Guzmán debe negociar con cerealeras para que liquiden dólares y evitar devaluación, dice experto cercano al Gobierno

Desde la City no tienen dudas: Martín Guzmán encaró en las últimas jornadas medidas de corte "ortodoxo", con el doble objetivo de arrimar un acuerdo con el Fondo Monetario -que justo comenzó en Buenos Aires una visita para negociar un nuevo acuerdo con la Argentina- y conseguir una estabilización cambiaria.

Es interesante tener el análisis desde la heterodoxia económica, sobre ese abordaje del ministro.

Hernán Letcher es un economista cercano al Gobierno, y ofrece su visión desde el kirchnerismo sobre ese ¨giro" que viene dando el Ministerio de Economía. A continuación, un resumen del diálogo con iProfesional.

-¿Cómo se analiza desde la heterodoxia económica el giro hacia la ortodoxia que está dando el gobierno de Alberto Fernández?

-Instalar el debate público de que hay un ajuste en las últimas medidas del Gobierno es muy injusto. En primer lugar porque este año hay una emisión monetaria récord y un déficit fiscal del 8% del PIB. Y básicamente relacionado con el IFE y el ATP. Para el año próximo tampoco se puede hablar de ajuste: Guzmán planteó en el Presupuesto un déficit del 4,5% sin los componentes del gasto Covid. Está pensado con una vacuna para el primer trimestre del año próximo. Conclusión: no se puede hablar de ajuste.

-¿La nueva propuesta de movilidad jubilatoria no implica acaso un ajuste sobre los haberes de los jubilados?

-Cuando esta misma fórmula se aplicó en el pasado determinó un crecimiento de los haberes jubilatorios en términos reales. Tomado con cualquier indicador de inflación para la época. Hay consenso sobre esto entre los principales expertos en previsión social. Las jubilaciones les ganaron por más de 30 puntos a la inflación entre la aplicación de la ley, en marzo de 2009 hasta finales de 2017. Me parece más llamativo que digan que la aplican ahora por un pedido de ajuste del FMI. A finales de 2016, el Fondo Monetario promovió la fórmula que rigió hasta finales de 2019 y el gobierno suspendió.

-Entonces para usted es errada la visión de que Martín Guzmán está dando señales de corte ortodoxas a los mercados…

-Este es un equipo económico que tiene una forma de abordar la realidad, una especie de marco teórico, que se centra en los incentivos casi de manera exclusiva. Y menos en el "cuerpo a cuerpo", diría. Se inclinan más por una reducción de tres puntos en las retenciones y que eso facilite la liquidación de divisas antes que llamar a las cerealeras para imponerles la liquidación.

-¿Qué le parecieron los anuncios de eliminación del IFE y del ATP?

-Hay un debate interno sobre la chance de focalizar la ayuda. Por ejemplo: se decidió la duplicación de la tarjeta Alimentaria y se analiza una ayuda para fin de año. U otras alternativas al IFE. Es relativamente razonable; la situación no es la misma que a comienzos de la pandemia. Aunque es verdad que resulta difícil saber quién pudo reactivar su situación personal y quien no pudo, bajo el contexto actual. Hay riesgos de cometer algunas arbitrariedades. Ahora, si la pandemia continúa, es muy probable que el Gobierno tenga que implementar medidas de corte fiscal.

-En el tema cambiario, ¿cree que el Gobierno va a poder evitar una devaluación abrupta?

-La pulseada no se ganó porque todavía faltan los dólares. La escasez de divisas y la pérdida de reservas continúan. Se necesita que aparezca un mayor volumen de dólares, que sirva para empalmar con el inicio de la liquidación de la cosecha de marzo de 2021.

-¿Y cómo podría asegurarse el Gobierno esa liquidación de divisas sin devaluar?

-Hay que negociar con las cerealeras.

-Guzmán se resiste porque no quiere bajar las retenciones de manera significativa por una cuestión fiscal...

-En este escenario es más importante que el Estado resuelva la cuestión cambiaria, aunque eso genere un impacto fiscal. Guzmán ha dado pasos con buenos resultados: el achicamiento del parking y la intervención en el mercado alternativo del dólar. Ayudaron a estabilizar el mercado del contado con liqui y el del MEP.

-¿No es preocupante que volvió a subir la cotización del dólar "blue"?

-La verdad que no. Quienes compren se exponen a la volatilidad que ya vimos en ese mercado en las semanas previas.

-¿No le parece insostenible una brecha tan amplia entre los dólares alternativos y el oficial?

-Los valores actuales del CCL y del MEP no me parecen para nada alocados. Eso sí, arriba del 100% significa un problema, es cierto. No me queda claro si ayudaría la eliminación de la imposición de Ganancias en el denominado "dólar ahorro". Si el Gobierno evita el salto abrupto del tipo de cambio, nos podemos encaminar hacia un crecimiento superior al que el propio Guzmán prevé en el Presupuesto, del 5,5%, siempre y cuando aparezca la vacuna, claro.