Biden recaudó u$s145 millones en "dinero oscuro" de donantes anónimos

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió una suma récord de u$s145 millones en calidad de "dinero oscuro", un tipo de recaudación de fondos que proviene de donantes anónimos y que los propios demócratas criticaron durante años, señala Bloomberg.

Esa cantidad casi quintuplica los u$s28,4 millones de "dinero oscuro" recaudados en nombre de su rival, el expresidente Donald Trump, y supera el récord de u$s113 millones en donaciones anónimas registrado en 2012 por el candidato presidencial republicano Mitt Romney.

En general, los 1.500 millones que recaudó Biden para su campaña representan en sí mismos un récord para un candidato que se enfrenta en las urnas a un presidente en ejercicio.

Los demócratas están a la vanguardia de un movimiento que aboga por prohibir el dinero oscuro en política, pues consideran que los partidarios pueden así "respaldar silenciosamente" a un candidato sin someterse al escrutinio público.

"El público nunca tendrá una explicación completa de quién lo ayudó a ganar la Casa Blanca", enfatiza la agencia de noticias, que explica que los donantes anónimos "tendrán el mismo acceso a quienes toman decisiones que aquellos cuyos nombres fueron revelados, pero sin conciencia pública de quiénes son o qué influencia podrían ejercer".

"El objetivo del dinero oscuro es evitar la divulgación pública mientras se obtiene crédito privado", señala Meredith McGehee, directora ejecutiva del grupo Issue One para la defensa de la reforma de la financiación de campañas.

Pasaron apenas unos días desde que Donald Trump dejó su mandato y salió de la Casa Blanca. Pero la llegada de su ahora inquilino, Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, vino acompañada de grandes cambios.

Con el objetivo de dejar atrás la polémica etapa de Trump en el poder, Biden mantuvo parte del decorado del despacho oval pero eliminó un elemento particular que había pasado desapercibido durante todos estos años. Donald Trump tenía en su escritorio -el mítico Resolute, utilizado por los presidentes de Estados Unidos desde 1880 y en el que se tomaron miles de decisiones que tuvieron repercusiones a nivel mundial -, un botón de emergencia por donde el actual ex presidente llamaba a su mayordomo para pedirle que le sirviera Coca-Cola.

El empresario, director ejecutivo, inversor en bienes raíces, con una personalidad televisiva y político estadounidense que ejerció como el 45.º presidente de la nación, paso 4 años en el despacho oval dando pruebas más que suficientes que nos permiten decir que el suyo fue un mandato más bien extravagante. Además, según a quién le preguntes, muchas personas consideraban que su tiempo en el poder había sido incluso terrorífico.

Fue una periodista del New York Times quien se dio cuenta del extraño botón rojo en el escritorio del mandatario, y quien hizo correr la voz sobre semejante hallazgo. Pero el detalle podría haber pasado desapercibido si no era por el ojo afilado de otro periodista, Tom Newton Duun, que llamó la atención sobre el dispositivo a través de Twitter en una publicación que ya es viral.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021