Warren Buffett: sus 16 mejores frases sobre el bitcoin y las criptomonedas

Warren Buffett es una de las voces más críticas con el bitcoin, al que considera un activo especulativo arriesgado y sin ningún valor.

Los fans de las criptomonedas no hicieron caso a las advertencias del multimillonario y provocaron que el precio del bitcoin suba un 350% en solo un año.

Warren Buffett: sus 16 mejores frases sobre el bitcoin

Estas son las 16 mejores citas de Buffett sobre el bitcoin y las criptomonedas:

1. "Las criptomonedas no tienen ningún valor y no producen nada. No reproducen, no te envían un mail de comprobación, no pueden hacer nada y lo que esperas es que alguien venga y te pague dinero por ellas en un tiempo para que esa persona sea la que tiene el problema. Pero en términos del valor: cero". Declaraciones a la CNBC en febrero de 2020.

2. "Es ingenioso y el blockchain es importante, pero el bitcoin no tiene ningún valor único en absoluto, no produce nada. Puedes mirarlo durante todo el día y no van a salir pequeños bitcoin ni nada de eso. Es un engaño, básicamente". Declaraciones a la CNBC en febrero de 2019.

3. "Si tú y yo compramos varias criptomonedas, no se van a multiplicar. No va a haber unos cuantos conejos sentados en frente de nosotros. Solo van a estar ahí. Y voy a esperar que la próxima vez tú tengas más ganas de comprarme los míos después de que yo haya comprado los tuyos. Y luego, yo tendré aún más ganas de comprarte tus bitcoins. Podríamos estar en casa y empezar a subir el precio entre nosotros. Pero al final, solo hay un bitcoin ahí y tenemos que encontrar a alguien más. Tienen un fin". Declaraciones a la CNBC en mayo de 2018.

4. "En términos de criptomonedas en general, puedo decir casi con total certeza que van a acabar mal. Si pudiese comprar a un plazo de 5 años, estaría encantado de hacerlo, pero no compraría en corto". Declaraciones a la CNBC en enero de 2018.

5. "Probablemente sea veneno para ratas al cuadrado". Declaraciones a la cadena Fox durante una entrevista en 2018.

6. "Es un espejismo, básicamente. Es una manera muy efectiva de transmitir dinero y puedes hacerlo de forma anónima y eso es todo. Un cheque también es una forma de transmitir dinero. ¿Tienen tanto valor los cheques porque transmiten dinero? Espero que bitcoin se convierta en una nueva forma de hacerlo, pero puedes replicarlo de muchas maneras. La idea de que tiene un gran valor intrínseco es una broma, desde mi punto de vista". Declaraciones a la CNBC en marzo de 2014.

7. "No es una divisa. No cumple los requisitos. No me sorprendería si dentro de 10 ó 20 años ya no existe. No es una forma duradera de intercambio, ni un refugio de valor. Ha sido muy especulativo y la gente la compra y vende porque esperan que suba o baje al igual que hicieron los tulipanes hace un tiempo". Declaraciones a la CNBC en marzo de 2014.

8. "Un precio ascendente crea más compradores y la gente piensa que tiene que tenerlo. Y es mejor si no lo entienden. Si no lo entiendes, tienes más ganas aún que si lo entiendes". Declaraciones a la CNBC en mayo de 2018.

9. "Se retroalimentará durante un tiempo y a veces, durante más y otras, alcanzará cifras extraordinarias. Pero estas van a acabar mal, al igual que las criptomonedas". Declaraciones durante un debate sobre burbujas especulativas en una reunión de Berkshire.

10. "Vas a estar mucho mejor si posees activos que produzcan durante los próximos 50 años que si tienes papeles con bitcoin". Declaraciones a la CNBC en marzo de 2014.

11. "Me meto en líos con las cosas sobre las que pienso que sé algo. ¿Por qué debería tomar posiciones en algo de lo que no sé nada? No sabemos cómo va a comportarse el cacao, ni las criptomonedas. Solo tenemos que centrarnos en 8 ó 10 activos". Declaraciones a la CNBC en enero de 2018.

12. "Hay muchos charlatanes. Es algo donde la gente que no es estelar ve una oportunidad de atraer gente que quiere ser rica porque su vecino se ha hecho rico comprando esto y nadie lo entiende".

13. "El bitcoin ha sido utilizado para mover grandes cantidades de dinero de forma ilegal. El movimiento lógico de introducción de bitcoin es la caída de demanda de maletas, que antes se utilizaban para pasar dinero de un país a otro. Puedes ver eso como la contribución del bitcoin a la sociedad". Declaraciones a la CNBC en febrero de 2020.

14. "No tenemos ninguno, no compramos en corto ninguno. Nunca hemos tenido ninguna posición". Declaraciones a la CNBC en enero de 2018.

15. "No tengo ningún bitcoin. No poseo ninguna criptomoneda y nunca lo haré. Probablemente cree la divisa Warren u otra y diga que va a haber 21 millones de ellas. Puedes conservarla después de que me muera, pero no puedes hacer nada con ella que no sea vendérsela a alguien". Declaraciones a la CNBC en febrero de 2020.

16. "Siento muchísimo que esto pase porque la gente se esté emocionando sobre que esto vaya a cambiar sus vidas". Declaraciones a la CNBC en febrero de 2019.