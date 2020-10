Adiós congelamiento: Cuál es el aumento de tarifas que evalúa Martín Guzmán para 2021

El ministro de Economía está convencido de que la mejor estrategia pasa por continuar con el mismo nivel de subsidios, en términos de PIB

La decisión de salir del congelamiento tarifario ya está tomada: los actuales precios de la luz y el gas van a expirar el próximo 31 de diciembre. Quedará, en todo caso, un grupo limitado de la sociedad -el más postergado- que obtendrá un beneficio adicional por parte del Estado, pero está claro que las limitaciones fiscales obligan a definir un nuevo esquema de los cuadros tarifarios. ¿En qué está pensando Martín Guzmán?

El ministro está convencido de que la mejor estrategia pasa por continuar con el mismo nivel de subsidios, en términos de PIB. Es decir, que no haya una modificación real de los aportes del Estado a las empresas energéticas.

¿Qué significa eso? Concretamente, que las tarifas que pagan los hogares aumenten unos escalones por encima de la inflación.

Para ponerlo en números. En el Presupuesto 2021, Guzmán proyectó una inflación del 29% y un crecimiento de la economía del 5,5%. Esto significa -ni más ni menos- que las tarifas deberían incrementarse alrededor de 34,5% en el año para mantener constante el nivel de los subsidios en términos del PIB.

Para que quede claro: no se trata de poner en discusión si la inflación proyectada por Guzmán para el año que viene es cumplible o no. La clave es que, según el ministro, la suba de las tarifas debe quedar algunos puntos por encima de la inflación si se quiere cumplir con el objetivo de que los subsidios no sigan expandiéndose.

Hacia un ordenamiento fiscal

Guzmán está convencido de que la economía argentina debe encaminarse hacia un ordenamiento fiscal, que además resulta esencial para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, que a esta altura parece imprescindible, en medio de la corrida cambiaria.

La decisión involucra a las tarifas de luz, gas y agua. También se incluiría al valor de los pasajes del transporte público.

El secretario de Energía, Darío Martínez, un hombre considerado "propio" del presidente Alberto Fernández, ya adelantó que para el próximo año habrá un subsidio más individualizado de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios. No significa que para el resto de la población el aporte estatal desaparece, pero sí que el esfuerzo estará puesto en la franja social más postergada. Un esquema más parecido al que lideró el gobierno anterior, pero sin los ajustes en las tarifas que se aplicó durante los años 2015-2019.

Otra de las cuestiones que se analizará tendrá que ver con una regionalización tarifaria, algo que se evaluó durante la pandemia, pero que hasta el momento no se llevó a cabo por la aceleración de los contagios en los distritos del interior.

Hay que recordar que el congelamiento tarifario se extiende a varios servicios. Hasta fin de año rige la imposibilidad de incrementar los precios de la telefonía fija, celular, internet y TV paga, además de la implementación de un esquema de servicios complementarios para quienes no puedan abonar los servicios mediante mecanismos de postpago, prepagos e internet del hogar.

Sin embargo, por lo que el propio Ejecutivo deja trascender, esas decisiones lanzadas y extendidas durante la emergencia por el Covid-19 están a punto de finalizar.

Las empresas energéticas, para tener en cuenta, hablan de un atraso tarifario que, en algunos casos, trepa al 60%. Y el propio secretario de Energía ya adelantó que este verano se extenderán los cortes de suministro eléctrico, dado el esperado incremento en el consumo de los hogares en medio de las restricciones para salir de veraneo.