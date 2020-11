Larreta desafía al Banco Central: ratificó el proyecto para aplicar un impuesto a las Leliq

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, había pedido a la Ciudad que desista de su intención de aplicar un impuesto a las Letras de Liquidez

El Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, ratificó este viernes por la noche la continuidad de la iniciativa -contemplada en el proyecto de Presupuesto 2021- que aplica un gravamen del 7% a las operaciones con Leliq.

El funcionario hizo la declaración al responder a una pregunta sobre el tema en el marco de la conferencia de prensa brindada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la nueva etapa del distanciamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

Miguel se refirió al pedido formulado por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, a la Ciudad para que desista de su intención de aplicar un impuesto a un instrumento de política monetaria, como son las Letras de Liquidez (Leliq).

"Se trata de la eliminación de una exención a un impuesto vigente y, por lo tanto, se encuentra dentro de las atribuciones de la ciudad", dijo el funcionario porteño, y agregó que la iniciativa "no grava la operatoria entre el Banco Central y las instituciones bancarias ni afecta las misiones y funciones del Banco Central".

Afirmó que "no se trata de una medida innovadora" ya que "varias otras provincias la llevan adelante, sin que el Banco Central haya tenido una reacción como la que tuvo en el día de hoy".

Además, enfatizó que "es una medida que está dentro de un presupuesto contingente que tuvimos que elaborar, sujeto a la decisión de la Corte Suprema, a raíz de la quita intempestiva e inconstitucional de la coparticipación por parte del Gobierno nacional".

"Quita que, sumado a los efectos de la pandemia, colocó a la Ciudad de Buenos Aires en una situación financiera de extrema complejidad", agregó.

"Esta no es una quita a un gobierno en particular, es una quita a cada uno de los vecinos, es una quita a su esfuerzo y es una quita a su trabajo", concluyó Miguel.

Miguel se refirió a este gravamen durante la presentación de Rodriguez Larreta sobre la nueva fase

Advertencia de Pesce a la Ciudad por impuestos a las leliqs

El Banco Central le solicitó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desistir de aplicar un impuesto las Leliq, ya que se trata de un instrumento de política monetaria y le recordó que la Corte Suprema de Justicia tiene jurisprudencia sobre la imposibilidad de los distritos de avanzar sobre las regulaciones del BCRA.

Fuentes del organismo indicaron que en una carta enviada este viernes, el titular de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, señaló: "Me encuentro en la necesidad de solicitarle tenga a bien arbitrar las medidas necesarias a fin de evitar que se efectivicen acciones de carácter tributario que distorsionan las políticas que lleva adelante el Banco Central".

Además, consideró que "deviene imperativo poner de relieve que las facultades de la Ciudad en materia de generación de recursos, en modo alguno deben ser consideradas como ilimitadas".

Recordó que "el diseño tributario, y la ulterior ejecución de las disposiciones que resulten finalmente aprobadas, imponen la insoslayable necesidad de no afectar el ejercicio de las finalidades y funciones que han sido atribuidas al Banco Central de la República Argentina en los aspectos referenciados".

La carta

En una carta enviada este viernes, Pesce señaló: "Me encuentro en la necesidad de solicitarle tenga a bien arbitrar las medidas necesarias a fin de evitar que se efectivicen acciones de carácter tributario que distorsionan las políticas que lleva adelante el Banco Central de la República Argentina, mediante la implementación de los instrumentos que se encuentran legalmente previstos con la finalidad de lograr la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria, que, conforme el artículo 3 de su Carta Orgánica, se erigen como premisas básicas de sus funciones y finalidad".

El titular del BCRA le envió una carta al jefe de Gobierno porteño

Consideró que "deviene imperativo poner de relieve que las facultades de la Ciudad en materia de generación de recursos, en modo alguno deben ser consideradas como ilimitadas" y recordó que "el diseño tributario, y la ulterior ejecución de las disposiciones que resulten finalmente aprobadas, imponen la insoslayable necesidad de no afectar el ejercicio de las finalidades y funciones que han sido atribuidas al Banco Central de la República Argentina en los aspectos referenciados".

El impuesto de Larreta, ¿afectará a los plazos fijos y créditos?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca aplicar un gravamen del 7% a las Leliq que recortaría la rentabilidad de los bancos y afectaría a los ahorristas

"Están gravando un instrumento de regulación de la política monetaria. El impuesto a Leliq es un impuesto a una política de un organismo nacional por tener sede en la Ciudad de Buenos Aires", señalaron a Clarín desde el Banco Central.

El proyecto busca cobrar un gravamen del 7% sobre la tasa de Leliq y pases, En la ciudad explican que en virtud del convenio multilateral, los bancos pagarán en CABA solo por el 30% de lo que les ingresa en intereses por las Leliq.

