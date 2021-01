"¡Aprovechalo, nabo!": el reclamo de Luis Juez al Gobierno por la economía

Luis Juez criticó al Gobierno nacional por desincentivar la producción agropecuaria con las medidas restrictivas a la exportación

"He visto gente burra, pero como estos ninguna", lamentó Luis Juez, diputado nacional, respecto de la decisión del Gobierno nacional de restringir la comercialización de granos, en particular el maíz, hasta marzo.

Estas medidas se dan en el marco de un alza histórica en el precio de la soja, que ya tocó los u$s500 por tonelada.

"¡Aprovechálo, nabo! ¡Aprovechá el momento de viento en cola!", se lamentó el dirigente cordobés, en referencia a la suba en el precio de las materias primas, y reclamó al Gobierno eliminar restricciones para estimular el crecimiento de las exportaciones y la economía argentina.

En declaraciones a LN+, Juez, quien se posicionó a favor del campo en el conflicto agropecuario contra el Gobierno en el 2008, vociferó su indignación por las medidas actuales. "Son unos ignorantes, son burros, no conocen, no preguntan, no se dejan asesorar, no hablan con el productor agropecuario. Están desesperados por los dólares y los manotean de donde pueden", respondió Juez al analizar los motivos de las decisiones oficiales.

Al asumir, Alberto Fernández había sido consultado por las políticas que implementaría en relación al agro. El había respondido: "Aprendí de la 125 y no me va a pasar dos veces".

Recordando este momento, Juez dijo que Alberto Fernández "es como Jaimito". "Alberto no aprendió. Debe ser el peor alumno del grado. Vuelve a cometer una torpeza increíble que pone en alerta al único sector, el único espacio productivo que en el medio de la pandemia puede tirarnos un centro. Lo vuelven a agraviar, a atacar, a ofender con un alto nivel de desconocimiento".

Según el diputado, estas decisiones se deben a cuestiones ideológicas. En ese marco, apuntó también contra la gestión del ministro de Agricultura, Luis Basterra, argumentando que solo trabaja con algunas economías regionales en vez de colaborar con todo el sector productivo.

"Todo un año completo esperando que Alberto Fernández adquiera poder propio, volumen propio para, a partir de ahí, armar su agenda y tener su autonomía. Tuvo la oportunidad de llegar a medir 70 puntos de imagen positiva en Córdoba. Yo ya no espero más nada", declaró Juez.

"Yo no descartaría un menú de medidas frente a un sector productivo que se les para y empieza a disputar la opinión, a poner en evidencia la ignorancia de un Gobierno sobre cómo manejar el sector. Que empiecen con medidas absolutamente irracionales", comentó.

"Ellos están cada vez más ideologizados, más radicalizados, más en un extremo. Tienen que tomar nota los gobernadores y los intendentes peronistas que se comieron el amague de que con Alberto iban a construir un peronismo más equilibrado. Eso no va a existir", opinó Juez.

El diputado también apuntó en contra del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Dijo que el mandatario "está a punto de convertirse en un afiliado de La Cámpora", agrupación que, según Juez, está manejando el poder actualmente.

Respecto a las elecciones de este año, Juez declaró: "habrá que ser muy inteligentes para ver como confrontamos contra tipos que claramente están buscando una victoria electoral para tener una mayoría un poco más cómoda en diputados, quedándose con el poder legislativo completo. Sería una concentración de poder pocas veces vista en la Argentina. No pueden avanzar ni un centímetro más."

Juez se mostró de acuerdo con Jorge Lanata, quien ayer aseguró que el candidato a la presidencia por el oficialismo, en 2023, será Máximo Kirchner.

Por otro lado, Juez aseguró que el Gobierno quiere controlar la Justicia. "Quieren un intermedio entre la Corte Suprema y los juzgados de Casación para poder establecer la posibilidad concreta de quitarle el manejo a la Corte." Responsabiliza a la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. "Este año vienen por la Justicia", aseguró.