El Indec arranca este lunes un censo a empresas, autónomos y monotributistas

El Indec arranca un censo económico. Será el primero en 15 años. Todo censo en la Argentina es obligatorio por lo tanto las empresas tendrán que ir a la página web del organismo e inscribirse allí para hacer el procedimiento. Será para las personas jurídicas pero también aquellos que trabajen en forma autónoma o monotributista.

De ese modo el organismo busca relevar todas las unidades empresarias de la economía sean personas físicas o jurídicas (grandes empresas, fundaciones u ONG).

Por etapas

El censo será por etapas. La primera hasta marzo será para personas jurídicas. Después vendrán los autónomos y finalmente los monotributistas. Estos finalizarán en junio. Será corto con una lista de entre 14 y 17 preguntas a responder.

Según explica Marco Lavagna, titular del Indec, "es clave para el sector privado porque permite saber cuáles son los sectores más dinámicos y las regiones donde tal vez estén sus proveedores para hacer inversiones".

"Permite además planificar cuáles son los sectores que más crecen, los que menos, quienes demandan más empleo y qué tipo de empleo. Es información estratégica que una empresa puede aprovecharla bien", agregó.

La última vez que en Argentina se hizo un censo económico fue en 2004. "Demoró cinco años en procesarse y se necesitaron 15.000 personas en la calle", recordó Lavagna.

El censo actual será digital en dos etapas. Una será la de empadronamiento donde una persona que desarrolla una actividad se anotará y deberá contestar entre 14 y 17 preguntas básicas donde el objetivo es caracterizar la unidad económica en la que se desempeña. Todo será digital y es la primera gran diferencia respecto de 2005.

La segunda diferencia con el ejercicio de 2005 es que en este caso el Indec no relevará sólo negocios o empresas en particular. "Acá estamos yendo también a autónomos o monotributistas con lo cual el universo es más grande". Se calcula que el Indec relevará unos 6,5 millones de CUIL para empadronar. "Esto nos permite velocidad, procesar más rápido y reducción de costos".

¿Cómo participar?

Para participar habrá que ingresar a la página web (censoeconómico.indec.gob.ar), tipear el número de Cuil y llenar un formulario. Habrá tutoriales e información de todos los censos. Donde dirá completar los campos se pedirá validar el CUIL (una operación a través de la AFIP) y la persona que responda por la empresa debe estar habilitada por la firma.

El censo es obligatorio. Las empresas o personas que no lo hagan no podrán completar trámites claves hacia adelante. "Se enviarán 300.000 mails por semana a CUIL invitando que respondan el censo", explica Lavagna.

"No queremos que se llegue al punto de que se les diga a las empresas de que porque no hicieron el censo no podrán completar tal o cual trámite. Queremos concientizar la utilidad de hacer un buen censo no sólo para el servicio del sector público sino también porque es clave para el sector privado saber los sectores más dinámicos y las regiones donde están sus proveedores para hacer inversiones".

Una idea es que habría que tener una cédula censal para hacer algún trámite bancario. Se está hablando con el Banco Central para ver cómo se regula aunque es habitual que sea así; por ejemplo, en el Censo Agropecuario también estaba la obligatoriedad. "Es la forma también que tenemos de concientizar de que hay que hacerlo".

El censo económico no captura la economía en negro, "aunque puede ser que captes una fracción de ella". "Haremos el censo poblacional y económico más o menos en la misma época y eso permite hacer cruces". El Indec planea avanzar con el censo poblacional dentro de un año.

El censo tendrá como objetivo tendrá como primer objetivo empadronar a unos 5,5 millones de personas jurídicas y humanas de forma digital para tener, durante el próximo año, una nueva foto de la realidad productiva argentina.

El año que viene será el turno también del censo poblacional "y ahí podremos cruzar los datos entre ambos registros, el de la economía y el de la población".