Más allá de las fotos en la playa: así se mueve el turismo en el país y estas son las tendencias que va dejando

Mientras se anuncian nuevas medidas por el crecimiento de casos de covid-19 el turismo se mueve de esta manera en los distintos destinos argentinos

¿Cómo viene el turismo en medio de los anuncios sobre nuevas restricciones teniendo en cuenta las fotos de los últimos días en algunos destinos turísticos y las fiestas clandestinas? El impacto del Pre Viaje comenzó a sentirse recién en diciembre, cuando los argentinos empezaron a entender bien de qué se trataba la propuesta. Ese plan hizo que la intención de viajar virara hacia los destinos nacionales que, además, colaboran con la necesidad de estar en familia dadas las limitaciones que hubo durante el año.

Los datos del ministerio de Turismo indicaron que el programa Pre Viaje fue aprovechado por más de 570.000 argentinos que inyectaron $14.700 millones al sector. Ese número surge del siguiente cálculo: en el último trimestre se registron ventas por $9.800 millones que, al traducirse en un crédito de 50% para los viajeros que adquirieron vuelos o paquetes o servicios turísticos en las fechas del plan, generarán otros $4.900 millones para consumir en turismo nacional durante 2021.

¿Pero qué es lo que experimentaron las empresas y qué es lo que está sucediendo hoy? Hubo coincidencia entre las

El impacto del Pre Viaje fue tardío. No obstante, es el responsable de gran parte del movimiento turístico actual

empresas consultadas, Despegar, Avantrip, Almundo y Biblos Travel, que aseguraron que les llevó un tiempo a los argentinos comprender los alcances del Pre Viaje. De hecho, todas debieren concentrar esfuerzos en explicar a los interesados en qué consistía. Fue lo que demoró el efecto que se pretendía: puesto en marcha en octubre para agilizar ventas de cara a fin de año y el verano, recién en diciembre comenzó a registrarse el movimiento comercial que se esperaba.

No obstante, a partir de diciembre la situación se modificó. También se debe acotar que, aún en un contexto de gran confusión, comenzó a haber claridad sobre las políticas sanitarias que se implementarían en cada destino turístico. Era, justamente, un reclamo de la industria que necesitaba certezas básicas en un contexto de incertidumbre total y que fue contado por iProfesional.

La revancha del turismo interno

"Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria y hasta antes de la campaña Pre Viaje en donde muchas provincias permanecían cerradas, las ventas de vacaciones anticipadas de destinos nacionales representaban un 7,5% de la venta, frente a un 92,5% de turismo internacional que en el caso de los tres destinos líderes como Miami, el Caribe, Madrid, no existían grandes restricciones para viajar. Con el lanzamiento de la campaña de apoyo al turismo doméstico Pre Viaje pasó a representar un 14,5% el primer mes, casi duplicando la proporción anterior", dijo a iProfesional, Joaquín Pérez Aguirre, gerente de retail de Avantrip.

"Los resultados del plan Pre Viaje fueron positivos, en línea con lo esperado, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de meses de facturación en niveles mínimos como consecuencia de la pandemia. Vimos desde su lanzamiento en octubre una tendencia positiva en cuanto al interés por viajar, aunque el contexto sigue siendo complejo e incierto", comentó Paula Cristi, gerenta general de Despegar para Argentina y Uruguay.

En tanto, Erika Schamis, head of product non air-packages & media de Almundo, sostuvo que "como esperamos y afirmamos desde un principio, el plan Pre Viaje trajo una bocanada de aire para la industria más golpeada. Fue, además, una oportunidad para que los argentinos redescubran las maravillas de nuestro país, al mismo tiempo que nos permitió a las agencias retomar ventas en un contexto tan difícil. Notamos como algunos destinos turísticos quedaron en el top de búsquedas y ventas para todos los productos, tales como Bariloche, Ushuaia, Calafate, Mendoza o Salta. Esperamos que este tipo de medidas sigan siendo impulsadas para fomentar nuestra industria, que es una de las que mayores ingresos genera".

Esa bocanada de aire fresco dura poco cuando la curva de contagios vuelve a subir y se inicia el proceso de anuncios que avanzan y retroceden y no hacen más que generar más incertidumbre a la existente, ya no sólo en la sociedad sino al sector turístico en particular.

Que los sectores gastronómicos de la costa protesten por el anuncio del toque de queda sanitario –sobre el que se conocieron los detalles al mediodía- tiene que ver con esto: la reducción del horario implica que haya menos turnos para comer en esos lugares con el perjuicio que significa para quienes se dedican a esta actividad.

