Diego Giacomini sobre el plan económico: "Hay uno que consiste en saquear la Argentina"

El economista Diego Giacomini volvió a ratificar que el que dólar libre no tiene techo y detalló un complicado panorama económico para los próximos meses.

Giacomini señaló: "El tipo de cambio real va a subir, el dólar se va a encarecer más , batiendo el récord de 1989 y por ende la facturación de empresas y los salarios van a caer más de la mitad, medido en dólares, de lo que vale hoy".

¿Hay plan económico?

Pese a que en las últimas dos jornadas la cotización informal sufrió un fuerte desplome, el economista aseguró en A24 que es un fenómeno normal como cada vez que el gobierno toma alguna medida para bajar la presión cambiaria: "El blue bajó como bajó tantas veces desde que subió de 60 a 195 pesos. Responde así a los manotazos de ahogado que da este gobierno, que por un rato logra un eclipse irreal que hace que el dólar baje".

Diego Giacomini sobre el plan económico:: qué dijo

En la misma línea, con su postura crítica sobre la gestión de Alberto Fernández, afirmó que el gobierno "hipotecó el horizonte del dólar, de la inflación y el tipo de cambio para los próximos dos años".

"El gobierno emitió un montón, lo que emitió no tiene un impacto ahora, sino recién después de entre 12 y 18 meses . En lo que queda del año, tiene que emitir un 40% más de lo que emitió hasta ahora; y en 2021 tendrá que emitir un montón más. Entonces, podemos decir que el gobierno de CFK con su ladero Alberto Fernández tiene hipotecado el horizonte del dólar, de la inflación y el tipo de cambio para 2021 y 2022", puntualizó Giacomini.

Y continúa con su duro pronóstico: "Argentina se encuentra en una situación monetaria muy parecida a la de 1988. Con la subida del tipo de cambio y poco poder que van a tener los salarios en Argentina, para junio de 2021 la tasa de pobreza alcanzará el 50% y va a aparecer el pobre con trabajo".

En la continuidad de la entrevista, aseguró: "La devaluación del tipo de cambio oficial va a suceder, no lo van a poder evitar. Cuando pase, lo primero que van a saltar van ser los precios mayoristas, y después los alimentos".

Por último, cerró con un mensaje muy duro no solo contra el Presidente, sino contra la casta política en general: "Es mentira que el gobierno no tiene plan económico. Hay un plan económico que es saquear la Argentina. ¿Dónde se ve eso? Los que pasan a la casta política no vuelven nunca más porque solo los políticos progresan a costa del resto. Ya no hay inversiones por los impuestos récord, el costo de la tasa de interés, lo que sale el crédito. Hoy el Estado te ahoga".

Dólar blue: cotización

El dólar blue cotizó este martes a $181 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño, lo que equivale a nueve pesos menos que en el cierre del lunes, con un mercado extremadamente nervioso, que estuvo expectante de la emisión del nuevo bono dólar linked.

Esto ocurrió luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificara que no habrá una devaluación del tipo de cambio oficial.

En ese contexto, los inversores miraron de cerca las cotizaciones bursátiles.

El dólar contado con liquidación se ubicó en $162,60 (bajade 1,5% en la jornada).

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, cotizó en torno a los $152,98 (-2,7%).

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofreció a $181 en cuevas del microcentro porteño.

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue?

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró a $78,30, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana operó a un promedio de $83,88 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vendió alrededor de los $138,40.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas fueron las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $84

- Nación: $83,50

- Supervielle: $84

- Santander: $84

- Patagonia: $83,75

- Macro: $83,50

- Itaú: $84

El dólar blue, que se ubicó en los $181, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se sitúa en los 1.459 puntos básicos.