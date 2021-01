Denuncia: otra vez rompen un silobolsa, ¿cuánto se robaron?

Luego de destruir un silobolsa, alrededor de 30 toneladas de soja fueron robadas de un campo de la zona rural de Llambí Campbell, 50 kilómetros al norte de esta capital.

El hecho ocurrió el jueves pasado en un predio emplazado entre esa localidad y la Cabal, ambas poblaciones del Gran Santa Fe. El lugar es explotado por una firma comercial que se dedica a la comercialización de granos.

Según el informe oficial, Hernán Dufek, de 39 años, ingeniero agrónomo y asesor técnico de una empresa del grupo Aliar, que alquila dicho campo de aproximadamente 50 hectáreas, denunció que al llegar al lugar dedicado a la producción y comercialización agropecuaria, y para realizar tareas cotidianas, constató que uno de los silosbolsas de 40 metros se encontraba dañado, y faltaban 30 toneladas de soja valuadas en más de $900 mil.

Rompen un silobolsa y se roban 30 toneladas de soja

La denuncia se radicó en la Comisaría 18 de la localidad de Emilia y se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. El caso quedó en manos de la fiscal María Lucila Nuzzo, señala La Nación.

Dufek, el ingeniero agrónomo que denunció el robo, contó que el hecho delictivo ocurrió en la madrugada. "Calculamos que ingresaron con un par de camiones y extrajeron del silobolsa unas 30 toneladas. El campo tiene acceso libre y tiene faltante de alambrado como todo campo agrícola. Hicieron perforaciones con un cuchillo, de un metro y pico en la parte superior y sacaron la soja con baldes, incluso dejaron uno", señaló al matutino.

"Descubrieron lo que había pasado gracias a que en la siesta un vecino pasó y vio los chorritos de soja por el camino, volvió atrás y vio el silobolsa abierto", agregó.

"El miércoles estuvimos trabajando hasta las 17 horas y estaba todo normal. Pero al otro día un productor vecino pasó por el lugar y nos avisó que había visto el silobolsa roto. Esto no es obra de rateros, acá participó mucha gente. Por lo menos han estado unas 10 personas trabajando durante toda la noche. Se llevaron cerca de 30 toneladas de granos de soja, las que cargaron en dos camiones", precisó el profesional.

Al ser consultado cómo fue el retiro de la soja, Dufek explicó que a su criterio "a la carga la hicieron a mano, con baldes".

"Esto es así porque en general los silosbolsas se descargan con una máquina extractora. Como esa máquina hace mucho ruido, entonces lo hicieron a pulmón", agregó.

"Los saqueadores se llevaron los granos de mayor valor. Por ejemplo, había un poco de trigo pero ni lo tocaron. Es que son ladrones, pero no tontos", puntualizaron.

El Gobierno anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz

El ministerio de Agricultura de la Nación anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz.

La medida se tomó luego de negociaciones con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, desde donde garantizaron que hay suficiente maíz para abastecer el mercado interno.

"En virtud del diálogo continuo y el trabajo virtuoso entre el sector productivo, de comercialización y la industria representados por el Consejo Agroindustrial Argentino, con el Ministerio de Agricultura, se logró atender los diversos intereses sectoriales sin desatender los sociales", señaló la cartera agropecuaria en un comunicado.

En tanto, se anunció que durante el período de análisis de las alternativas para el logro de los objetivos, la Subsecretaría de Mercados del ministerio de Agricultura tendrá a su cargo la realización de un monitoreo para garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20.

Luis Basterra, ministro de Agricultura

"A tal efecto, las declaraciones juradas de ventas al exterior no podrán superar las 30.000 toneladas diarias. Estarán exceptuadas de este requerimiento las especialidades Flint y las orgánicas NOP", informaron desde el ministerio.

En otra parte del comunicado, desde la cartera agropecuaria explicaron que luego de las negociaciones que se llevaron adelante con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, se llegaron a acuerdos con actores de la cadena agroindustrial, existiendo un compromiso del sector privado de abastecer el mercado interno de maíz con fluidez hasta el momento que comience a ingresar la nueva cosecha del cereal, cuya siembra atraviesa dificultades en muchas zonas productivas por la falta de lluvias.

También se expresó la preocupación del ministerio en relación al posible impacto de la situación en los precios internos del maíz sobre las cadenas de transformación en alimentos. En ese sentido, se acordó con el Consejo Agroindustrial un esquema de trabajo que comenzará a funcionar este martes, con el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los domésticos.

La mesa de Enlace contra el cierre de las exportaciones de maiz

Una vez que el ministerio de Agricultura anunció el cierre de las exportaciones de maíz hasta el 1 de marzo, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado interno, todos los actores vinculados al campo argentino manifestaron su rechazo a la decisión y desde el sector privado aportaron datos a los funcionarios que certifican que hay maíz disponible para abastecer las necesidades de la demanda.

La Mesa de Enlace de entidades patronales agropecuarias dijo que las autoridades del Gobierno nacional "volvieron a defraudar al campo" con el cierre de las exportaciones de maíz, anunciada con la suspensión de un registro para anotar las ventas al exterior del cereal.

"Este año ha sido muy complicado para el país, y para los productores, y creíamos que, luego de que el propio presidente Fernández nos asegurara que no volverían este tipo de medidas, ya no había lugar para acciones inconsultas. Evidentemente, volvieron a defraudar al campo y a todo el interior productivo con una decisión que además vuelve a generar una nueva transferencia de recursos de la producción primaria a otros eslabones de la cadena", dijo la agrupación donde confluyen la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria (FAA).

Según la Mesa de Enlace, la medida afecta el ingreso de divisas y genera una falta de confianza a los productores, que estaban en plena siembra del cereal. "No poder exportar impide el ingreso de divisas al país y, a la vez, genera una gran crisis de confianza, que impacta negativamente sobre el precio de la producción y pone en duda la intención de siembra de este y otros productos. Y es que, con este tipo de medidas, el productor interpreta que sigue funcionando la discrecionalidad y la arbitrariedad, en lugar de la lógica y el diálogo", precisó la agrupación. De acuerdo a estas entidades, se vuelve a "tropezar con la misma piedra". En rigor, el kirchnerismo aplicó un fuerte control sobre el maíz, el trigo e incluso la carne.

"No se entiende por qué esperan resultados diferentes, aplicando las mismas recetas. Como miembros del gobierno deberían bregar por mejorar las condiciones productivas. Si no quieren hacerlo por el bien del sector como debieran, al menos podrían hacerlo por el bien de todo el país. Pero no es así. Por el contrario, se nos sigue castigando, estigmatizando, a través de la implementación de medidas que -no cabe duda- nos llevarán a nuevos fracasos", expresó el espacio.

"No queremos más medidas inconsultas y tomadas entre gallos y medianoche. Esperamos que el gobierno reflexione y vea que este no es el camino. Que cometen, una vez más, un error, que nos perjudica a todos. Están a tiempo de resolverlo. Esperamos que lo hagan", remarcó la Mesa.