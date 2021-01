Alertan que algunos puntos del Impuesto a la Riqueza podrían generar un aluvión de juicios

La ley establece un aporte por única vez del 2% a los patrimonios de personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos

El Aporte Solidario y Extraordinario Para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia implica un aporte extraordinario y obligatorio que recae sobre las personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país y en el exterior.

Tributaristas y empresarios ya habína alertado que el nuevo impuesto era confiscatorio, imponía una doble tributación y desalentaba la inversión productiva.

No osbtante, en las últimas horas un punto de la ley desató nuevamente la polémica: el impuesto incluye la valuación de las tenencias accionarias en las sociedades.

La norma también incluye a los trust irrevocables como activos gravados. La polémica sobre este tema según explican los tributaristas es que ese capital no debería ser alcanzado. Los trust son una herramienta que se popularizó para proteger cualquier tipo de activos de las subas de las alícuotas de Bienes Personales para bienes en el exterior. El punto es que el fiduciante no puede disponer de los mismos por el hecho de ser irrevocable.

Sobre la potestad de la AFIP para rastrear ardides evasivos o elusivos hasta 180 días antes del 18 de diciembre, la queja es que tiene carácter retroactivo, por el cual se estaría vulnerando principios y derechos constitucionales.

Se suma también, la controversia sobre la repatriación de fondos en el exterior, que permitiría pagar todo el aporte con la alícuota de los bienes en la Argentina, en lugar de la agravada para los que están afuera. Aunque, para obtener ese beneficio hace falta repatriar el 30% de los fondos en el exterior, aproximadamente, antes de fines de abril.

La reglamentación

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que "los momentos excepcionales exigen medidas excepcionales y el compromiso de toda la sociedad", al referirse a la reglamentación del Aporte Solidario y Extraordinario Para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia, así su nombre completo, que se concretó este viernes y que generó satisfacción en el ámbito político, legislativo y gremial.

Cafiero publicó en su cuenta de Twitter que "los momentos excepcionales exigen medidas excepcionales y el compromiso de toda la sociedad", por lo que "reglamentamos el Aporte Solidario y Extraordinario Para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia, impulsado por diputados del Frente de Todos y votado en el Congreso".

Reglamentamos el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, impulsado por @Diputados_Todos y votado en el Congreso.Los momentos excepcionales exigen medidas excepcionales y el compromiso de toda la sociedad.???????? https://t.co/ZKnuHGhtWE — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) January 29, 2021

La norma votada el 4 de diciembre último establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de patrimonio declarado: 2,25% para quienes se encuentren entre los 300 y los 400 millones de pesos; 2,50% para aquellos que tengan entre 400 y 600 millones; y 2,75% para el rango entre 600 y 800 millones.

El aporte subirá hasta 3% en el caso de patrimonios de entre 800 y 1.500 millones de pesos; se extenderá hasta 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones; y se gravará un 3,5% a los que superen ese valor. Se estima en 12.000 la cantidad de contribuyentes abarcados por la normativa.

La Ley 27.605 fue reglamentada a través del Decreto 42/2021, consta de 12 artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Además, la normativa oficializada este viernes determina que el destino de lo recaudado será 25% para exploración, desarrollo y producción de gas natural; 20% para adquirir equipamientos de salud; 20% para apoyar pymes; 20% para financiar becas Progresar y 15% para urbanizar barrios.

La ley fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica

La ley de Aporte Solidario y Extraordinario fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como la pandemia global de Covid-19.

La iniciativa surgió de una serie de ideas y propuestas que se fueron ajustando y que sobre todo fueron impulsadas por el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller (FdT-CABA), y el jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner, quienes se convirtieron en las caras públicas del proyecto.

La reglamentación que se conoció con la publicación en el Boletín Oficial, a las 0 horas de este viernes 29 de enero, fija precisiones para calcular el rango de fortuna de aquellas personas que poseen acciones o participaciones en empresas, permitiéndoles, por ejemplo, descontar deudas o pasivos de las empresas a la fecha del 18 de diciembre de 2020.

Algunos empresarios con grandes patrimonios que quedarán en la base imponible de esta aporte por única vez amenazaron con iniciar una rebelión fiscal

Otro de los puntos de la reglamentación está referido a la excepción para las llamadas "actividades operativas" ligadas a lo productivo y no a la valorización de activos financieros: el decreto precisa que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas no podrán definirse como "activos financieros".

El decreto 42/2021 faculta por otro lado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se encargue de "instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos" y evitar así las operaciones de evasión impositiva.

En ese sentido, al sancionarse y promulgarse la norma, algunos empresarios con grandes patrimonios que quedarán en la base imponible de esta aporte por única vez amenazaron con iniciar una rebelión fiscal contra una ley que a pesar de despertar mucha aprobación en las encuestas fue al mismo tiempo muy atacada desde ciertos medios de comunicación.

Otras repercusiones

El diputado Carlos Heller resaltó el "simbolismo de política redistributiva" de la ley "porque significa lograr que los que tienen más pongan en un lugar destinado a los que tienen menos".

"Están los que tienen más y los que necesitan más, y eso es lo que tiene que estar presente en las políticas que se diseñan", dijo el legislador por la radio AM 990, y mencionó que "el 99,98% no pagará el aporte y el impulso que dará ese dinero será en beneficio de ellos".

La propuesta fue impulsadas por el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller

En tanto, su compañero de bancada y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo a Télam que la reglamentación implica "un avance importantísimo porque establece un principio de solidaridad por el que el que más tiene, más tiene que aportar en un momento de emergencia para los argentinos".

El gravamen "se dirige hacia los activos físicos dolarizados y, en la mayoría de casos, depositados fuera del país", por lo que "no afectará ningún bien ni empresario ni productivo; es un avance de la democracia y de la justicia", consideró.

La senadora Anabel Fernández Sagasti definió como "una gran noticia" la reglamentación y sostuvo en un tuit que "en el mundo, en el Foro de Davos, la Argentina es puesta como ejemplo por 'combatir el virus de la desigualdad'".

También la diputada Cristina Álvarez Rodríguez tuiteó que la iniciativa fue "impulsada desde el Frente de Todos para que quienes más tienen hagan un esfuerzo excepcional y necesario para la reconstrucción argentina".

Por último, el diputado Marcelo Casaretto evaluó que "es necesario que los que están en una mejor situación relativa aporten más en un momento de pandemia" y mencionó que la ley busca "ir sobre las grandes fortunas y permitirá recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos".