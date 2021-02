Fuerte aumento de la cantidad de gente que se jubila sin tener años de aportes completos

Los números son contundentes: en 2020, uno de cada cuatro nuevos jubilados accedió al beneficio a través de la pensión universal para el adulto mayor.

Cada vez hay más varones y mujeres de más de 65 años y con bajos recursos que no tienen los 30 años de aportes para jubilarse. Por ese motivo quedan incluidos en la llamada PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), con una prestación menor al haber mínimo.

Esta pensión fue creada a fines de 2016 y ya tiene 186.384 beneficiarios que cobran el equivalente al 80% del haber mínimo, lo que hoy alcanza a $ 15.228. Uno de los requisitos para recibirla es realizar una "evaluación socio-patrimonial" en la que ANSeS verifique que los solicitantes sean de bajos recursos.

De acuerdo al diario Clarín, en 2020, accedieron a este beneficio 37.117 personas, mientras los que se jubilaron con los aportes completos o por moratoria sumaron 115.196. O sea, uno de cada 4 nuevos jubilados en 2020 accedió a través de la PUAM.

A diferencia del sistema ordinario por el que las mujeres se jubilan a los 60 años, en la PUAM es requisito tanto para mujeres como varones tener más de 65 años.

Además, la PUAM no da derecho a la pensión por viudez (no es heredable por el cónyuge). Y no toma en cuenta los aportes que haya hecho el solicitante. Esto significa que personas con 15, 20 o 25 años de aportes que llegan a la edad jubilatoria y están desocupados no pueden jubilarse y deben solicitar una PUAM con el mismo beneficio reducido que quienes no registran ningún aporte.

¿A quiénes alcanza esta pensión?

De acuerdo a los últimos datos del INDEC (tercer trimestre de 2020) hay 3.920.000 asalariados no registrados y se estima que suman 2 millones los cuentapropistas no registrados, en tanto 1,9 millones de trabajadores no pudieron recuperar el puesto de trabajo perdido por la pandemia y la cuarentena, agregó el matutino.

El agro, la construcción y servicio doméstico continúan teniendo más personal no declarado que formalizado. Los mayores puestos asalariados no registrados se concentran entre el personal doméstico (840.000), el comercio (570.000), construcción (384.000), agricultura y ganadería (596.000), industria manufacturera ( 410.000) servicios sociales y salud privados (261.000), transporte y comunicaciones (195.000), y hoteles y restaurantes (148.000).

El avance de la PUAM se explica también porque cada vez es más difícil jubilarse por moratoria. En el caso de las mujeres, la moratoria ley N° 26.970 –prorrogada hasta julio de 2022- permite regularizar la falta de aportes desde los 18 años hasta la fecha límite del 31 de diciembre de 2003, pero en ese caso se necesitan varios años de aportes después de esa fecha.

Y en el caso de los varones, pueden regularizar por moratoria aportes hasta septiembre de 1993 (ley 24.476) y si cumplieron los 65 años antes de septiembre de 2016, lo que torna más difícil acceder a la jubilación.

En 2020, las jubilaciones aumentaron por debajo de la inflación

Con el dato de inflación de 2020 del 36,1% dado a conocer este jueves por el INDEC, y teniendo en cuenta que las jubilaciones mínimas acumularon el año pasado un incremento del 35,3% y la máxima, del 24,3%, se puede determinar que la jubilación mínima tuvo una pérdida de 0,6% y la máxima del 8,7%.

De 2016 a 2019, las jubilaciones y pensiones tuvieron un fuerte deterioro del casi el 20%. Las mayores caídas se produjeron en 2016 y 2018.

De acuerdo a los datos oficiales, recibieron el 35,3% de aumento unos 4,3 millones de jubilados, pensionados, pensiones no contributivas y PUAM. En tanto, otros 3 millones con haberes superiores recibieron incrementos menores siendo los más perjudicados los de haberes máximos.

Cobran el 70% del haber mínimo y unos 150.000 perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo. En total unos 4,5 millones sobre 7,3 millones.

Si se hubiese mantenido la fórmula aprobada a fines de 2017, en 2020 el incremento hubiera sido del 42%, recortando en casi 6 puntos las pérdidas de 2018 y 2019.

A partir de marzo próximo, las jubilaciones y demás prestaciones sociales se actualizarán según la nueva fórmula que toma en cuenta la evolución de los salarios, la recaudación impositiva que va al sistema y los ingresos totales de la ANSES.

De las dos primeras de esas variables (salarios y recaudación) dependerán los aumentos de marzo, junio y septiembre. En tanto, en diciembre, se comparará el aumento de los haberes del cuarto trimestre de cada año, con la recaudación total interanual de la ANSES, menos los aumentos de los tres trimestres anteriores. En ese caso, para diciembre, se elegirá el porcentaje menor.

La fórmula no contiene ninguna cláusula de compensación si la inflación supera los aumentos jubilatorios. Tampoco contempla una recomposición por la pérdida que sufrieron todos los beneficiarios del sistema durante los últimos años.