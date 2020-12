Roberto Cachanosky: "Si el Instituto Patria te tiene que aprobar un plan económico, no sirve un cambio de Gabinete"

Roberto Cachanosky consideró que no sirve de nada un cambio de funcionarios si siguen las internas "entre La Cámpora, Alberto y Cristina"

En los últimos días se ha especulado con que el nuevo año traerá cambios dentro del gabinete presidencial, cambios que ocurrirían tras la advertencia de Cristina Kirchner a Alberto Fernández, quien en el último acto en el que estuvieron juntos ella mandó a los ministros "a buscarse otro laburo".

En ese contexto, el economista Roberto Cachanosky fue consultado sobre si un cambio en el gabinete de Alberto Fernández resolvería los problemas o encaminaría a la Argentina -por lo menos en materia económica- a un mejor rumbo. La respuesta del especialista fue contundente: "no sirve de nada si no hay horizonte político claro".

En una entrevista con A24, el economista criticó la política económica del Gobierno y la catalogó como "terrorífica y espantosa". A su vez, consideró que si llegan a realizarse cambios en el gabinete, no servirán de nada:

"Si van a hacer cambios en el gabinete, y hablo en el área económica, la verdad es que no sirve", comenzó.

Qué opina Cachanosky sobre el rumbo económico del Gobierno

Y en esa línea, detalló: "Si metés a los 6 mejores economistas del país, los que más te gusten y los ponés en ese sillón, con las peleas entre la Cámpora, Alberto Fernández, Cristina y etcétera, y que además el Instituto Patria previamente te tiene que aprobar un plan económico, esos 6 economistas que habías puesto, que son los mejores, hacen sapo a los 5 minutos".

"No hay posibilidad alguna de que esto pueda funcionar sin un horizonte político y un respaldo político serio con horizontes claros", reiteró Cachanosky.

En ese contexto, para citar un ejemplo sobre lo que él considera que ocurre con el Gobierno y su política económica, contó: "Por ejemplo, Cavallo con Menem, con Cavallo el tipo avanzó porque tenía respaldo político a pesar de que se peleaban y tenían sus diferencias, pero Menem le decía ok y se iba a jugar al golf. En cambio, si miras a Cavallo con De la Rúa ahí hizo sapo, porque si no tenés respaldo político pasa eso, ese es el mejor ejemplo", describió.

Por otra parte, Cachanosky opinó respecto a la mirada económica que tiene Cristina Fernández de Kirchner. "Ella dijo en los hilos esos de Twitter que la política tiene que ser el consumo interno, que eso lo que significa es ponerle plata en el bolsillo a la gente, y vos decís ¿de dónde sacas la plata?, esta gente cree que emitiendo billetes generás poder de compra", ironizó.

Además, añadió el dato sobre cuánto aumentó la cantidad de billetes de mil pesos desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020: "Un 200% aumentó la cantidad física de billetes de mil pesos, hay unos 756 millones de billetes circulando y habían 200 y pico", lamentó.

Respecto a la situación de las empresas, el economista consideró que la realidad de las pequeñas empresas es preocupante, pero achacó la mayoría de la culpa a la "extensa cuarentena" que decretó el Gobierno.

"Esto del covid es un plomo y parece eterno, pero fue más eterno en la Argentina", dijo.

Y añadió: "Lo que se ve es que la caída de la actividad económica de la Argentina golpeó muchísimo más que en el resto de los países. Comparé con España y con Italia, por ejemplo, que viven mucho del turismo. A España llegan 80 millones de turistas y a Italia unos 64 millones, o sea, que a ellos le iba a pegar más fuerte por el tema del covid y aún así, cayeron menos que nosotros".

Y en ese sentido reiteró que la culpa fue de la cuarentena "tan dura, fue muy extensa y muy irracional".

Durante la intervención del economista, también se habló de cuál es en números la realidad de las empresas en el país, y en ese sentido se refirieron al "stock" de las que quedaron tras la pandemia.

En ese sentido, detallaron que un informe del Banco Mundial informó que Chile tiene 58 empresas por cada mil habitantes, Uruguay 48, México 38, Brasil 25 y Argentina 14 por cada mil habitantes, es decir, que la pérdida de empresas fue muy grande y muchos todavía no pueden sostener la actividad.

"Bueno, acá desde febrero hasta septiembre se perdieron 200 mil puestos de trabajo en blanco, pero muchos de esos son de los pequeños comercios, más o menos unas 17 mil empresas chicas, y no estamos tomando lo que es la economía informal", lamentó Cachanosky.

En ese orden, también opinó al respecto de la doble indemnización e imposibilidad de despido, que por lo menos, hasta enero del 2021, el Gobierno decretó oficialmente.

"El problema no es que puedan echarlos o no, el problema es si pueden pagar los sueldos o no, no hay vuelta que darle", dijo.

Y añadió: "si no sincerás la situación económica, se va a sincerar con el cierre de empresas".

"A la pandemia hay que agregale una política económica espantosa, no tienen una política económica clara de hacia dónde quieren ir, no hay horizonte político, entonces, al covid le sumás todo eso y se hace más grave la situación", sentenció.

Por último, y consultado sobre la Argentina que se viene, el economista comentó que el mejor ejemplo de lo que se viene, "o lo que más se le parece, es el rodrigazo, que es mentirle a la gente durante un tiempo pero cuando destapan la olla explota todo".

Y añadió: "hay un dato, y es que hay algo que está subiendo más que la inflación y es la canasta básica alimentaria, que es la que te define el nivel de indigencia, esa te está subiendo por encima de la inflación, que le pega a los sectores más vulnerables".