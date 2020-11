Sueldos 2020: conocé los salarios que piden los aspirantes a un puesto en las categorías junior, senior y jefe

En octubre, los aspirantes a un puesto de trabajo solicitaron un salario entre 3 y 8 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual

El salario medio pretendido por los aspirantes a nuevos puestos de trabajo se ubicó en octubre en un promedio de $64.500, con incrementos respecto de las pretensiones que había en el mismo mes del año pasado entre 3 y 8 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual, de acuerdo con el último informe de la consultora Bumeran.

El reporte también reveló la existencia de una brecha del 19% entre el salario que requieren hombres y mujeres, así como diferencias de más del 132% entre lo pretendido por aspirantes a jefes y a puestos juniors.

El portal de empleos señaló que en octubre el salario medio requerido para los puestos junior fue de $43.609 pesos, con un incremento del 4% trimestral y del 34% interanual.

Por su parte, en los puestos senior los postulantes pidieron $63.747, monto que experimentó una suba del 1% en los últimos tres meses y un aumento acumulado de 32% en un año.

Asimismo, el salario solicitado por aquellos aspirantes a cubrir puestos de jefe/supervisor fue de $101.481 pesos y registró un incremento del 2% en el trimestre y del 29% en doce meses.

En los tres casos quedaron en evidencia pretensiones salariales que van por detrás de la inflación, que fue del 37,2% interanual y del 6,9% en el trimestre agosto-octubre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De la comparación de las tres categorías, surge que los aspirantes a cargos senior buscan salarios un 46,17% superiores a los juniors, en tanto los postulantes a jefes/supervisores aspiran ganar un 59,19% más que los seniors y un 132,71% más que los juniors.

Así, el salario medio pretendido en octubre fue de $64.500, lo que refleja una suba del 0,4% en un mes en el que la inflación fue de 3,8%. Las pretensiones salariales inferiores a la inflación suelen darse en épocas de recesión y suba del desempleo, ante el temor de los postulantes a no obtener el puesto de trabajo por la cantidad de aspirantes que podrían solicitarse sueldos menores.

Los sectores con mayor aumento salarial

Este año tan particular, caracterizado por la pandemia del coronavirus, los incrementos salariales por fuera de las paritarias serán de un promedio de 38,6%, según un reciente informe de la consultora Mercer.

Esta cifra marca una caída del 2,1% respecto a la suba que se había pronosticado en marzo, antes del inicio de la cuarentena.

En cuanto a los sectores que tienen los mayores incrementos de sueldo, entre la 341 empresas encuestadas figuran los relacionados con la tecnología.

Fintech: 44,7%

High tech: 42,9%

Retail: 40,4%

Consumo masivo: 40,1%

Agro: 40%

Servicios financieros: 39,8%

Química: 39,2%

Rubros que prevén dar menores incrementos:

Ingeniería y construcción: 24,4%

Bancos: 26%

Logística: 27,6%

Energía: 27,6%

El impacto de la inflación

Hasta septiembre, las compañías dieron un aumento de 21,6%, mientras que la inflación acumulada hasta ese mismo mes fue del 22,1%.

"Hasta julio, el incremento acumulado era mayor a la inflación, porque la inflación estaba contenida por la situación de aislamiento, con la apertura progresiva estamos viendo que la inflación está subiendo y, por tanto, ya a septiembre los salarios, una vez más, empiezan a quedar rezagados", informó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

"Dado el contexto no se puede afirmar con exactitud que los incrementos proyectados para lo que queda del año realmente sucedan", destacó la directiva.

De las empresas encuestadas, el 26% estima que pueden existir cambios en el presupuesto de incrementos durante el último trimestre, mientras que un 8% considera que el presupuesto del último trimestre podría no otorgarse. Solo el 0,6% sostuvo que no otorgarán ningún incremento este año.

Por otra parte, el 5% señaló que no ningún incremento entre enero y setiembre. De este 5%, el 88% estima otorgar un incremento del 25% entre octubre y diciembre y el 12% restante no otorgará incrementos en ningún momento del año.

Salarios 2021: estas son las proyecciones

En cuanto a las proyecciones para el año próximo, un 45% dice que tienen estimado un incremento salarial de 40% anual. Entre los sectores que darían los mayores aumentos, se encuentran los bancos (42,5%); la industria automotriz (42%), high tech (41,5%); energía (41%) y química (40,5%).

Asimismo, el 36% de las empresas definió alguna modificación en la política de vacaciones, de las el 9% afirmó que se puede acumular una parte de los días no gozados para el año siguiente y un 19% que se pueden acumular la totalidad de los días no gozados para el año siguiente. Mientras que un 18% lo está evaluando y un 46% no realizó cambios hasta el momento.

Con relación al pago a ejecutivos, un 15% de las empresas manifestaron estar tomando medidas para mitigar el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.

Sobre la dotación de personal, el 47% no tiene previsto realizar modificaciones, el 16% aún no está definido, el 18% suspendió las contrataciones para este año, el 11% realizó retiros voluntarios, el 5% tuvo retiros anticipados y el 7% suspendió personal.