Los productos turísticos nacionales se vendieron un 158% más en el último trimestre de 2020 en el caso de Avantrip. Y esto sucedió, tal como se dijo más arriba, cuando se comprendió el funcionamiento de Pre Viaje. El 84% de la venta motivada por el plan oficial en esta empresa se concretó a partir de la fecha de cierre original, prevista al principio para el 31 de octubre.

Las restricciones en las zonas turísticas no siempre se cumplen y es lo que motivó las últimas decisiones sanitarias

Fue cuando comenzó a efectuarse una compra mayor de destinos nacionales -entre los que Bariloche continúa imponiéndose como el favorito- donde Mendoza, Salta, El Calafate, Córdoba e Iguazú concentraron las preferencias, lo mismo que Buenos Aires, aunque varían de una agencia de viajes a la otra.

Los destinos se impusieron aún cuando los internacionales, que siempre están en la agenda de los viajeros argentinos, resultaban convenientes para aprovechar o bien por el impacto del dólar blue –especialmente cuando tocó los $195- o bien porque se trataba de lugares abiertos al turismo internacional.

En ese sentido, desde Biblos Travel, su gerente de ventas, Cecilia Vignolo, señaló que "en el segmento de lujo está claro que Miami y el Caribe son los dos destinos de mayor éxito desde la reapertura de los vuelos. Pero después de éstos nos llegó demanda por viajes dentro de Argentina. Explotaron las ventas durante diciembre para destinos como Bariloche es el principal ganador de la temporada. Las ventas de alojamiento en el Hotel Llao Llao siguen creciendo al cierre del año, y el boom de turistas de lujo apunta para marzo de 2021, mes que ya en diciembre 2020 podemos definir como "increíble" en ventas por el anticipo con el que se cierran reservas".

Más estadía, más familia

¿Qué pasa con las estadías? ¿Se mantiene la tendencia a los tiempos vacacionales o de descanso cortos o hubo variación? Desde Despegar indicaron que la estadía promedio es superior a la de 2020 que, en el caso de la costa, tuvo a ese verano como el mejor de los últimos años.

Las reservas oscilan entre los 10 y los 15 días, aseguraron desde Despegar, contra un promedio de 7 a 10 días de 2019/20. Como anticipo de lo que vendrá, desde Despegar indicaron que los viajes reservados a partir de abril promedian entre los 5 y 7 días, también por encima del promedio de entre 4 y 5 días de esa época en 2019.

Esto de permanecer más en un lugar también mostró otra faceta: hubo una mayor tendencia de viajes de grupos de más de tres personas en comparación con las reservas del año pasado. "La vuelta a veranear en familia ha aumentado de manera considerable, seguramente debido a la necesidad de reconectar con los afectos, luego de un año donde los encuentros familiares no han sido fáciles. Esto también se enlaza con el aumento que vemos de la venta de paquetes, que suelen asociarse a viajes en familia", subrayó Cristi.

En cuanto al momento elegido para vacacionar, una vez más se impuso enero. En febrero baja de manera considerable la cantidad de reservas y contrataciones lo que también mostró que, más allá de Pre Viaje, cuyo mayor beneficio podía utilizarse hasta finales de ese mes, los argentinos evaluaron su conveniencia o su posibilidad.

Finalmente, otra de las tendencias nuevas que deja el turismo en pandemia se vincula con el alquiler de autos o, en el caso del turismo de lujo, con vuelos privados. Todo en un contexto en donde se privilegia el compartir más que nada con el círculo cercano, íntimo, que con abrirlo a grupos de amigos o, inclusive, de familias. El hecho de que se vendan más vuelos u hoteles, antes que paquetes, muestra cómo los turistas argentinos van tomando decisiones vinculadas con el contexto de covid-19.

Desde Almundo, señalaron que en el segmento de autos "se destaca el alquiler por tipo de rentadora a modelos Económicos, Comparto, Intermedio y por último Estándar (tales las categorías). El promedio de días de alquiler de autos aumentó respecto a años anteriores, con un promedio de 7 días", en sintonía con las estancias más largas que prefirieron los argentinos para estas vacaciones marcadas por el covid-19.

El transporte público restringido como también los temores que tienen ciertos segmentos de la población a usar colectivos de media o larga distancia alienta a los argentinos a acudir al alquiler de autos como alternativa "más segura" para trasladarse.

Esto también se percibe en el turismo de lujo. "Observamos una caída en ventas de paquetes de viaje para 2021. Los turistas de lujo están muy selectivos con cada una de sus opciones. Algunos compran solo hotel porque viajarán por sus propios medios y otros nos reservan vuelos privados sin hotel porque ya alquilaron una casa o tienen en dónde alojarse. Lo que sí se observa es que el buen reintegro sobre el gasto permitió que muchos optaran por subir de categoría de hotel", concluyó Vignolo.