Por qué la plata de los aguinaldos puede presionar al dólar y acelerar la devaluación en diciembre, según el empresario Miguel Blanco

El ejecutivo aseguró que el impuesto a la riqueza atenta contra la propiedad privada porque las empresas deberán vender parte de sus activos para pagarlo

Miguel Blanco, director de IDEA y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, dijo que teme la presión sobre el dólar de la emisión para pagar aguinaldos de diciembre.

Blanco consideró que esa presión pone incertidumbre en la estrategia del Gobierno para llegar a marzo y a la cosecha.

El gerente general de Swiss Medical criticó el impuesto a la riqueza, porque aseguró que las empresas deberán salir a vender activos para pagarlo.

-¿Cuáles es la visión de los empresarios para el cierre de este año y para el próximo?

-Tenemos una gran incertidumbre. En el sector nuestro, venimos sobrellevando la situación con los ATP, pero como contrapartida, hay congelamiento de precios y un incremento de los costos muy grande. Creo que es algo que les pasa a todos. Lo que se está viendo es qué empresas van a sobrevivir y de esas, cuáles se van a achicar mucho, y cómo se va a reactivar la economía sin inversiones. Todas las medidas que se toman atentan contra la inversión, y así no hay generación de empleo. El Estado está quebrado, no es posible seguir emitiendo, aunque quieren seguir cobrando más impuestos, van a cobrar menos, por la poca actividad económica que queda. Estamos muy preocupados.

-¿Considera que se respeta la propiedad privada?

-Yo creo que la propiedad privada está en discusión, a pesar de que la consagra la Constitución. El impuesto a la riqueza afecta el capital de las empresas, y no la renta, porque va a que salir a vender activos generadores de renta para pagarlo. También con el avance sobre tierras privadas, donde se ven como en el Sur posiciones equívocas de funcionarios y falta de reacción de la Justicia. Si a esto se suma la inseguridad jurídica que provoca el avance sobre la Justicia, el Procurador y los fiscales, vemos que no tenemos a quién reclamar. Y hay voces públicas a favor pero también en contra, existe un conflicto no dirimido, y eso hace que todo se frene.

El peso de los impuestos

-Usted critica el impuesto a la riqueza…

-El impuesto a la riqueza es uno más de los 15 que sacó el Gobierno desde que llegó. Y a esto hay que sumarle los impuestos que ahora quiere aplicar la ciudad de Buenos Aires, como gravar a las Leliq, que aumentará las tasas para el sector privado. Hay impuestos como el que gravó a la energía eólica, después de que los empresarios hicieron las inversiones. Así el país es inviable para el inversor. Y no ven que no pueden seguir tirando de la cuerda indefinidamente. Siempre se gasta más de lo que ingresa y no hay límites, mientras nadie piensa en bajar el gasto. Le sacan plata a compañías productivas para enterrarla en el pozo ciego de las empresas públicas que son deficitarias.

La reforma impositiva va a ser para pagar más impuestos

-¿Y qué piensa de la reforma impositiva que se anuncia?

-Que la van a hacer para aumentar impuestos, nunca hay cambios que sean para bien, para bajar impuestos distorsivos o las retenciones a las exportaciones. Hay casos que no se entienden como ponerle impuestos a las exportaciones de economía del conocimiento, que prende la computadora y está en el exterior cuando quiere, salvo que sea una cuestión ideológica. En EE.UU., la reactivación empezó a partir de bajas de impuestos.

-¿Cree que va a seguir la sangría de empresas que se van de la Argentina?

-Es muy preocupante. Se han ido 20 empresas que eran pujantes, invertían y habían aumentado su red. Las compran porque están a precio regalado, pero n se sabe si los nuevos dueños van a poder mantenerlas de las mismas dimensiones. Además, se van a otros países de Latinoamérica que son nuestros competidores a la hora de atraer inversiones. Y me preocupa también que se estén yendo los jóvenes a trabajar afuera porque no ven oportunidades en el país. Todo eso es una combinación muy triste.

La distorsión de los precios

-¿Qué efecto tiene sobre las empresas la brecha cambiaria?

-Cada vez que hay brecha cambiaria, se predispone a los actores económicos a esperar que el tipo de cambio se alinee. E influye en la fijación de precios, tanto como en las exportaciones y las exportaciones.

Los precios se distorsionan con la brecha cambiaria

-Hoy lo que está pasando con muchos productos es que no tienen precio…

-Hay una serie de conductas que se distorsionan. Hoy los distribuidores quieren sacar de las plantas productoras lo más posible para stockearse y sacar luego una diferencia importante. Hay fábricas que están produciendo a full. Y sin embargo, faltan productos. Así es muy difícil planificar cualquier actividad. Esto ya ocurrió y no terminó bien. Y no se frena con la gendarmería.

-El Gobierno efectivamente quiere aplicar la ley de abastecimiento…

-Un anacronismo total. Uno ve cómo se repite la misma película que ya no funcionó en el pasado. Es lamentable, porque seguimos teniendo un gran potencial.

-¿Para cuándo espera la devaluación?

-Depende de la negociación con el FMI, si pueden aguantar hasta marzo a que se liquide la cosecha gruesa, y de si se liquida o la retienen. Pero hay una amenaza muy grande en diciembre, porque van a emitir fuerte para el pago de los aguinaldos, y todo eso será pesos en la calle que presionarán sobre el dólar. La situación es de incertidumbre claramente.