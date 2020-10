Espert alertó que el dólar "va a seguir saltando" salvo que el Ejecutivo implemente ya estas medidas

El economista y excandidato presidencial José Luis Espert anticipó que la cotización del dólar "va a seguir saltando" debido a la proximidad de un repunte en la inflación, y advirtió que el Gobierno debería "eliminar el cepo" cambiario y otras medidas restrictivas para "licuar" la divisa norteamericana con tiempo y evitar un nuevo golpe a la economía argentina.

"El dólar va a seguir saltando porque vamos a presenciar un fuerte salto de la inflación en breve, lo que provocará nuevas tensiones cambiarias", predijo Espert en una entrevista en América.

En ese sentido, el economista liberal propuso que el Ejecutivo a cargo del presidente Alberto Fernández "debería eliminar el cepo, el impuesto PAIS y la nueva percepción" impositiva sobre la divisa, como también "unificar los tipos de cambio, y fijar un ancla monetaria y fiscal hacia delante como para calmar un poco la fiebre".

"Lo del dólar licuándose va a ocurrir, lo que digo es hacerlo ahora que todavía hay algún margen, ejecutándolo en forma planificada y dando alguna certeza", añadió.

De todas formas, Espert señaló que la problemática del dólar no es la más importante que sufre el país: "En el último medio siglo, Argentina tuvo seis planes económicos y todos terminaron con alguna crisis. La efectividad nuestra para destrozar planes ha sido del ciento por ciento. En las cosas de largo plazo está involucrada la sociedad, por lo que no hay que escaparle a la responsabilidad social en que esto pare".

"Deberíamos pensar qué estamos haciendo como sociedad para que siempre nos vaya mal. El problema de fondo es que Argentina viene haciendo las cosas mal desde hace mucho tiempo, y lo tiene que dejar de hacer. No creamos que calmando la fiebre ya de por sí nos coloca en un sendero de crecimiento sostenido", reflexionó.

Por ende, aclaró haciendo un poco de autobombo, que "la solución no es políticamente ni Cambiemos ni el kirchnerismo, hay que salirse de ahí urgente".

El precio del dólar blue en el mercado informal de divisas del centro porteño saltó siete pesos este jueves y alcanzó un nuevo récord de 190 pesos en el extremo vendedor.

Los valores bursátiles para la divisa estadounidense también subieron fuerte: el contado con liquidación avanzó 3,6% y llegó a $181,06, mientras el MEP/bolsa escaló hasta los 163,09 pesos.

Los precios que se encuentraron en las llamadas "cuevas" financieras de la city porteña se ubicaron en los 184 pesos para la compra y 190 pesos para la venta.

El blue había comenzado la jornada a $183, pero alrededor del mediodía, algunos "arbolitos" (operadores ilegales de la compra y venta de divisas) de la peatonal Florida ya pagaban altos valores para poder hacerse de billetes con destino a la reventa, en el marco de una fuere volatilidad en este mercado paralelo.

Por su parte, la cotización oficial del dólar abrió estable esta mañana en los bancos públicos y privados en un promedio de 77,18 pesos para la compra y 83,32 pesos para la venta, pero cerca del mediodía dio un salto de 39 centavos.

Finalmente, al cierre de las 15 horas, el precio minorista del dólar quedó en 77,48 pesos comprador y 83,78 pesos vendedor.

La carga impositiva del 65% sobre las operaciones minoristas de compra de dólares ubicaban el precio real que paga el ahorrista en los 138,20 pesos en promedio.

Gustavo Quintana, de la agencia PR Operaciones de Cambio, señaló que "ventas del Banco Central" abastecieron "la demanda el segmento mayorista del dólar, pero sin intentar moderar el deslizamiento de los precios".

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas fueron las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $84

- Nación: $83,25

- Supervielle: $84

- Santander: $84

- Patagonia: $83,50

- Macro: $83,50

- Itaú: $83,50

El dólar blue, que se ubicó en los $190, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se situó en los 1.439 puntos básicos.

En medio de la crisis cambiaria, la pregunta del millón es cuál será la cotización del dólar blue en las próximas semanas.

Para Di Stefano, el dólar blue podría quebrar la barrera de los $200 en poco más de dos meses.

"Aposté que el dólar blue no llegaba a $200 para fin de año. A este ritmo creo que tengo que buscar un seguro de apuestas", reconoció.

El mismo número aparece en las proyecciones de la consultora Economía & Regiones, del economista Diego Giacomini.

La cotización del dólar "de mercado" se ubicará "rápidamente" en un nivel con un piso de $200 y seguirá subiendo debido a que "un Banco Central cada vez más quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación", sostiene en un informe publicado esta semana.

