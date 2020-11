De Pablo: "Da la impresión que el equipo económico está perdiendo el tiempo"

El equipo de Cada Mañana dialogó con el economista Juan Carlos de Pablo acerca de la multiplicación de impuestos y la crisis inflacionaria

El economista Juan Carlos de Pablo habló este martes sobre lo que considera una "aceleración inflacionaria" y advirtió sobre los peligros que enfrenta la economía argentina.

Además, tuvo fuertes expresiones sobre el equipo económico del Gobierno nacional. En este sentido, De Pablo aseguró que "me gustaría estar en la cocina pero da la impresión que el equipo económico más que ganar tiempo está perdiendo tiempo".

Las declaraciones del economista se produjeron este martes en un diálogo con el periodista Marcelo Longobardi, quien lo llamó para conservar sobre un artículo suyo.

En la mencionada columna, De Pablo explicaba cómo el aumento gradual de precios termina convirtiéndose en una avalancha, como si de una bola de nieve se tratase.

"En los primeros meses de la pandemia / cuarentena la tasa mensual de inflación empezaba con 1, después con 2 y después con 3", afirmó el economista.

Y agregó: "Cuando desagregás inflación interanual, productos estacionales crecen mucho más que el promedio".

"Donde los precios se mueven la tasa de inflación es muy superior al promedio y todavía siguen pisados algunos precios máximos y algunas tarifas", opinó el economista.

De Pablo: qué opina sobre la baja del dólar blue

El economista Juan Carlos de Pablo habló sobre la baja del dólar blue y realizó advertencias sobre la marcha de la economía argentina.

Acerca del precio del dólar, De Pablo enfatizó que la cotización del paralelo puede considerarse como la fiebre en un paciente. Y señaló que, si no se atienden las causas, el problema de fondo permanece.

"Si yo soy economista, tengo que entender exactamente qué es lo que está ocurriendo (al paciente). Si me duermo en los laureles soy parte del problema", argumentó De Pablo en el programa "Comunidad de Negocios" del canal LN+.

En este sentido, De Pablo afirmó que en relación a la cotización del dólar "la pregunta es qué hay detrás y cuánto de la caída es transitoria y cuánto permanente".

"Si uno como economista escucha que bajó el dólar porque hicieron llamados y algunos amigos vendieron dólares y vendieron títulos públicos que son atractivos y no sé cuántas cosas más decís 'Ah, fenómeno, es cuestión de tiempo", advirtió el economista.

"Ahora el ejemplo médico que se me ocurrió es elemental. Si entrás al hospital y tenés fiebre es por algo entonces el medico te baja la fiebre, pero busca las causas. Si te baja la fiebre y se queda tranquilo es parte del problema. Entonces lo que todos estamos esperando del equipo económico es ver si se circunscribe simplemente a decir con estas cosas bajó el dólar y 'Santa Pascua' o está trabajando en algo más contundente", explicó.

La baja del dólar blue no resuelve los problemas de la economía.

El dólar y el "drama" de los importadores

"Hay toda clase de gente que quiere comprar dólares", dice De Pablo.

"Gente que ve que sube, sube, sube y dice va a seguir subiendo entonces las mismas razones llevan a tratar de comprar y a no vender. Cuando se da vuelta la tortilla y resulta que estábamos en $195 y ahora estamos en $160, alguna gente piensa que puede llegar a $140 entonces se apresura a vender y él que iba a comprar espera un poquito", agrega.

Y explica que "ahora es todo de corto plazo porque como te digo las razones por las cuáles en el fondo tenés ahí ese nivel del dólar no han cambiado".

Acerca de la situación de los importadores, afirmó que se trata de una "tragedia" y un hecho "dramático".

"Una de las tragedias que podemos tener en la Argentina hoy es que tengas una empresa habilitada para operar, que tenga demanda y no pueda entregar el producto porque no puede comprar en el segmento oficial del mercado de cambios un insumo importado. Eso es dramático", sentenció.

Inflación y emisión monetaria

Acerca del repunte inflacionario que comienza a verse con la flexibilización de la cuarentena, De Pablo señala un vínculo con la importante emisión de pesos que realizó el Gobierno.

"La inflación era uno y pico, dos y pico y ahora tres y pico. Algo está pasando. Si yo hago la correlación entre lo que se emitió y la inflación digo 'Guarda acá tenemos un problema que todavía no se ha manifestado'", alerta.

Para De Pablo, la emisión monetaria está detrás del repunte inflacionario.

"Si este es el diagnóstico y vos me decís 'Voy a seguir pisando algunos precios' y llaman a una empresa que hace 10 productos y le dicen 'Manteneme el precio del primer producto y rompele la cabeza a los consumidores de los otros'... Macho, tenemos un siglo de experiencia de que no termina funcionando así", se quejó el economista.

Y luego apuntó al ministro de Economía, Martín Guzmán: "El ministro se la pasa diciendo correctamente que la política monetaria tiene que ser congruente. ¡Por favor, actúelo, ministro! Si usted cree que, desde el punto de vista monetario tiene que seguir emitiendo esto, y no me vengan con lo de que no le vamos a deber plata al Banco Central pero que nos entregue las ganancias devengadas. No sé qué es eso, me suena a un chiste de mal gusto".

De Pablo también cuestionó duramente la capacidad de trabajo del equipo económico.

"Como yo no estoy dentro del equipo económico, no sé si están trabajando. Ojalá estén trabajando, pero si todo se agota en lo que se ve, estamos complicados. Yo cuando escucho que el ministro Guzmán está pensando en algo plurianual digo 'Perdón, a gatas tengo una idea de cómo va a arrancar la semana'. Entonces, por plurianual no sé de qué está hablando. Lo que se escucha debería estar en sintonía con lo que se ve", afirmó.