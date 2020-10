Economista ex BCRA advierte: "En un mercado de sólo demanda, el precio del dólar puede ser..."

Enrique Szewach, habló sobre el valor del dólar y las proyecciones que hace respecto del futuro económico, tras la implementación del cepo

Durante una entrevista en el programa Qué Hacemos con los Pesos (A24), Enrique Szewach, habló sobre el valor del dólar y las proyecciones que hace respecto del futuro económico. Miralo en el programa.

"Argentina tenía un problema fiscal y monetario antes de la pandemia. Con este suceso, y como pasó en otros países del mundo, el único instrumento para tratar de suavizar el confinamiento fue darle a la maquinita del Banco Central. La diferencia con los otros países es que emitieron monedas sobre las que hay demanda. Pero en la Argentina no hay demanda de pesos, sino que hay demanda dólares. Por lo tanto, Argentina utilizó un remedio que tiene efectos colaterales graves y los estamos viendo ahora", indicó Enrique Szewach, economista y ex directivo del BCRA.

"Hoy tenemos un mercado que sólo tienen demanda. Entonces, en un mercado que solo tiene demanda el precio es cualquiera. El dólar a $180 es carísimo. También a $150 es carísimo, e incluso a $120", agregó.

Respecto de la suba del dólar bolsa, el economista remarcó que "es parte de lo mismo, porque el Banco Central le puso un piso al dólar contado con liquidación y dólar bolsa cuando inventó los impuestos. Además en este contexto el blue termina siendo una referencia".

"El mercado financiero también se transformó en solo demanda porque la coordinación de expectativas la genera una política monetaria y fiscal que es inconsistente debajo de una política general que también genera ruido", remarcó.

En este contexto, a un mes de cumplirse la implementación del "supercepo", los resultados son:

"La falta de plan está generando resultados tremendos", remarcó el periodista y especialista en finanzas, Mariano Otálora y presentó el siguiente resumen.

Al respecto el economista, ex director del Banco Central, Enrique Szewach indicó que "algunos de estos puntos responden al confinamiento por la pandemia. Es algo de lo cual no se ha salvado nadie en el mundo o muy pocos. Pero hay otros temas que responden justamente a un plan económico que todavía no está".

"El dólar va a tener un techo, porque va a llegar a un valor que no tenga sentido y en la medida que generes alguna demanda para los pesos, es decir, alternativa alguna inversión alternativa".

"Pero inserto en una ausencia de programa, el número puede estar mucho más arriba que hoy o puede está más abajo, porque depende mucho de cuándo alguien finalmente considera barato caro esto", resaltó el economista.

