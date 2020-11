Nueva deuda, pagos al FMI y al Club de París: así es el programa financiero de Guzmán para 2021

La discusión por el presupuesto 2021 "blanqueó" la asistencia financiera de organismos internacionales, con lo que se refinanciarán vencimientos del FMI

El Gobierno dio a conocer en las últimas horas su programa financiero de cara al 2021, una hoja de ruta que contempla la postergación de pagos de vencimiento de capital por u$s5.800 millones al Fondo Monetario Internacional y el Club de París, y la emisión de nueva deuda por casi $2.000.000 millones para cancelar deuda con privados fundamentalmente, además de intereses de la deuda externa.

De esa manera, el Ministerio de Economía prevé cubrir sus necesidades financieras en un año con un déficit fiscal bruto estimado del 4,5% y que podría reducirse aún más según las últimas señales enviadas por el oficialismo, previo a la llegada de una nueva misión del FMI al país para avanzar en las negociaciones de la deuda.

La secretaría de Finanzas, encabezada por Diego Bastourre, presentó el programa financiero este martes en la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, donde este miércoles se avanzó en el dictamen del Presupuesto 2021, que el oficialismo aspira a convertirlo en ley con el apoyo de la oposición la semana que viene en el recinto.

Según cálculos oficiales, el resultado primario bruto será de -1.703.317 millones (4,5%) y resultando financiero bruto (incluyendo intereses de deuda), de -2.364.495 millones (6,32%). Descontando $110.809 millones de rentas públicas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y $800.000 millones de utilidades del BCRA, el déficit financiero neto es de -1.453.686 millones (3,88%).

A partir de este último dato, la cartera de Martín Guzmán proyecta necesidades netas de financiamiento por $1.181.522 millones (3,15%). Esto es sumando $389.014 millones de inversión financiera neta (fuentes financieras menos aplicaciones financieras) y sin contar $661.178 millones de intereses de deuda.

Martín Guzmán busca un recorte en el déficit de 2021 y aprovecha la buena disposición de los organismos para refinanciar

Argentina toma nueva deuda

En ese escenario, el plan de Guzmán consiste en emitir nueva deuda por $1.842.000 millones, el equivalente a las necesidades financieras netas y los vencimientos de interés por el período. Dentro de dichas necesidades, $859.000 millones corresponden al sector privado (2,29%), $406.311 millones al público (1,08%) y $84.197 millones de organismos internacionales (0,22%).

Con respecto a los últimos, lo más novedoso es que la secretaría de Finanzas "prevé la postergación de los pagos de principal -vencimientos de capital- al Fondo Monetario Internacional (USD 3.735 millones, a pagar en dos cuotas en septiembre y diciembre) y del Club de París (USD 2.100 millones en mayo) más allá de 2023". En cambio, se pagarán u$s1.339 millones al FMI.

Mientras que "los pagos de servicios de intereses y principal de organismos internacionales y bilaterales serán financiados en gran parte mediante nuevos desembolsos". En concreto, se esperan créditos por u$s3.760 millones y $348.901 millones frente a vencimientos de capital e intereses de organismos por un total de u$s4.667 millones y $433.098 millones (FMI, BID, BIRF y otros).

"Lo que están planteando es que no va a haber pagos de capital que no sean balanceados con un nuevo préstamos. Puede ser CAF, BID, BIRF, e incluso la Argentina acaba de ingresar al Banco Asiático de Desarrollo, con lo cual podrían solicitar préstamos, además del BM y al FMI. Ningún organismo, incluyendo el FMI, te va a pedir que pagues en una crisis", explicó el director de Épyca, Martín Kalos.

Aprovechando la autocrítica del FMI

La postergación de pagos de capital al Fondo no sería algo nuevo para la Argentina. En 2002, se pagaron créditos en medio de una disputa por el fracaso del Blindaje al gobierno de Fernando De La Rúa, lo cual generó críticas contra el organismo por retirarle fondos que la economía necesitaba. Esa situación se modificó en el 2003, cuando Argentina no pagó y el FMI no reclamó los fondos, en 2004 se decidió no firmar un nuevo acuerdo y recién en 2006 Néstor Kirchner canceló al contado u$s9.810 millones.

"Incluso de no llegarse a un acuerdo de extensión del Stand By, o si las condiciones no son aceptadas por algunas de las partes, Argentina va a recaer a un acuerdo tácito de no pagar el capital, que se acumule esa deuda, y el FMI no tendría sentido que lo reclame por la autocrítica que está haciendo del rol que tuvo en 2018 y 2019 (durante la gestión de Mauricio Macri)", señaló Kalos.

El Senado empezó a tratar el proyecto de presupuesto, donde se prevé la emisión de deuda por algo menos de un billón de pesos

En cuanto al sector privado, la secretaría de Finanzas "estima que la gran mayoría del nuevo financiamiento neto sea instrumentado a través de títulos CER, ofreciendo tasas reales positivas sostenibles para el ahorrista". Esto significa que Economía ofrecerá bonos y letras que aseguren rendimientos superiores a la inflación prevista en el Presupuesto del 29% en 2021.

"Ahí hacen explícito lo que van tomar deuda con sector privado, son menos de $1 billón, menos de 3 puntos del producto, con la cantidad de dinero la calle y las últimas licitaciones, estiman que el mercado se los va a prestar, lo que hace cada vez sea a una tasa creciente, sabiendo que van a necesitar esa vía", explicó Guido Lourenzo, director de la consultora LCG.

Por otra parte, un tercio del financiamiento neto provendrá del sector público, principalmente mediante adelantos transitorios del BCRA. Así, de un total de $3.686.409 millones, la autoridad monetaria aportará el 52%, el FGS el 30% y el BN y otros sectores el 18% restante para cubrir vencimientos de capital e interés con esos mismos organismos.

"El financiamiento neto del BCRA no incluye las utilidades de $800.000 millones, dado que no representan nuevo endeudamiento para la Administración Nacional", señala el documento presentado por Bastourre.

Por otra parte, los vencimientos de letras intransferibles del BCRA por u$s9.625 millones serán refinanciados mediante la emisión de nuevas letras intransferibles, postergándose los vencimientos más allá de 2023. En cuanto al FGS de la ANSES, "se estima un financiamiento neto levemente positivo para 2021 como resultado de la capitalización de intereses, por lo cual se logra rollear la totalidad de los vencimientos".