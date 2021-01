El Gobierno anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz

El ministerio de Agricultura de la Nación anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz. Cómo siguen las negociaciones

Una vez iniciado el cese de comercialización de granos de 72 horas dispuesto por un sector de la Mesa de Enlace, el ministerio de Agricultura de la Nación anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz.

La medida se tomó luego de negociaciones con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, desde donde garantizaron que hay suficiente maíz para abastecer el mercado interno.

"En virtud del diálogo continuo y el trabajo virtuoso entre el sector productivo, de comercialización y la industria representados por el Consejo Agroindustrial Argentino, con el Ministerio de Agricultura, se logró atender los diversos intereses sectoriales sin desatender los sociales", señaló la cartera agropecuaria en un comunicado.

En tanto, se anunció que durante el período de análisis de las alternativas para el logro de los objetivos, la Subsecretaría de Mercados del ministerio de Agricultura tendrá a su cargo la realización de un monitoreo para garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20.

Luis Basterra, ministro de Agricultura

"A tal efecto, las declaraciones juradas de ventas al exterior no podrán superar las 30.000 toneladas diarias. Estarán exceptuadas de este requerimiento las especialidades Flint y las orgánicas NOP", informaron desde el ministerio.

En otra parte del comunicado, desde la cartera agropecuaria explicaron que luego de las negociaciones que se llevaron adelante con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, se llegaron a acuerdos con actores de la cadena agroindustrial, existiendo un compromiso del sector privado de abastecer el mercado interno de maíz con fluidez hasta el momento que comience a ingresar la nueva cosecha del cereal, cuya siembra atraviesa dificultades en muchas zonas productivas por la falta de lluvias.

También se expresó la preocupación del ministerio en relación al posible impacto de la situación en los precios internos del maíz sobre las cadenas de transformación en alimentos. En ese sentido, se acordó con el Consejo Agroindustrial un esquema de trabajo que comenzará a funcionar este martes, con el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los domésticos.

La mesa de Enlace contra el cierre de las exportaciones de maiz

Una vez que el ministerio de Agricultura anunció el cierre de las exportaciones de maíz hasta el 1 de marzo, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado interno, todos los actores vinculados al campo argentino manifestaron su rechazo a la decisión y desde el sector privado aportaron datos a los funcionarios que certifican que hay maíz disponible para abastecer las necesidades de la demanda.

La Mesa de Enlace de entidades patronales agropecuarias dijo que las autoridades del Gobierno nacional "volvieron a defraudar al campo" con el cierre de las exportaciones de maíz, anunciada con la suspensión de un registro para anotar las ventas al exterior del cereal.

"Este año ha sido muy complicado para el país, y para los productores, y creíamos que, luego de que el propio presidente Fernández nos asegurara que no volverían este tipo de medidas, ya no había lugar para acciones inconsultas. Evidentemente, volvieron a defraudar al campo y a todo el interior productivo con una decisión que además vuelve a generar una nueva transferencia de recursos de la producción primaria a otros eslabones de la cadena", dijo la agrupación donde confluyen la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria (FAA).

Según la Mesa de Enlace, la medida afecta el ingreso de divisas y genera una falta de confianza a los productores, que estaban en plena siembra del cereal. "No poder exportar impide el ingreso de divisas al país y, a la vez, genera una gran crisis de confianza, que impacta negativamente sobre el precio de la producción y pone en duda la intención de siembra de este y otros productos. Y es que, con este tipo de medidas, el productor interpreta que sigue funcionando la discrecionalidad y la arbitrariedad, en lugar de la lógica y el diálogo", precisó la agrupación. De acuerdo a estas entidades, se vuelve a "tropezar con la misma piedra". En rigor, el kirchnerismo aplicó un fuerte control sobre el maíz, el trigo e incluso la carne.

"No se entiende por qué esperan resultados diferentes, aplicando las mismas recetas. Como miembros del gobierno deberían bregar por mejorar las condiciones productivas. Si no quieren hacerlo por el bien del sector como debieran, al menos podrían hacerlo por el bien de todo el país. Pero no es así. Por el contrario, se nos sigue castigando, estigmatizando, a través de la implementación de medidas que -no cabe duda- nos llevarán a nuevos fracasos", expresó el espacio.

"No queremos más medidas inconsultas y tomadas entre gallos y medianoche. Esperamos que el gobierno reflexione y vea que este no es el camino. Que cometen, una vez más, un error, que nos perjudica a todos. Están a tiempo de resolverlo. Esperamos que lo hagan", remarcó la Mesa.