Revés para Eduardo Elzstain, que no pudo recuperar su holding en Israel: por qué no lo apoyaron los bonistas

El holding había quedado con una deuda de aproximadamente 700 millones de dólares con sus tenedores de bonos, quienes votaron en contra del empresario

El empresario argentino Eduardo Elsztain no logró obtener los resultados que esperaba en Israel. En septiembre la Justicia había ordenado poner en marcha un proceso de liquidación del holding IDB, del que él estaba a cargo, y a pesar de su nueva propuesta, los bonistas no lo apoyaron y, por el contrario y la mayoría acompañó la oferta del grupo opositor Mega Or.

Liderado por Zahi Nahmias, Mega Or ofreció poco más de 950 millones de nuevos Shekels, lo que equivale a unos 270 millones de dólares, a cambio del 70% de las acciones de Discount Investment Corporation, uno de los principales activo de IDB, y a su vez la parte que el magnate argentino buscaba recuperar.

También ofreció a los tenedores de bonos la posibilidad de seguir manteniendo la mayoría de las acciones de Discount Investment sobre las que tienen un gravamen, siempre que su consorcio pueda comprar al menos el 35% de la empresa.

Por su parte, Elsztain, quien luchó durante años para controlar la enorme deuda que heredó cuando adquirió el grupo IDB, la semana pasada mejoró su oferta de Discount para igualar la de Mega Or.

El empresario argentino hizo una oferta más alta por la participación controladora del 70%, pero buscó comprar el 12% adicional solo después de dos años mediante el ejercicio de una opción de venta que se otorgaría a los bonistas. Sin embargo, los tenedores de bonos temían que Elsztain tuviera dificultades para aumentar la cantidad necesaria para comprar las acciones y no cumpliera su compromiso de comprar las acciones restantes después de dos años.

Discount Investment es una sociedad que controla la empresa inmobiliaria Property & Building, la empresa de telecomunicaciones Cellcom Israel (el mayor proveedor de telefonía móvil del país), la empresa agrícola Mehadrin Tnuport Export, la empresa de inversión en tecnología Elron Electronic y la casa de inversión Epsilon.

El 25 de septiembre, Elsztain perdió el control de la empresa cuando se se designaron administradores para la participación mayoritaria de la compañía.

La situación de Elsztain en Argentina

La empresa agropecuaria Cresud y su controlada IRSA lograron reperfilar parte de sus deudas en moneda extranjera por un global cercano a los u$s284 millones en el marco de las restricciones de acceso al mercado cambios que impone el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Mediante sendos comunicados enviados a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), ambas sociedades que encabeza el empresario Eduardo Elsztain lograron un aval importante para encarar este proceso de reestructuración.

En el caso de IRSA, la adhesión alcanzó el 98% mientras que en Cresud llegó al 88% a pesar de que los términos de las renegociaciones son iguales, con la salvedad de que las tasas de interés que pagarán llegan al 10% y al 9% anual respectivamente.

La propuesta se basa en el canje de varias series de Obligaciones Negociables (ON) como la Serie I de IRSA por u$s181,5 millones con vencimiento el 16 de noviembre próximo y la emisión de dos nuevas series clases VIII y IX, incluye dos opciones.

Las primeras son en dólares a una tasa de interés fija nominal anual del 10%, con vencimiento a los tres años contados desde la fecha de emisión. Es decir, el 20 de noviembre del 2023, pero con amortizaciones anuales y por un monto de hasta u$s108.9 millones.

En el caso de las ON Clase IX, también son en dólares y a la misma tasa de interés, pero con vencimiento en marzo del 2023 por el mismo valor que las anteriores.

De la oferta participaron tenedores de ON de ambas clases por u$s178.4 millones, que representa un 98,31% de aceptación, a través de la participación de 6.571 órdenes.

Para la serie Clase VIII, el valor de ON aceptadas llegó a los u$s104.2 millones y el valor nominal a emitirse será de u$s31.6 millones, con vencimiento el 12 de noviembre del 2023 y con el pago de u$s1 por cada título existente y presentados al canje.

Cresud es una compañía agropecuaria de IRSA

Según la oferta, u$s72.6 millones serán en concepto de repago de capital de las ON, en efectivo, en dólares y que será equivalente a u$s0,69 por cada u$s1.

El monto restante será de u$s1 por cada u$s1 de las ON presentada, en Obligaciones Negociables Clase VIII.

Para las otras ON, el valor nominal aceptadas al canje es de u$s74.1 millones, con un valor nominal a emitirse de 80.6 millones, y un vencimiento concertado para el 1 de marzo del 2023.

Los resultados de Cresud

Por su parte, Cresud canjeará sus ON Negociables Serie XXIV por un monto de u$s73,6 millones, con vencimiento el 16 de noviembre próximo y la emisión de dos nuevas series Clase XXXI y XXXII. Y su propuesta también incluye dos opciones para los inversores.

La opción A permite intereses devengados hasta la fecha de liquidación, un pago cash en dólares de al menos el 50% del monto canjeado de la Clase XXIV y el remanente en una nueva emisión Clase XXXI denominada en dólares, a una tasa nominal fija del 9% anual, a amortizarse en tres pagos anuales iguales, vencimiento a tres años después de la fecha de emisión y liquidación, por un monto de hasta u$s44,16 millones. La suscripción será en especie, con ON Clase XXIV. Domicilio de pago Buenos Aires.

La opción B propone intereses devengados hasta la fecha de liquidación y early bird (hasta 30/10/20) 2% en pesos y una nueva emisión Clase XXXII denominada en dólares, a una tasa nominal fija del 9% anual y pagos trimestrales.

Tendrá un vencimiento 24 meses después de la fecha de emisión y liquidación por un monto de hasta u$s44,16 millones. La suscripción será en especie, en canje de ON Clase XXIV.

La empresa logró un valor nominal de las ON existentes aceptadas para el canje de u$s65 millones, que representan un 88,41% de aceptación, a través de la participación de 1.098 órdenes.

Para la Clase XXXI se aceptaron pedidos por u$s30.7 millones, y se emitirán nuevas ON por un valor nominal de u$s1,3 millones, con fecha de vencimiento el 12 de noviembre del 2023 y una contraprestación de u$s29.4 millones en concepto de repago de capital, en efectivo, y que será equivalente a u$s0,9 por cada u$s1.

Para la segunda opción, se reserva el pago del monto restante hasta completar u$s1 por cada dólar de las ON existentes, en títulos Clase XXXI, con una tasa de Interés fija nominal anual del 9%, un capital amortizado en tres cuotas anuales.

Para las ON Clase XXXII, el valor nominal de las ofertas aceptadas llegó a u$s34.3 millones y un mismo valor nominal a emitirse y un vencimiento establecido para el 12 de noviembre del 2022.

Tendrán una tasa de interés fija del 9%, y la amortización del capital será en una cuota en la fecha de vencimiento.