Axel Kicillof: "No puedo comprar ni vender mi auto, alguien que me explique por qué"

Axel Kicillof cargó contra el poder judicial, fundamentalmente por su causa de "dólar futuro" que le ha generado el embargo e inhibición de sus bienes

El gobernador Axel Kicillof cargó muy duro contra el poder judicial, fundamentalmente por su causa de "dólar futuro" que le ha generado el embargo e inhibición de sus bienes.

"Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimiento de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa", dijo el gobernador en diálogo con Canal 26.

"Es por la causa llamada 'dólar futuro' que nos jodió a mi y a mi familia. Ningun jurista que conozco justifica esa causa y nunca me pude defender. Es un invento, que no es corrupción pero hasta la disfrazaron de corrupción", agregó el gobernador.

El mandatario dijo que la operación del dólar futuro "la hizo mucho el gobierno de (Mauricio) Macri" y que si él fuera culpable "en ese caso también estaría complicado (Federico) Sturzenegger", ex titular del Banco Central durante la gestión del referente del PRO.

"A eso llamo persecución judicial. A eso llamo usar la justicia para hacer política. Pasó y pasa en la Argentina y eso no puede pasar más. No puedo comprar ni vender mi auto, que ahora no lo estoy usando y lo quería vender. Alguien que me explique por qué", indicó Kicillof.

"¿Quién es el responsable de eso? Una parte del sector judicial . Siendo que la Suprema Corte es la que vela (...) apoyó a los jueces como el caso de (Claudio) Bonadio que llevó adelante esta persecución (...). Me llena de vergüenza. Y entiendo que la autoridad máxima de ese poder es la Corte Suprema", apuntó Kicillof.

Cuando fue consultado por la carta de Cristina Kirchner -que publicó a un año de gobierno de Alberto Fernández- y sus causas judiciales, Kicillof le apuntó también a Bonadio.

"Las causas donde está más avanzado el proceso de Cristina son todas de Bonadio; el 98% es Bonadio y Bonadio no era un juez, sino un tipo que dijo que aplicaba el derecho penal creativo", dijo el también ex ministro de Economía.

"Macri no solo sustentó eso, sino que puso unos jueces en las Cámaras que estaban por encima de Bonadio. Es una payasada. Por eso me confirmaron este juicio", apuntó.

Por último, Kicillof habló sobre el caso del aeropuerto de El Palomar: "Durante la época de Macri la política aerocomercial consistió en deteriorar mucho la posición de Aerolíneas en favor de una política de negocios privados, no de cielos abiertos".

"Se la llamó la revolución de los aviones, pero se hizo una política muy desprolija porque tuvo que ver con intereses particulares. Probablemente la Provincia de Buenos Aires necesite un aeropuerto para aviones de pequeño tamaño. Hay mucho para discutir", cerró.

La carta de Cristina Kirchner sobre el año de Alberto Fernández

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este miércoles una carta pública para hacer un balance sobre el primer año de gobierno del Frente de Todos.

En la carta, sin mencionar a Alberto Fernández, destacó la labor del Senado en la pandemia y dijo, sobre la Cámara que preside, que "hace 13 años que no se realizaban tantas sesiones" en dicho cuerpo legislativo.

También destacó el "esfuerzo" del Poder Ejecutivo, pero la visión crítica en su misiva estuvo dirigida al Poder Judicial, con eje en la Corte Suprema de Justicia.

A continuación, las frases más importantes de la carta:

- "En su ámbito, el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita"

- "Sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contrarreloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del Covid".

- "Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder (Judicial) no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa".

- "Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta. Todo lo contrario: somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la 'mayoría automática de la Corte', dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas".

- "Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadio, fue Presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y exfuncionarios kirchneristas. Lawfare al palo".

- "El macrismo en el Poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema".

"Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes esta conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado Presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación".

- "A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno".

- "Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno. O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar".

- "De los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Solo un Poder es perpetuo".

- "Ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno"