones o que las que están sean poco rentables; que genera bienes y servicios más caros de lo normal. Por eso, se reclaman no aumentar impuestos durante los próximos años y eliminar los que atentan contra la inversión; ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión y reducir y simplificar la burocracia.

Con relación a las exportaciones, el consenso entre los empresarios es que se viven tomando medidas inversas, que frenan la venta de productos argentinos al exterior y que también reducen el consumo interno.

Por eso reclaman reducir desincentivos y distorsiones; expandir los acuerdos comerciales; simplificar procesos de importaciones y exportaciones.

En relación a la competitividad, advierten que el país está entre los menos competitivos del mundo. En este sentido, proponen no solo hablar tipo de cambio, mayor o menor, sino minimizar la burocracia y los costos logísticos, y reducir el llamado costo argentino que no genera valor agregado, además de fomentar inversiones en infraestructura.

En cuanto al séptimo punto, advierten que la Argentina hace 10 años que no genera empleo. Por lo tanto, reclaman nuevas normas educativas, tecnológicas y productivas acordes con los cambios globales; un sistema que reduzca la conflictividad laboral y promueva la inclusión.

"Qué país queremos es el lema del Coloquio de este año y es lo que pretendemos para volver a tener una vida mejor, diferente", asegura Bulat en su presentación.

El documento se presenta en un crítico momento de la economía, con un dólar imparable y un gobierno cuestionado por los hombres de negocios y que no acierta a tomar medidas adecuadas para resolver la situación.

De hecho, los ejecutivos aseguran que el gobierno de Alberto Fernández viene adoptando decisiones de corto plazo que no evitan los desequilibrios y que profundizan la ineficiencia de la economía; que "inventa" una batalla entre el Estado y los mercados que no existe y como si la economía fuera un juego de suma cero.

Advierten sobre el incremento del gasto público, que en los últimos 20 años creció 20 puntos sobre el PBI pero que no mejoró las condiciones de la sociedad. "Es un modelo que usa la ejecución del gasto público obsoleto cuando el Estado se quedó sin recursos hace ya 20 años y es líder en ineficiencia a la hora de gastar las arcas públicas", sostiene Bulat en el Coloquio de IDEA.