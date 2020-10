Cristiano Rattazzi: "No existe el ahorro en pesos porque no existe el peso"

En medio de la disparada del dólar, el CEO de FIAT Argentina, Cristiano Rattazzi​ señaló que "todos quieren tener dólares en el bolsillo porque no existe el ahorro en pesos".

"Hace años que no existe el peso para ahorrar. Es sólo para grandes profesionales que saben sacar ventaja. Una persona normal y simple no tiene la menor idea de cómo ahorrar en pesos", explicó el empresario italiano.

En diálogo con TN, expresó además que "el país decidió elogiar la pobreza" y recordó la frase del presidente Alberto Fernández sobre que "Buenos Aires es una ciudad que nos llena de culpa por verla tan opulenta".

"Se empezó a decir que Buenos Aires es opulenta pero están todos los pobres y empezó a castigar económicamente a todos los que tenían una actividad diciendo 'tenemos que hacer bien la pandemia'. Después se demostró que fuimos probablemente los peores del mundo. Y no importó el castigo a la economía", criticó Rattazzi.

"​Suecia tuvo una baja del 3,1 por ciento y enseguida repuntó. Nosotros estamos en una baja del 12,1. Por lejos, la más baja de todos los países que hay. Y el repunte no se ve llegar tan rápido", analizó.

Por otra parte, enfatizó que "el sector privado es el único que da trabajo de calidad, productivo y competitivo y que puede sacar la gente de la pobreza porque el Estado sólo puede dar limosnas, no puede crear actividad y futuro".

"La riqueza la puede crear sólo el sector privado. Cuando escucho que el Estado puede hacer todo, ya no hay solución. Entonces ahí determinás que (Nicolás) Maduro es un ídolo. Esas declaraciones y ser antinorteamérica influyen en la economía y en la calidad de vida de la gente más pobre", argumentó.

Al ser consultado sobre la toma de tierras y el campo usurpado al ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, Ratazzi expresó: "Es un ataque al sector agropecuario bastante organizado por grupos muy cercanos al Gobierno. Vos escuchás las explicaciones y para uno que conoce, son ridículas".

"En los momentos difíciles empezamos a hablar de Vicentin y cómo llevárselo puesto. No es el momento. Hay que incentivar la fuerza del sector privado a que saque a la Argentina creando puestos de trabajo de calidad", planteó.

Rattazzi definió que en el Gobierno "hay un sesgo anticapitalista" y fue categórico a la hora de remarcar que "hay que poner primero en toda la lista arreglar la macroeconomía".

"No puede ser que la Argentina es el único país del mundo, y excluyo a Venezuela que ya es una tragedia, que tiene una inflación de dos puntos altos. Y lo consigue alegremente... No podés hacer una cuenta clara ni un contrato a largo plazo. Por eso el peso no vale", concluyó.