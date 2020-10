Un verano como ningún otro en la historia: así van a ser las vacaciones de los argentinos

Si bien manifiestan que quieren tomar vacaciones, en los paquetes turísticos es fundamental la flexibilidad que se ofrezca en términos de postergación

La próxima temporada de verano, que ya está a un poco más de un mes de comenzar en el país, tendrá muchas particularidades, todas ellas derivadas de la problemática generada a partir de la pandemia del coronavirus.

Para los argentinos, serán unas vacaciones complicadas por la situación económica y por la pandemia, según un reciente reporte de Kantar, en el que se informa que el 51% de los argentinos no va a poder disfrutar de las vacaciones por problemas económicos.

Si bien en los próximos días se realizará un nuevo Cybermonday, que arrancará el próximo lunes 2 y se extenderá hasta el 4 de noviembre.

"La ilusión de los argentinos de poder salir de vacaciones se desvanece. Si bien todavía anhelan poder tenerlas, los golpea la realidad", señala Clara Biondi, ejecutiva de Cuentas de la División Insights de Kantar.

Pero no todo es la recesión económica, aunque si el Covid-19. Según el reporte, el 24% no se irá de vacaciones hasta que no haya una vacuna, mientras que el 21% no lo hará hasta que no haya una disminución en los contagios.

Alquilar casa o departamento, la opción más elegida

El argentino no quiere resignarse a perder sus vacaciones luego de un año tan estresante

Para quienes estiman que se irán de vacaciones este verano, el 31% considera el alquilar una casa o un departamentoe como su principal opción mientras que el 23% prefiere alojarse en hoteles.

En cuanto a los lugares, lo que tendrán en cuenta a la hora de elegir un destino son localidades en donde haya poca gente para evitar contagios, y tienen entre sus planes excursiones al aire libre y evitar restaurantes, bares y boliches o lugares cerrados.

"El argentino no quiere resignarse a perder sus vacaciones luego de un año tan estresante. Está abierto a escuchar ofertas que se ajusten a sus necesidades de seguridad, por la pandemia, y económicas. Quienes encuentren una fórmula para satisfacer esas inquietudes captarán clientes ávidos de un poco de felicidad", indicó Leticia Oyarzo, ejecutiva de Cuentas de la División Insights de Kantar.

Uno de los temas centrales a la hora de planificar las vacaciones tiene que ver con los paquetes turísticos: en este sentido, es fundamental la flexibilidad que se ofrezca en términos de postergación o hasta cancelación de vuelos y hospedaje, según cómo siga avanzando la pandemia en nuestro país.

En cuanto a otros recaudos que se estén teniendo en cuenta, uno de ellos es la seguridad e higiene, en donde el 18% lo tiene como prioridad cuando planifica su descanso.

10 destinos más elegidos por argentinos para volar en el verano

Ya se está preparando todo para la apertura de la próxima temporada de verano, que este año se extenderá entre el 1 de diciembre y el 4 de abril producto de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

En este contexto, y según un relevamiento de un buscador de viajes online Kayak difundido este jueves, los siguientes son los diez destinos más elegidos por los turistas que utilizarán aviones para viajar:

1- Buenos Aires

2- San Carlos de Bariloche

3- Puerto Iguazú

4- San Salvador de Jujuy

5- Córdoba

6- Mendoza

7- Salta

8- Posadas

9- Mar del Plata

10- Ushuaia

Precios promedio de la próxima temporada

El relevamiento permitió establecer que el precio promedio de un alojamiento en base doble en la ciudad de Buenos Aires es de 2.391 pesos, mientras que los pasajes aéreos desde Bariloche y Jujuy hasta la capital federal, de ida y vuelta, cuestan 12.824 y 16.485 pesos, respectivamente.

Además, muestra que Bariloche alcanzó precios promedios de 4.715 pesos en alojamientos y que los vuelos desde Buenos Aires hacia esa ciudad tienen un costo de 14.177 pesos.

Por su parte, San Salvador de Jujuy registra precios promedios en sus alojamientos de 4.321 pesos y Puerto Iguazú 2.261 pesos, con vuelos desde Buenos Aires por 9.849 pesos.

En tanto, Córdoba ofrece alojamientos con un costo promedio de 3.130 pesos y vuelos desde Buenos Aires por 7.546 pesos y Mendoza tiene ofertas de hoteles por 3.688 pesos y vuelos desde la capital federal por 5.392 pesos.

Por último, el precio promedio de los alojamientos en Salta es de 2.882 pesos, en Posadas de 6.512 pesos, en Mar del Plata de 7.027 pesos y en Ushuaia de 5.926 pesos.

Los vuelos desde Buenos Aires a Salta cuestan 11.140 pesos, a Posadas 9.243 pesos, a Mar del Plata 6.517 pesos y a Ushuaia 16.220 pesos.