Las Leliq, así como los pases son los instrumentos de los que se vale el Banco Central para retirar o "esterilizar" los pesos que emite para asistir financieramente al Tesoro y ayudarlo a cerrar el bache fiscal. Al absorber al menos parte de esos pesos evita que terminen alimentando al dólar.

"Hoy las tasas están reguladas por el propio Central, que estableció un piso o tasa mínima que debemos respetar. La idea de un rendimiento garantizado es evitar más presión sobre el tipo de cambio y por ese lado no creo que tengamos margen. Subir el costo del crédito no es fácil en este momento. No hay demanda y además estás yendo en contra de la reactivación", señalaron desde el sector bancario al matutino.

Por el recorte en la coparticipación, Larreta busca crear un impuesto a las leliqs

Guido Lorenzo, de LCG, señaló: "Básicamente reduce el rendimiento de los pesos que capturan los bancos. Las consecuencias podrían ser o bien una reducción de la tasa que pagan por los depósitos o bien que quieran compensar con mayor tasa a préstamos".

"Lo primero es difícil porque está intervenida la tasa de plazos fijos minoristas. A los mayoristas quizás sí les pueda afectar y eso sería traumático porque quizás empezarían a buscar alternativas a dejar el dinero en el banco", señala.

"El aumento del costo del crédito es lo que podría preocupar -añade- debido a que la actividad está muy golpeada aún y generaría el efecto de un palo en la rueda en la recuperación. No solo por inversión, sino para financiar el capital de trabajo principalmente", agregó.

"La Ciudad está jugando a presionar y tratar de autocoparticiparse parte de la emisión del BCRA... algo que quizás en algún momento debería discutirse debido a que la emisión genera una elevada discrecionalidad para la Nación y estamos en un contexto donde es una parte importante del financiamiento del Estado", concluyó.

Impuestos porteños 2021

El Gobierno porteño propuso aplicar el impuesto a los Sellos a las operaciones con tarjetas de crédito, y eliminar exenciones de Ingresos Brutos sobre operaciones con Leliq y pases, con el fin de recaudar unos $19.700 millones, en el marco del proyecto de Presupuesto 2021.

"Estas medidas -que ya se están implementando en otras provincias- impactan en el sector financiero de la Ciudad, que fue uno de los sectores menos afectados por la pandemia", señaló.

En cuanto a las tarjetas, propuso aplicar el impuesto a los Sellos, que también cobran las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego, indicó el Gobierno de la Ciudad.

Será en el marco de las medidas destinadas a compensar las menores transferencias que recibirá de Nación, indicó.

El Gobierno porteño propone implementar tres modificaciones impositivas

Tres cambios impositivos clave en la Ciudad

El Gobierno porteño propone implementar tres modificaciones impositivas, las cuales promete que serán eliminadas en el caso de que los ingresos por Coparticipación vuelvan a la situación previa al 9 de septiembre último -fecha en que arrancó la quita de parte de Nación- de manera definitiva.

Con estas medidas se estima recaudar:

IIBB - Leliq: $10.608 millones.

IIBB - Operaciones de Pases: $1.392 millones.

Sellos - Tarjetas de crédito: $7.700 millones.

De esta manera, junto a los $32.300 millones estimados por la reducción del gasto, la Ciudad buscará compensar los $52.000 millones que no recibiría en caso de seguir vigente el Decreto 735/20.

En tanto, los recursos estimados para el 2021 se incrementan en un 40% con respecto al 2020, con una previsión de $587.568,9 millones, correspondiendo $585.649,8 millones (99,7%) a recursos corrientes y $1.919 millones (0,3%) a recursos de capital.

Para el 2021, los ingresos tributarios se calculan en $549.148,2 millones (+39,2% con respecto al 2020), con una estimación de ingresos tributarios propios de $447.317 millones (81% del total), en tanto que los recursos provenientes de la Coparticipación Federal se estiman en $101.831,2 millones (19% restante).

En cuanto a los impuestos que reflejan la actividad económica en la Ciudad, Ingresos Brutos es el tributo que mayor participación registra en la composición total de los recursos tributarios con el 61,3%, alcanzando los $ 336.626,5 millones para el próximo año.

Por su parte, Sellos refleja el 6,9% del total, con una participación de $37.772,2 millones para el 2021.

Con respecto al comportamiento de los tributos empadronados, en el caso del Impuesto Inmobiliario/ABL se continuará aplicando la metodología implementada durante el año, a través de la cual la actualización de este tributo estará en línea con la inflación.

Como ocurrió en 2020, para el 2021 este cálculo se realizará de manera mensual y progresiva, a diferencia de la anterior metodología, que aplicaba el incremento directamente en la primera cuota y en su totalidad.

Por una cuestión de procesos administrativos, para la primera cuota correspondiente a enero 2021 se tomará la inflación de agosto 2020, que fue del 2,4% y así sucesivamente mes a mes.

Durante el 2020, el incremento final de este impuesto fue del 23% promedio.