Con el blue en alza, ¿qué objetos en dólares conviene comprar?

Con el tipo de cambio descarrillado, la pregunta es qué tan beneficioso resulta la adquisición de autos, relojes, oro o artículos de limpieza, entre otros

Ante la expectativa de devaluación del peso, hay quienes recomiendan anticiparse comprando bienes que cotizan al dólar oficial. Ese universo incluye desde artículos de lujo, como relojes, carteras, perfumes, joyas y alta moda, hasta productos tecnológicos (electrónica y electrodomésticos, sean importados o nacionales, dado que tienen componentes extranjeros), autos (ensamblados aquí o afuera), lingotes de oro o criptomonedas como Bitcoins.

Santiago Llull, asesor financiero, suma otro elemento: whisky. "Se añeja y es en dólares", recomienda obviamente los importados.

Gabriel Holand, socio fundador de HR Global, espera una aceleración de la inflación y sugiere algún instrumento atado a ese indicador pero que no sea volátil. "Para eso, me compraría un certificado UVA, que es por un mínimo de 90 días, sigue la inflación más una tasa de interés. Es un instrumento líquido en un tiempo en que se necesita liquidez, dado que hay riesgos de perder el empleo o las ventas, en los casos de trabajadores independientes, en los próximos 18 meses, dada la crisis local y mundial", advierte el asesor.

"También adquiriría lo que voy a consumir este año y en 2021: productos de consumo habitual ya sea industrial u hogareño, que puedan ser almacenados y no sean perecederos. Por ejemplo, ciertos alimentos y artículos de limpieza", continúa Holand. "Cancelaría deudas que voy a tener mañana. Por ejemplo, la matrícula de la escuela. Se puede aprovechar para comprar autos importados de alta gama", analiza.

En cambio, el asesor de HR desaconseja otras opciones: "No sé si conviene comprar oro porque me parece que alcanzó un techo y hay una importante brecha entre el valor de compra y el de venta. El Bitcoin es altamente especulativo: hoy vale 20 y pasado mañana, 4. Es más un producto de trading que de ahorro", advierte el asesor. "Cualquier objeto o bien de uso que adquiera tiene precios de compra y venta dispares. Si me compro un Rolex y vale 100, lo vendo en tres meses a 40. La tecnología es perecedera, permanentemente hay avances y pierde rápidamente valor."

MIguel Boggiano, CEO de Carta Financiera, opina que adquirir bienes dolarizados "es la manera más rústica de defenderse". "Hay gente que se defiende comprando productos de alta gama como vinos, lapiceras, relojes, cosas de colección. En general, tenés que buscar cualquier cosa que hayan sido compradas o importadas con anterioridad al salto actual del paralelo y lo tengan en stock. A veces te terminan vendiendo barato cosas de alta gama porque no hay nadie que esté comprando", observa Boggiano, según Perfil.

Por el contrario, Alejandro Bianchi, fundador de AsesoresDeInversiones.com, sugiere instrumentos que den rentabilidad en lugar de objetos. A pequeños inversores les recomienda Cedears, certificados de depósitos de acciones de empresas en Estados Unidos, porque si suben, generan una renta, sumada a los dividendos que reportan y a que, al estar en dólares, se benefician de cualquier devaluación del peso. Para aquellos que cuenten con más de 100.000 dólares, sugiere los ETF, fondos de inversión en monedas, commodities, criptomonedas y otros activos financieros. Advierte sobre los riesgos de invertir en forma directa en Bitcoin, dado que un hacker puede vulnerar la clave de la billetera virtual necesaria para invertir en esa criptomoneda, pero sí recomienda los ETF que apuestan a ella.