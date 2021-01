Patentes con aumentos de hasta 100%: esta es la explicación

Hubo incrementos en los precios de los autos sobre los que se calcula el impuesto. En la Cámara de Comercio Automotor hablan de valuaciones distorsionadas

Los dueños de los vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires recibieron con sorpresa las patentes del 2021, las cuales llegaron con subas que van del 40 al 100 por ciento.

El impacto es enorme en las familias ya que el mantenimiento del auto es muy elevado, aunque desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad (AGIP) aseguran que "no hay aumentos en el Impuesto sobre las Patentes, sino que ese impuesto se liquida aplicando la alícuota sobre la valuación del automotor, y esa alícuota no varió".

La alícuota es del 3,2% anual para vehículos valuados en hasta $1,6 millón, 4% en los de hasta $ 2,2 millones, 4,5% en los de hasta $ 3,2 millones, y 5% para los que superen ese último techo. Lo que varía, destacan en la AGIP, es el precio de los vehículos.

En la AGIP, por su parte, explican de dónde extraen los números. "La valuación del automotor se fija en el mes de octubre, de acuerdo con los valores asignados por organismos especializados, cámaras representativas y revistas especializadas del ramo que comprendan el mayor número de marcas y modelos".

Las patentes llegaron con enormes incrementos a los hogares.

Por otro lado, para 2021 se tomaron los valores asignados por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor al 1° de octubre de 2020. Sólo se usa la de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) u otra entidad cuando falta un modelo en la base de la DNRPA.

Desde ACARA, que elabora reportes de mercado mensuales y anuales, indican en cambio que la AGIP toma el informe de esta entidad "más que cualquier otra tabla". En la CCA también entienden que "la AGIP tiene su propia tabla, elaborada por su propio departamento estadístico y que, cuando tiene dudas, usa la de la DNRPA", sostiene un vocero.

Dada la multiplicidad de fuentes usadas como referencia y la variación del precio de cada vehículo a lo largo del tiempo, es difícil establecer un promedio de diferencia entre lo que pagan los porteños de patente este año en relación al anterior.

Sí se sabe que los vehículos incrementaron su valor en torno al 47% en 2020, según datos de ACARA, pero hay casos en los que por la patente se alega un pago de un 70 o un 100% más.

A su vez, existe una resolución de la DNRPA del 29 de diciembre de 2020, que establece cómo determinar el precio de un modelo si no figura en su Tabla de Valuación de los Automotores y Vehículos. En esos casos, hay que sumar un 8% al valor establecido en el año inmediato anterior.

Subas de hasta 100% en las patentes de los autos.

En este clima de descontento, hay al menos un alivio: se subió el techo de cada rango de la tabla "para evitar que el mero aumento nominal del precio de los autos los hiciera saltar a la categoría siguiente y así debieran tributar una alícuota mayor a la de 2020", destacan desde la AGIP. Es decir, se aumentaron los rangos de la tabla en un 70% para que el incremento del valor del auto no genere un salto de categoría y así evitar un mayor incremento en la patente.

Pero los únicos que hoy realmente respiran aliviados son los dueños de vehículos que acaban de cumplir 25 años: los autos y motos de un cuarto de siglo o más no pagan patente. Las personas con discapacidad tampoco abonan este impuesto: se puede pedir la exención si el vehículo está destinado a trasladarlas.

Otro beneficio es el 10% de bonificación por buen cumplimiento, que se aplicará sobre cada una de las cuotas bimestrales de este año a quienes abonen antes del primer vencimiento de la cuota. A ellos también se les da un 50% bonificado de la última cuota de Patentes si adhirieron al débito automático.

También hay beneficios si se paga anualmente en lugar de cada dos meses, una opción que no todos los contribuyentes adoptan, aunque puedan. "El año pasado aboné cada dos meses, porque era un chiste el beneficio de pagarlo todo en enero -señala Pablo-. Me ahorraba sólo $ 3.000, diferencia que la inflación absorbe en un año". En 2021 le ofrecieron un descuento similar, de $ 3.100, que no tomará, por el mismo motivo.