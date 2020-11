Vacaciones en Punta del Este: un nuevo protocolo aceptará a argentinos pero con una condición

Se acercan las vacaciones y Uruguay se prepara para recibir turistas argentinos. En el marco de la pandemia, el intendente electo de Maldonado, Enrique Antía, anunció que trabaja en un proyecto para que se habilite el ingreso de extranjeros propietarios en Uruguay que no tienen residencia. Y le solicitó una audiencia al presidente Luis Lacallle Pou para explicarle en qué consiste la propuesta.

"Armamos una comisión de trabajo y ayer nos reunimos con el director departamental de Salud para hacer un plan y ofrecer al gobierno una solución para que habilite el ingreso de propietarios con controles suficientes y adecuados",señaló Antía. "Se está pasando a limpio para darle garantías de que lo que queremos es seguir manteniendo la salud", agregó.

El intendente electo de Maldonado indicó que se trata de tener "respeto con el propietario que vino a invertir hace 10 o 15 años y que se encuentra en una situación de contradicción, porque el gobierno invita a la inversión, invita a la radicación, pero por otro lado aquellos que ya habían invertido no pueden venir".

Punta del Este prepara un protocolo para recibir a propietarios argentinos

Advirtió además que si los propietarios no pueden venir "y tampoco pueden hacer giros entonces no pueden pagar las cuentas, no pueden pagar los gastos comunes y se distorsiona toda la cadena".

"Yo le pedí a mi secretaria que me pasara la cantidad de padrones que tiene Punta del Este, Maldonado y San Carlos. Maldonado tiene 36.000, San Carlos 10.000 y Punta del Este 35.000. En Punta del Este podemos decir que el 50% (aunque no creo) sean extranjeros, ahí son 17.000. En Maldonado un 20% de extranjeros, ahí son 17.000. En San Carlos habrá un 30%. Así que 25.000 padrones de extranjeros, que vengan en un promedio de cuatro por familia, estamos hablando de 100.000 personas", calculó Enrique Antía.

También consideró que si llegaran de a 2000 extranjeros por día se mantendría dentro del rango de capacidad de testeos que tiene actualmente el departamento. "Lo que tenemos que dar es la garantía de que van a ser controlados, que van a hacer cuarentena", aseguró.

Antía indicó que dentro del plan se desarrolló la propuesta consiste en pedir una tasa de ingreso "que banque los gastos de testeos, de hisopados, de control. La idea es que se contrate 222 de la Policía o alguna empresa que haga el seguimiento. La intendencia en ese caso pondría un call center y vehículos a la orden", indicó. "Con esa tasa el Estado no pierde, además se les obliga a que vengan con seguro de salud y que tengan la aplicación Coronavirus.Uy activa", dijo.

Actualmente Maldonado tiene 24 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). En la lista, el departamento está en el séptimo lugar en nivel de casos positivos.

De esta manera, Uruguay, más precisamente Punta del Este, busca la forma de dejar entrar a propietarios argentinos sin residencia en el país vecino.