"El balance del BCRA muestra que la tendencia alcista del dólar no sólo proseguirá, sino que se empinará significativamente", señaló E&R tras una semana en la que la cotización del paralelo o "blue" subió ininterrumpidamente todos los días y llevó la brecha con la cotización oficial a más del 100% por primera vez en 31 años.

Al respecto, E&R proyectó que "el dólar de mercado (en referencia al que no está sujeto a restricciones oficiales) empezará con ‘2’ más rápido de lo que la gente cree".

Para la consultora, la cotización del dólar "no tiene techo" en tanto el Banco Central no cuente con las reservas necesarias para sostenerla. En consecuencia, la entidad dirigida por Giacomini pronosticó que "en 2021, la cotización del dólar de mercado empezará con ‘3’, luego con ‘4’, posteriormente con ‘5’ y vaya a saber hasta dónde llega. No tiene techo", sentenció.

En esta línea, Miguel Boggiano fue de los economistas que desde hace semanas viene advirtiendo que el blue podría perforar el techo de los $200. "Todo va a depender de cómo sigue la emisión monetaria y muy difícil hoy conseguir dólares", señaló el experto a iProfesional, quien arriesgó como posible un valor cercano a los $200 para diciembre.

Coincidencia de pronósticos: el dólar seguirá subiendo.

Asoma la devaluación oficial

En medio de la tensión cambiaria, la idea de una devaluación y consecuente aceleración del ritmo inflacionario comienza a surgir con más frecuencia entre los expertos.

"Vamos a una crisis severa: no sólo el dólar va a seguir subiendo, porque no tiene techo, sino que de la mano de la devaluación -falta la devaluación del dólar oficial, que va a venir en algún momento- va a venir la aceleración de la inflación y con eso un aumento de la pobreza", advirtió el economista José Luis Espert.

"Cuando ves que el mercado no reacciona positivamente a ninguna de las medidas que el Gobierno tomó, es porque perdió la confianza. Y eso es muy complicado, porque no se ve un horizonte, qué podría hacer el Gobierno para detener la expectativa que hay de devaluación futura", evaluó Christian Buteler, analista del mercado financiero.

Se refería a la idea que parece haberse instalado en el mercado de que el dólar, inexorablemente, mañana estará más caro que hoy. Esa "expectativa inflacionaria" al parecer ya está arraigada no sólo en el mercado, sino en toda la sociedad.

Según el informe de E&R, del economista Giacomini, la actual evolución en la brecha cambiaria constituirá una "presión" para que "la política cambiaria oficial sea modificada", principalmente porque "el Banco Central no tiene dólares" para mantenerla.

Según este análisis, hoy las opciones con las que cuenta la autoridad monetaria "no son muchas", y se limitan a un REPO (operaciones con títulos), el swap de China o, en última instancia, la utilización de los encajes de las entidades financieras o bien la inmovilización de los depósitos en dólares en cajas de ahorro, lo que para E&R implicaría "avanzar sobre la propiedad privada".

"Si nada de todo esto sucede, no hay otra alternativa que modificar la actual política cambiaria, ya que no hay con qué sostener el tipo de cambio", finalizó E&R, aunque lamentando que si se adopta ese criterio "será una medida tomada a los ponchazos y a las apuradas".

Qué dijo Guzmán, sobre el dólar

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, disertó en el "Encuentro Iberoamericano con empresarios" de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y se mostró optimista sobre la situación de las reservas de moneda extranjera.

"Tenemos un superávit comercial robusto, no hay pagos de deuda externa por la reestructuración que logramos y tenemos un nivel de reservas suficiente para lidiar con las presiones cambiarias; hay instrumentos para hacerle frente a esta situación", aseguró Guzmán.

A su vez, el ministro agregó que la definición de "un sendero de acumulación de reservas" será parte del programa con el FMI, y confirmó que éste "va a ser enviado al Congreso de la Nación e incluirá un sendero fiscal y de recuperación de reservas plurianual".

"No van a ser políticas de gobierno sino de Estado, y van a mostrar el compromiso del Estado con transitar un camino de sostenibilidad fiscal y de las cuentas externas", explicó Martín Guzmán.

Sobre el presupuesto para el próximo año, el ministro de Economía aseguró que "la Argentina necesita transitar el camino de la sostenibilidad fiscal y tener las cuentas en orden, pero a una velocidad que permita que el país se recupere y sostenga esa recuperación".

Y señaló: "El Presupuesto muestra principalmente una redefinición de los rubros del gasto, privilegiando aquellos que fomentan la recuperación y el crecimiento económico como el gasto de capital, salud, educación e innovación y desarrollo".